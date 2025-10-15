Коли удобрити груші восени 2025 — найврожайніші дати за місячним календарем

Підживлення плодових дерев восени. Колаж: Новини.LIVE

Груша — одне з найпопулярніших плодових дерев в саду українців. Щоб воно радувало щорічно смачним врожаєм, варто вчасно потурбуватись про нього. Восени, коли листя вже опадає, а сокорух сповільнюється, настає ідеальний момент для глибокого живлення. Підгодівля допомагає дереву зміцніти, пережити морози й навесні розквітнути з новою силою. Але щоб добрива справді подіяли, важливо не лише правильно їх підібрати, а й внести у сприятливі дні — коли Місяць підтримує земну енергію росту.

Новини.LIVE розповідає, як і коли удобрювати груші, щоб урожай наступного року став рекордним.

Місячний календар для підживлення груш у жовтні та листопаді 2025

Сприятливі дні для підживлення груш у жовтні 2025:

17-18 жовтня — добре вносити фосфорно-калійні суміші;

— добре вносити фосфорно-калійні суміші; 24-26 жовтня — період для поливу та фінального внесення компосту.

Сприятливі дні для підживлення груш у листопаді 2025:

1-2 листопада — ідеальний час для завершального живлення перед холодами;

— ідеальний час для завершального живлення перед холодами; 8-9 листопада — чудовий момент для мульчування і збереження вологи;

— чудовий момент для мульчування і збереження вологи; 14-16 листопада — сприяє укоріненню і зміцненню дерева перед зимівлею;

— сприяє укоріненню і зміцненню дерева перед зимівлею; 22-23 листопада — останні дні, коли ще можна внести калійно-фосфорні добрива.

Як правильно підживити груші восени

Осіннє підживлення — підготовка дерева до зимівлі. Найкраще працюють органічні речовини, адже вони діють м'яко, не обпалюють коріння та поступово насичують ґрунт мікроелементами.

Що можна внести:

Компост або перегній . Розподіліть його по колу навколо пристовбурного круга, не торкаючись кори. Це джерело фосфору, калію, кальцію та гумусу, необхідних для живлення груші.

. Розподіліть його по колу навколо пристовбурного круга, не торкаючись кори. Це джерело фосфору, калію, кальцію та гумусу, необхідних для живлення груші. Фосфорно-калійні суміші. Вони зміцнюють кореневу систему, підвищують зимостійкість і стимулюють утворення квіткових бруньок.

Важливо: після підживлення покрийте ґрунт соломою, корою або сухою травою. Це збереже вологу, стабілізує температуру та не дасть поживним речовинам вимиватись дощами.

Підживлення плодових дерев восени. Фото: Pinterest

Домашній рецепт ефективної осінньої підкормки для груш

Щоб підживлення дало максимальний ефект, можна зробити натуральну суміш, яку легко приготувати вдома:

1 частина перегною або компосту;

1 частина деревної золи;

½ частини сушеного курячого посліду;

½ частини кінського гною (сушеного).

Ретельно змішайте компоненти, розподіліть суміш по колу пристовбурної зони груші, але не ближче ніж на 20 см до стовбура. Потім рясно полийте, щоб поживні речовини почали працювати. Така підкормка насичує ґрунт калієм, фосфором, кальцієм і мікроелементами, що відповідають за майбутнє цвітіння та розмір плодів.

Важливо: не використовуйте азотні добрива восени — вони стимулюють ріст пагонів, які не встигнуть визріти до холодів.

