Чому груша скидає зав’язі - причини, шкідники, поради для збереження врожаю

Врожай груш у саду. Фото: Pixabay

Багато садівників помічають, що після рясного цвітіння груша раптово скидає зав’язі. Це свідчить про проблеми з живленням, поливом або впливом шкідників. Якщо не усунути причину вчасно, можна втратити весь урожай.

Новини.LIVE розповідає, чому груша скидає зав’язі після цвітіння та як допомогти дереву зберегти плоди до збору.

Чому груша скидає зав’язі

Найчастіше дерево позбавляється зав’язей через нестачу поживних речовин. Груші потрібен азот для росту, фосфор для цвітіння й калій для формування плодів. Без підживлення дерево не здатне утримати врожай.

Нестача вологи

Якщо літо спекотне, а полив рідкісний — зав’язі обсипаються. Поливайте грушу раз на 7-10 днів, особливо під час активного росту плодів. У спеку корисно мульчувати пристовбурне коло, щоб волога не випаровувалась.

Шкідники та обрізка

Комахи, такі як медяниця, квіткоїд, довгоносик чи попелиця, пошкоджують молоді зав’язі. Обробіть дерево інсектицидом і не забувайте про профілактику. Надмірна обрізка також послаблює рослину, тому формуйте крону поступово.

Кислотність і догляд

Кислий ґрунт уповільнює засвоєння поживних речовин. Перевірте рівень pH — він має бути 6-6,5. Якщо нижче, внесіть вапно чи доломітове борошно. Правильне живлення, полив і захист від шкідників допоможуть груші втримати зав’язі й подарувати щедрий урожай.

