Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Груша сбрасывает завязи после цветения — как сохранить плоды

Груша сбрасывает завязи после цветения — как сохранить плоды

Ua ru
Дата публикации 14 октября 2025 19:49
Почему груша сбрасывает завязи - причины, вредители, советы для сохранения урожая
Урожай груш в саду. Фото: Pixabay

Многие садоводы замечают, что после обильного цветения груша внезапно сбрасывает завязи. Это свидетельствует о проблемах с питанием, поливом или воздействием вредителей. Если не устранить причину вовремя, можно потерять весь урожай.

Новини.LIVE рассказывает, почему груша сбрасывает завязи после цветения и как помочь дереву сохранить плоды до сбора.

Реклама
Читайте также:

Почему груша сбрасывает завязи

Чаще всего дерево лишается завязей из-за недостатка питательных веществ. Груше нужен азот для роста, фосфор для цветения и калий для формирования плодов. Без подкормки дерево не способно удержать урожай.

Недостаток влаги

Если лето жаркое, а полив редкий — завязи осыпаются. Поливайте грушу раз в 7-10 дней, особенно во время активного роста плодов. В жару полезно мульчировать приствольный круг, чтобы влага не испарялась.

Вредители и обрезка

Насекомые, такие как медяница, цветоед, долгоносик или тля, повреждают молодые завязи. Обработайте дерево инсектицидом и не забывайте о профилактике. Чрезмерная обрезка также ослабляет растение, поэтому формируйте крону постепенно.

Кислотность и уход

Кислая почва замедляет усвоение питательных веществ. Проверьте уровень pH — он должен быть 6-6,5. Если ниже, внесите известь или доломитовую муку. Правильное питание, полив и защита от вредителей помогут груше удержать завязи и подарить щедрый урожай.

Мы уже писали о том, как заморозить яблоки целыми или кусочками.

Ранее объясняли то, когда обрезать плодовые деревья в октябре 2025.

Подробнее рассказывали о том, как правильно мульчировать малину осенью, чтобы она не засохла.

деревья советы огород сад груша
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации