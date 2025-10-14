Почему груша сбрасывает завязи - причины, вредители, советы для сохранения урожая

Урожай груш в саду. Фото: Pixabay

Многие садоводы замечают, что после обильного цветения груша внезапно сбрасывает завязи. Это свидетельствует о проблемах с питанием, поливом или воздействием вредителей. Если не устранить причину вовремя, можно потерять весь урожай.

Новини.LIVE рассказывает, почему груша сбрасывает завязи после цветения и как помочь дереву сохранить плоды до сбора.

Почему груша сбрасывает завязи

Чаще всего дерево лишается завязей из-за недостатка питательных веществ. Груше нужен азот для роста, фосфор для цветения и калий для формирования плодов. Без подкормки дерево не способно удержать урожай.

Недостаток влаги

Если лето жаркое, а полив редкий — завязи осыпаются. Поливайте грушу раз в 7-10 дней, особенно во время активного роста плодов. В жару полезно мульчировать приствольный круг, чтобы влага не испарялась.

Вредители и обрезка

Насекомые, такие как медяница, цветоед, долгоносик или тля, повреждают молодые завязи. Обработайте дерево инсектицидом и не забывайте о профилактике. Чрезмерная обрезка также ослабляет растение, поэтому формируйте крону постепенно.

Кислотность и уход

Кислая почва замедляет усвоение питательных веществ. Проверьте уровень pH — он должен быть 6-6,5. Если ниже, внесите известь или доломитовую муку. Правильное питание, полив и защита от вредителей помогут груше удержать завязи и подарить щедрый урожай.

