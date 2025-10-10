Видео
Главная Дом и огород Замораживание яблок без потери вкуса — пошаговая инструкция

Замораживание яблок без потери вкуса — пошаговая инструкция

Ua ru
Дата публикации 10 октября 2025 05:00
Как правильно заморозить яблоки на зиму - способы, советы и условия хранения
Урожай яблок в корзине. Фото: Freepik

Замораживание яблок — самый простой способ сохранить урожай на зиму без потери вкуса и пользы. Если правильно подготовить фрукты, они останутся ароматными, сочными и пригодными для выпечки, компотов или смузи.

Новини.LIVE рассказывает, как заморозить яблоки целыми или кусочками, чтобы зимой наслаждаться их ароматом.

Читайте также:

Как заморозить целые яблоки

Выбирайте твердые, неповрежденные плоды — лучше всего подходят Голден, Гала или Фуджи. Помойте, при желании очистите от кожуры и сердцевины.

  • Выложите яблоки на поднос в один слой.
  • Заморозьте при -18°C на 2-3 часа.
  • Затем пересыпьте в пакеты или контейнеры для хранения.

Такие яблоки сохраняют форму и вкус до года. После размораживания их лучше использовать для выпечки, пюре или компотов.

Замораживание кусочками

Нарежьте яблоки дольками или кубиками. Чтобы они не потемнели, окуните на 5-10 минут в раствор лимонной кислоты (1 ч. л на 1 л воды). После обсушивания заморозьте, а затем храните в герметичной таре.

Как использовать

Замороженные яблоки идеальны для компотов, пюре, пирогов, смузи или соусов. Перед приготовлением их не нужно размораживать — можно сразу добавлять в тесто или кастрюлю. Они сохраняют сладость, аромат и пользу, поэтому прекрасно заменяют свежие фрукты. Храните при температуре -18°C — и у вас будет запас фруктов на всю зиму.

Мы объясняли то, как сохранить груши сочными и целыми до следующего лета.

Также рассказывали о том, что посадить возле клубники, чтобы урожай вырос вдвое.

Ранее сообщалось о том, как заставить цвести рождественник.

урожай огород сад яблоки хранение дома
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
