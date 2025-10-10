Как правильно заморозить яблоки на зиму - способы, советы и условия хранения

Урожай яблок в корзине. Фото: Freepik

Замораживание яблок — самый простой способ сохранить урожай на зиму без потери вкуса и пользы. Если правильно подготовить фрукты, они останутся ароматными, сочными и пригодными для выпечки, компотов или смузи.

Новини.LIVE рассказывает, как заморозить яблоки целыми или кусочками, чтобы зимой наслаждаться их ароматом.

Как заморозить целые яблоки

Выбирайте твердые, неповрежденные плоды — лучше всего подходят Голден, Гала или Фуджи. Помойте, при желании очистите от кожуры и сердцевины.

Выложите яблоки на поднос в один слой.

Заморозьте при -18°C на 2-3 часа.

Затем пересыпьте в пакеты или контейнеры для хранения.

Такие яблоки сохраняют форму и вкус до года. После размораживания их лучше использовать для выпечки, пюре или компотов.

Замораживание кусочками

Нарежьте яблоки дольками или кубиками. Чтобы они не потемнели, окуните на 5-10 минут в раствор лимонной кислоты (1 ч. л на 1 л воды). После обсушивания заморозьте, а затем храните в герметичной таре.

Как использовать

Замороженные яблоки идеальны для компотов, пюре, пирогов, смузи или соусов. Перед приготовлением их не нужно размораживать — можно сразу добавлять в тесто или кастрюлю. Они сохраняют сладость, аромат и пользу, поэтому прекрасно заменяют свежие фрукты. Храните при температуре -18°C — и у вас будет запас фруктов на всю зиму.

