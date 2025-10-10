Як правильно заморозити яблука на зиму - способи, поради та умови зберігання

Заморожування яблук без втрати смаку — покрокова інструкція
Заморожування яблук — найпростіший спосіб зберегти врожай на зиму без втрати смаку та користі. Якщо правильно підготувати фрукти, вони залишаться ароматними, соковитими й придатними для випічки, компотів чи смузі.
Новини.LIVE розповідає, як заморозити яблука цілими або шматочками, щоб узимку насолоджуватися їхнім ароматом.
Як заморозити цілі яблука
Обирайте тверді, неушкоджені плоди — найкраще підходять Голден, Гала або Фуджі. Помийте, за бажанням очистіть від шкірки та серцевини.
- Викладіть яблука на піднос у один шар.
- Заморозьте при -18°C на 2-3 години.
- Потім пересипте у пакети чи контейнери для зберігання.
Такі яблука зберігають форму й смак до року. Після розморожування їх краще використовувати для випічки, пюре чи компотів.
Заморожування шматочками
Наріжте яблука дольками або кубиками. Щоб вони не потемніли, занурте на 5-10 хвилин у розчин лимонної кислоти (1 ч. л на 1 л води). Після обсушування заморозьте, а потім зберігайте в герметичній тарі.
Як використовувати
Заморожені яблука ідеальні для компотів, пюре, пирогів, смузі чи соусів. Перед приготуванням їх не потрібно розморожувати — можна відразу додавати у тісто або каструлю. Вони зберігають солодкість, аромат і користь, тому чудово замінюють свіжі фрукти. Зберігайте при температурі -18°C — і матимете запас фруктів на всю зиму.
