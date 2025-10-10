Відео
Головна Дім та город Заморожування яблук без втрати смаку — покрокова інструкція

Заморожування яблук без втрати смаку — покрокова інструкція

Ua ru
Дата публікації: 10 жовтня 2025 05:00
Як правильно заморозити яблука на зиму - способи, поради та умови зберігання
Врожай яблук у кошику. Фото: Freepik

Заморожування яблук — найпростіший спосіб зберегти врожай на зиму без втрати смаку та користі. Якщо правильно підготувати фрукти, вони залишаться ароматними, соковитими й придатними для випічки, компотів чи смузі.

Новини.LIVE розповідає, як заморозити яблука цілими або шматочками, щоб узимку насолоджуватися їхнім ароматом.

Читайте також:

Як заморозити цілі яблука

Обирайте тверді, неушкоджені плоди — найкраще підходять Голден, Гала або Фуджі. Помийте, за бажанням очистіть від шкірки та серцевини.

  • Викладіть яблука на піднос у один шар.
  • Заморозьте при -18°C на 2-3 години.
  • Потім пересипте у пакети чи контейнери для зберігання.

Такі яблука зберігають форму й смак до року. Після розморожування їх краще використовувати для випічки, пюре чи компотів.

Заморожування шматочками

Наріжте яблука дольками або кубиками. Щоб вони не потемніли, занурте на 5-10 хвилин у розчин лимонної кислоти (1 ч. л на 1 л води). Після обсушування заморозьте, а потім зберігайте в герметичній тарі.

Як використовувати

Заморожені яблука ідеальні для компотів, пюре, пирогів, смузі чи соусів. Перед приготуванням їх не потрібно розморожувати — можна відразу додавати у тісто або каструлю. Вони зберігають солодкість, аромат і користь, тому чудово замінюють свіжі фрукти. Зберігайте при температурі -18°C — і матимете запас фруктів на всю зиму.

Ми пояснювали те, як зберегти груші соковитими й цілими до наступного літа.

Також розповідали про те, що посадити біля полуниці, щоб урожай зріс удвічі.

Раніше повідомлялося про те, як змусити цвісти різдвяник.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
