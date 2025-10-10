Коли обрізати яблуні у жовтні 2025 — найсприятливіші дати за місячним календарем

Обрізка яблунь восени для підвищення врожайності. Колаж: Новини.LIVE

Осіння обрізка яблунь — важлива сезонна робота, від якої залежить, чи принесе плодове дерево щедрий урожай наступного року. Вже у жовтні природа сповільнюється, і саме в цей час садівники можуть допомогти саду оновитися, позбутися зайвого й набратися сил перед зимовим сном. Якщо ж обрізати яблуню у правильні дні жовтня, за місячним календарем, плоди наступного року здивують розміром, ароматом і смаком.

Новини.LIVE розповідає, коли саме варто брати секатор у жовтні, як правильно обрізати яблуні та чим обробити зрізи, щоб сад у майбутньому відповів вам щедрим урожаєм.

Реклама

Читайте також:

Навіщо потрібна осіння обрізка дерев

Осіння обрізка — це ключовий етап догляду, який готує дерево до зими та стимулює активне плодоношення наступного сезону. Якщо цього не робити, яблуня загущується, гілки затіняють одна одну, а ризик грибкових захворювань різко зростає.

Правильна обрізка допомагає:

покращити провітрювання крони;

забезпечити доступ сонячного світла до кожної гілки;

зменшити навантаження від снігу та льоду взимку;

підвищити стійкість до шкідників і хвороб;

отримати більші, соковитіші та солодші плоди.

Садівники запевняють: дерева, які регулярно й грамотно обрізають, живуть довше, рідше хворіють і радують урожаєм навіть у несприятливі роки.

Коли обрізати яблуні восени — погодні умови

Перед тим як взятися за секатор, варто оцінити погодні умови. Осіння обрізка не терпить поспіху:

листя вже має опасти, а опале — бути прибраним;

погода повинна бути сухою, без дощу й туману;

до перших заморозків бажано мати запас у 2-3 тижні;

температура — у межах від +5 до +10°C.

В Україні такий період зазвичай припадає на середину або другу половину жовтня. У північних областях обрізку роблять раніше, а на півдні — ближче до листопада.

Жінка обрізає яблуні восени. Фото: oregonlive.com

Місячний календар обрізання яблунь на жовтень 2025

Місяць впливає на всі живі процеси і дерева не виняток. Якщо обрізати гілки у сприятливі дні, дерево швидше відновлюється, а врожай стає щедрішим.

Сприятливі дні для обрізки яблунь у жовтні 2025:

10-12 жовтня — Місяць у Близнюках: можна видаляти старі, хворі або сухі гілки;

— Місяць у Близнюках: можна видаляти старі, хворі або сухі гілки; 15-17 жовтня — Місяць у Леві та Діві: ідеальні дні для роботи з кроною, що потребує балансу;

— Місяць у Леві та Діві: ідеальні дні для роботи з кроною, що потребує балансу; 22-24 жовтня — Місяць у Скорпіоні: добре обрізати молоді яблуні, стимулюючи їхній ріст;

— Місяць у Скорпіоні: добре обрізати молоді яблуні, стимулюючи їхній ріст; 28-30 жовтня — Місяць у Козерозі та Водолії: сприятливо для санітарного обрізання перед зимою.

Несприятливі дні молодика та повного Місяця, коли дерева особливо чутливі.

Як правильно обрізати яблуні восени

Головне правило — не шкодувати зайвих гілок, але й не завдати дереву стресу. Варто користуватися лише гострим і чистим секатором.

Обрізання поділяють на два типи:

проріджування — видалення зайвих пагонів, щоб покращити освітленість і вентиляцію крони;

укорочення — зменшення довжини пагонів, що стимулює ріст нових гілок і формування міцної структури.

Покрокова інструкція обрізки:

Видаліть старі, поламані та сухі гілки. Зріжте пагони, що ростуть усередину або перехрещуються. Приберіть гілки під гострим кутом до стовбура — вони не дадуть врожаю. Обрізайте поступово, не більше третини всієї маси гілок за один раз. Не можна: зрізати гілки, що ростуть під прямим кутом — саме вони забезпечують основне плодоношення.

Обрізка яблуні восени. Фото: depositphotos.com

Чим обробити яблуні після обрізки

Після обрізки дерева потребують захисту. Усі зрізи потрібно обробити садовим варом. Це допоможе уникнути інфекцій і зберегти вологу. На сухих гілках рани закладають одразу після обрізання. А на молодих деревах — через добу, коли зріз трохи підсохне. Обрізані гілки бажано винести з ділянки та спалити, щоб не створювати умов для поширення грибкових хвороб або шкідників.

Також пропонуємо інші цікаві новини із садівництва

Чим підживити яблуні у листопаді для рекордного врожаю.

Коли садити плодові дерева у жовтні 2025 за місячним календарем.

Як обрати саджанець абрикоса для посадки восени.

Як виростити сливу з кісточки.

Як поливати дерева восени, щоб їм не нашкодити.