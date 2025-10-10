Коли обрізати яблуні у жовтні 2025 — найсприятливіші дати за місячним календарем

Лише у ці дні жовтня можна обрізати яблуні — врожай буде казковий
Осіння обрізка яблунь — важлива сезонна робота, від якої залежить, чи принесе плодове дерево щедрий урожай наступного року. Вже у жовтні природа сповільнюється, і саме в цей час садівники можуть допомогти саду оновитися, позбутися зайвого й набратися сил перед зимовим сном. Якщо ж обрізати яблуню у правильні дні жовтня, за місячним календарем, плоди наступного року здивують розміром, ароматом і смаком.
Новини.LIVE розповідає, коли саме варто брати секатор у жовтні, як правильно обрізати яблуні та чим обробити зрізи, щоб сад у майбутньому відповів вам щедрим урожаєм.
Навіщо потрібна осіння обрізка дерев
Осіння обрізка — це ключовий етап догляду, який готує дерево до зими та стимулює активне плодоношення наступного сезону. Якщо цього не робити, яблуня загущується, гілки затіняють одна одну, а ризик грибкових захворювань різко зростає.
Правильна обрізка допомагає:
- покращити провітрювання крони;
- забезпечити доступ сонячного світла до кожної гілки;
- зменшити навантаження від снігу та льоду взимку;
- підвищити стійкість до шкідників і хвороб;
- отримати більші, соковитіші та солодші плоди.
Садівники запевняють: дерева, які регулярно й грамотно обрізають, живуть довше, рідше хворіють і радують урожаєм навіть у несприятливі роки.
Коли обрізати яблуні восени — погодні умови
Перед тим як взятися за секатор, варто оцінити погодні умови. Осіння обрізка не терпить поспіху:
- листя вже має опасти, а опале — бути прибраним;
- погода повинна бути сухою, без дощу й туману;
- до перших заморозків бажано мати запас у 2-3 тижні;
- температура — у межах від +5 до +10°C.
В Україні такий період зазвичай припадає на середину або другу половину жовтня. У північних областях обрізку роблять раніше, а на півдні — ближче до листопада.
Місячний календар обрізання яблунь на жовтень 2025
Місяць впливає на всі живі процеси і дерева не виняток. Якщо обрізати гілки у сприятливі дні, дерево швидше відновлюється, а врожай стає щедрішим.
Сприятливі дні для обрізки яблунь у жовтні 2025:
- 10-12 жовтня — Місяць у Близнюках: можна видаляти старі, хворі або сухі гілки;
- 15-17 жовтня — Місяць у Леві та Діві: ідеальні дні для роботи з кроною, що потребує балансу;
- 22-24 жовтня — Місяць у Скорпіоні: добре обрізати молоді яблуні, стимулюючи їхній ріст;
- 28-30 жовтня — Місяць у Козерозі та Водолії: сприятливо для санітарного обрізання перед зимою.
Несприятливі дні молодика та повного Місяця, коли дерева особливо чутливі.
Як правильно обрізати яблуні восени
Головне правило — не шкодувати зайвих гілок, але й не завдати дереву стресу. Варто користуватися лише гострим і чистим секатором.
Обрізання поділяють на два типи:
- проріджування — видалення зайвих пагонів, щоб покращити освітленість і вентиляцію крони;
- укорочення — зменшення довжини пагонів, що стимулює ріст нових гілок і формування міцної структури.
Покрокова інструкція обрізки:
- Видаліть старі, поламані та сухі гілки.
- Зріжте пагони, що ростуть усередину або перехрещуються.
- Приберіть гілки під гострим кутом до стовбура — вони не дадуть врожаю.
- Обрізайте поступово, не більше третини всієї маси гілок за один раз.
- Не можна: зрізати гілки, що ростуть під прямим кутом — саме вони забезпечують основне плодоношення.
Чим обробити яблуні після обрізки
Після обрізки дерева потребують захисту. Усі зрізи потрібно обробити садовим варом. Це допоможе уникнути інфекцій і зберегти вологу. На сухих гілках рани закладають одразу після обрізання. А на молодих деревах — через добу, коли зріз трохи підсохне. Обрізані гілки бажано винести з ділянки та спалити, щоб не створювати умов для поширення грибкових хвороб або шкідників.
