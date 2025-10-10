Когда обрезать яблони в октябре 2025 — самые благоприятные даты по лунному календарю

Лишь в эти дни октября можно обрезать яблони для щедрого урожая
Осенняя обрезка яблонь — важная сезонная работа, от которой зависит, принесет ли плодовое дерево щедрый урожай в следующем году. Уже в октябре природа замедляется, и именно в это время садоводы могут помочь саду обновиться, избавиться от лишнего и набраться сил перед зимним сном. Если же обрезать яблоню в правильные дни октября, по лунному календарю, плоды в следующем году удивят размером, ароматом и вкусом.
когда именно стоит брать секатор в октябре, как правильно обрезать яблони и чем обработать срезы, чтобы сад в будущем ответил вам щедрым урожаем.
Зачем нужна осенняя обрезка деревьев
Осенняя обрезка — это ключевой этап ухода, который готовит дерево к зиме и стимулирует активное плодоношение в следующем сезоне. Если этого не делать, яблоня загущается, ветви затеняют друг друга, а риск грибковых заболеваний резко возрастает.
Правильная обрезка помогает:
- улучшить проветривание кроны;
- обеспечить доступ солнечного света к каждой ветви;
- уменьшить нагрузку от снега и льда зимой;
- повысить устойчивость к вредителям и болезням;
- получить большие, сочные и сладкие плоды.
Садоводы уверяют: деревья, которые регулярно и грамотно обрезают, живут дольше, реже болеют и радуют урожаем даже в неблагоприятные годы.
Когда обрезать яблони осенью — погодные условия
Перед тем как взяться за секатор, стоит оценить погодные условия. Осенняя обрезка не терпит спешки:
- листья уже должны опасть, а опавшие — быть убранными;
- погода должна быть сухой, без дождя и тумана;
- до первых заморозков желательно иметь запас в 2-3 недели;
- температура — в пределах от +5 до +10°C.
В Украине такой период обычно приходится на середину или вторую половину октября. В северных областях обрезку делают раньше, а на юге — ближе к ноябрю.
Лунный календарь обрезки яблонь на октябрь 2025
Луна влияет на все живые процессы и деревья не исключение. Если обрезать ветви в благоприятные дни, дерево быстрее восстанавливается, а урожай становится щедрее.
Благоприятные дни для обрезки яблонь в октябре 2025:
- 10-12 октября — Луна в Близнецах: можно удалять старые, больные или сухие ветки;
- 15-17 октября — Луна во Льве и Деве: идеальные дни для работы с кроной, нуждающейся в балансе;
- 22-24 октября — Луна в Скорпионе: хорошо обрезать молодые яблони, стимулируя их рост;
- 28-30 октября — Луна в Козероге и Водолее: благоприятно для санитарной обрезки перед зимой.
Неблагоприятные дни новолуния и полнолуния, когда деревья особенно чувствительны.
Как правильно обрезать яблони осенью
Главное правило — не жалеть лишних веток, но и не нанести дереву стресса. Следует пользоваться только острым и чистым секатором.
Обрезку разделяют на два типа:
- прореживание — удаление лишних побегов, чтобы улучшить освещенность и вентиляцию кроны;
- укорачивание —уменьшение длины побегов, что стимулирует рост новых ветвей и формирование крепкой структуры.
Пошаговая инструкция обрезки:
- Удалите старые, поломанные и сухие ветки.
- Срежьте побеги, растущие внутрь или перекрещивающиеся.
- Уберите ветки под острым углом к стволу — они не дадут урожая.
- Обрезайте постепенно, не более трети всей массы ветвей за один раз.
- Нельзя: срезать ветви, растущие под прямым углом — именно они обеспечивают основное плодоношение.
Чем обработать яблони после обрезки
После обрезки деревья нуждаются в защите. Все срезы нужно обработать садовым варом. Это поможет избежать инфекций и сохранить влагу. На сухих ветвях раны закладывают сразу после обрезки. А на молодых деревьях — через сутки, когда срез немного подсохнет. Обрезанные ветви желательно вынести с участка и сжечь, чтобы не создавать условий для распространения грибковых болезней или вредителей.
