Лишь в эти дни октября можно обрезать яблони для щедрого урожая

Лишь в эти дни октября можно обрезать яблони для щедрого урожая

Ua ru
Дата публикации 10 октября 2025 06:01
Когда обрезать яблони в октябре 2025 — самые благоприятные даты по лунному календарю
Обрезка яблонь осенью для повышения урожайности. Коллаж: Новини.LIVE

Осенняя обрезка яблонь — важная сезонная работа, от которой зависит, принесет ли плодовое дерево щедрый урожай в следующем году. Уже в октябре природа замедляется, и именно в это время садоводы могут помочь саду обновиться, избавиться от лишнего и набраться сил перед зимним сном. Если же обрезать яблоню в правильные дни октября, по лунному календарю, плоды в следующем году удивят размером, ароматом и вкусом.

Новини.LIVE рассказывает, когда именно стоит брать секатор в октябре, как правильно обрезать яблони и чем обработать срезы, чтобы сад в будущем ответил вам щедрым урожаем.

Читайте также:

Зачем нужна осенняя обрезка деревьев

Осенняя обрезка — это ключевой этап ухода, который готовит дерево к зиме и стимулирует активное плодоношение в следующем сезоне. Если этого не делать, яблоня загущается, ветви затеняют друг друга, а риск грибковых заболеваний резко возрастает.

Правильная обрезка помогает:

  • улучшить проветривание кроны;
  • обеспечить доступ солнечного света к каждой ветви;
  • уменьшить нагрузку от снега и льда зимой;
  • повысить устойчивость к вредителям и болезням;
  • получить большие, сочные и сладкие плоды.

Садоводы уверяют: деревья, которые регулярно и грамотно обрезают, живут дольше, реже болеют и радуют урожаем даже в неблагоприятные годы.

Когда обрезать яблони осенью — погодные условия

Перед тем как взяться за секатор, стоит оценить погодные условия. Осенняя обрезка не терпит спешки:

  • листья уже должны опасть, а опавшие — быть убранными;
  • погода должна быть сухой, без дождя и тумана;
  • до первых заморозков желательно иметь запас в 2-3 недели;
  • температура — в пределах от +5 до +10°C.

В Украине такой период обычно приходится на середину или вторую половину октября. В северных областях обрезку делают раньше, а на юге — ближе к ноябрю.

 

Когда обрезать яблони осенью — погодные условия
Женщина обрезает яблони осенью. Фото: oregonlive.com

Лунный календарь обрезки яблонь на октябрь 2025

Луна влияет на все живые процессы и деревья не исключение. Если обрезать ветви в благоприятные дни, дерево быстрее восстанавливается, а урожай становится щедрее.

Благоприятные дни для обрезки яблонь в октябре 2025:

  • 10-12 октября — Луна в Близнецах: можно удалять старые, больные или сухие ветки;
  • 15-17 октября — Луна во Льве и Деве: идеальные дни для работы с кроной, нуждающейся в балансе;
  • 22-24 октября — Луна в Скорпионе: хорошо обрезать молодые яблони, стимулируя их рост;
  • 28-30 октября — Луна в Козероге и Водолее: благоприятно для санитарной обрезки перед зимой.

Неблагоприятные дни новолуния и полнолуния, когда деревья особенно чувствительны.

Как правильно обрезать яблони осенью

Главное правило — не жалеть лишних веток, но и не нанести дереву стресса. Следует пользоваться только острым и чистым секатором.

Обрезку разделяют на два типа:

  • прореживание — удаление лишних побегов, чтобы улучшить освещенность и вентиляцию кроны;
  • укорачивание —уменьшение длины побегов, что стимулирует рост новых ветвей и формирование крепкой структуры.

Пошаговая инструкция обрезки:

  1. Удалите старые, поломанные и сухие ветки.
  2. Срежьте побеги, растущие внутрь или перекрещивающиеся.
  3. Уберите ветки под острым углом к стволу — они не дадут урожая.
  4. Обрезайте постепенно, не более трети всей массы ветвей за один раз.
  5. Нельзя: срезать ветви, растущие под прямым углом — именно они обеспечивают основное плодоношение.

 

Как правильно обрезать яблони осенью
Обрезка яблони осенью. Фото: depositphotos.com

Чем обработать яблони после обрезки

После обрезки деревья нуждаются в защите. Все срезы нужно обработать садовым варом. Это поможет избежать инфекций и сохранить влагу. На сухих ветвях раны закладывают сразу после обрезки. А на молодых деревьях — через сутки, когда срез немного подсохнет. Обрезанные ветви желательно вынести с участка и сжечь, чтобы не создавать условий для распространения грибковых болезней или вредителей.

Также предлагаем другие интересные новости по садоводству

Чем подкормить яблони в ноябре для рекордного урожая.

Когда сажать плодовые деревья в октябре 2025 по лунному календарю.

Как выбрать саженец абрикоса для посадки осенью.

Как вырастить сливу из косточки.

Как поливать деревья осенью, чтобы им не навредить.

