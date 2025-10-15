Когда удобрить груши осенью 2025 — самые урожайные даты по лунному календарю

Подкормка плодовых деревьев осенью. Коллаж: Новини.LIVE

Груша — одно из самых популярных плодовых деревьев в саду украинцев. Чтобы оно радовало ежегодно вкусным урожаем, стоит вовремя позаботиться о нем. Осенью, когда листья уже опадают, а сокодвижение замедляется, наступает идеальный момент для глубокого питания. Подкормка помогает дереву окрепнуть, пережить морозы и весной расцвести с новой силой. Но чтобы удобрения действительно подействовали, важно не только правильно их подобрать, но и внести в благоприятные дни — когда Луна поддерживает земную энергию роста.

Лунный календарь для подкормки груш в октябре и ноябре 2025

Благоприятные дни для подкормки груш в октябре 2025:

17-18 октября — хорошо вносить фосфорно-калийные смеси;

— хорошо вносить фосфорно-калийные смеси; 24-26 октября — период для полива и финального внесения компоста.

Благоприятные дни для подкормки груш в ноябре 2025:

1-2 ноября — идеальное время для завершающей подкормки перед холодами;

— идеальное время для завершающей подкормки перед холодами; 8-9 ноября — отличный момент для мульчирования и сохранения влаги;

— отличный момент для мульчирования и сохранения влаги; 14-16 ноября — способствует укоренению и укреплению дерева перед зимовкой;

— способствует укоренению и укреплению дерева перед зимовкой; 22-23 ноября — последние дни, когда еще можно внести калийно-фосфорные удобрения.

Как правильно подкормить груши осенью

Осенняя подкормка — подготовка дерева к зимовке. Лучше всего работают органические вещества, ведь они действуют мягко, не обжигают корни и постепенно насыщают почву микроэлементами.

Что можно внести:

Компост или перегной . Распределите его по кругу вокруг приствольного круга, не касаясь коры. Это источник фосфора, калия, кальция и гумуса, необходимых для питания груши.

. Распределите его по кругу вокруг приствольного круга, не касаясь коры. Это источник фосфора, калия, кальция и гумуса, необходимых для питания груши. Фосфорно-калийные смеси. Они укрепляют корневую систему, повышают зимостойкость и стимулируют образование цветочных почек.

Важно: после подкормки покройте почву соломой, корой или сухой травой. Это сохранит влагу, стабилизирует температуру и не даст питательным веществам вымываться дождями.

Подкормка плодовых деревьев осень. Фото: Pinterest

Домашний рецепт эффективной осенней подкормки для груш

Чтобы подкормка дала максимальный эффект, можно сделать натуральную смесь, которую легко приготовить дома:

1 часть перегноя или компоста;

1 часть древесной золы;

½ части сушеного куриного помета;

½ части конского навоза (сушеного).

Тщательно смешайте компоненты, распределите смесь по окружности приствольной зоны груши, но не ближе чем на 20 см к стволу. Затем обильно полейте, чтобы питательные вещества начали работать. Такая подкормка насыщает почву калием, фосфором, кальцием и микроэлементами, отвечающими за будущее цветение и размер плодов.

Важно: не используйте азотные удобрения осенью — они стимулируют рост побегов, которые не успеют вызреть до холодов.

