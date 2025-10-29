Какие деревья категорически нельзя обрезать осенью — советы садоводам

Обрезка деревьев осенью. Фото: shutterstock.com

Традиционно многие садоводы приводят в порядок сад перед зимой, в частности занимаются обрезкой деревьев и кустов. Однако именно это часто становится роковой ошибкой, ведь далеко не все садовые культуры легко переносят такую процедуру в холодное время года. Одна неосторожная обрезка способна уничтожить будущее цветение или даже оставить вас без урожая в следующем году.

Новини.LIVE со ссылкой на Realsimple рассказывает, какие деревья и кусты нельзя обрезать осенью, чтобы ваш сад весной не превратился в пустырь.

Деревья и кусты, которые нельзя обрезать осенью

Форзиция

Этот ярко-желтый весенний куст закладывает бутоны еще осенью — именно на старых побегах. Если обрезать форзицию в октябре или ноябре, весной она просто не зацветет.

Совет: формируйте куст сразу после цветения, не трогая старые побеги осенью. Так вы сохраните обильное весеннее цветение.

Азалии и рододендроны

Эти декоративные кустарники цветут на старых ветвях, поэтому осенняя обрезка для них вредна. К тому же в теплых регионах она стимулирует рост новых побегов, которые погибнут от первых заморозков.

Когда обрезать: не позднее чем через 2-3 недели после цветения, то есть весной или в начале лета.

Плодовые деревья

Яблони, груши, сливы, персики, вишни — все они закладывают цветочные почки еще до зимы. Если провести обрезку осенью, вы просто срежете потенциальный урожай. Кроме того, свежие срезы в прохладное время года привлекают вредителей и грибковые инфекции.

Оптимальное время для проведения процедуры: конец зимы или начало весны, когда деревья находятся в состоянии покоя.

Гортензии

Не все гортензии одинаковы. Старые древесноцветущие сорта — дуболистная, крупнолистная, горная и плетистая — уже закладывают почки на будущий год. Если обрезать их осенью, растение останется без цветов. Поэтому обрезайте сразу после увядания соцветий, не позднее августа.

Зато метельчатые и гладкие гортензии можно слегка формировать в состоянии покоя — в конце зимы.

Буддлея (куст бабочек)

Этот куст часто соблазняет садоводов пышным цветением и быстрым ростом, но осенью его обрезать нельзя. Новые срезы не успеют зажить, и ветки погибнут от морозов.

Когда лучше проводить процедуру: в конце зимы, сократив растение не более чем наполовину.

Лоропеталум

Если обрезать этот куст осенью, вы удалите все заложенные бутоны, которые должны были бы расцвести весной.

Оптимальный период обрезки: после весеннего цветения или в начале лета. Тогда растение быстро восстановится и снова образует цветы.

Калина

Калина не нуждается в частых обрезках. Но если хотите подкорректировать форму, делайте это после цветения. Осенняя обрезка уменьшит количество цветов и повысит риск подмерзания ветвей.

Совет: обрезайте не более трети высоты или ширины после завершения периода цветения.

