Почему вишня цветет, но не дает плодов - две основные причины от экспертов

Многие хозяева замечают: вишня обильно цветет весной, но ягод нет. Даже спустя несколько лет дерево продолжает лишь цвести, не давая плодов. Проблема может быть не в самом сорте, а во внешних факторах, которые легко исправить.

Отсутствие опыления

Многие сорта вишни самобесплодны, то есть не могут образовывать завязь без пыльцы с другого дерева. Если рядом растет только одна вишня, цветение будет бесполезным.

Что делать:

Посадите рядом еще один или два разносортных саженца, которые цветут в тот же период.

Можно привить ветку другого сорта к уже имеющемуся дереву — это тоже поможет с опылением.

Для привлечения пчел во время цветения не используйте химикаты и сажайте рядом медоносы — это улучшит процесс опыления.

Подмерзание ветвей зимой

Даже морозостойкие сорта вишни могут подмерзать зимой, особенно молодые деревья. Поврежденные побеги весной цветут, но не выдерживают нагрузки, и завязи опадают.

Что делать:

Если участок открытый, защищайте вишню от ветра с помощью экранов или посаженных рядом кустов.

Зимой накрывайте ствол и ветки агроволокном или мешковиной.

Перед морозами внесите суперфосфат или золу, чтобы укрепить ткани дерева и повысить его устойчивость к холоду.

Дополнительные советы

Не забывайте о регулярной обрезке старых и сухих веток — это стимулирует обновление.

Подкармливайте дерево весной азотом, а осенью — фосфором и калием.

Раз в несколько лет рыхлите землю вокруг ствола, чтобы корни получали больше кислорода.

