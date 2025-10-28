Видео
Вишня цветет, но без плодов — главные причины, почему нет урожая

Вишня цветет, но без плодов — главные причины, почему нет урожая

Дата публикации 28 октября 2025 16:54
обновлено: 14:36
Почему вишня цветет, но не дает плодов - две основные причины от экспертов
Вишня растет в саду. Фото: Pixabay

Многие хозяева замечают: вишня обильно цветет весной, но ягод нет. Даже спустя несколько лет дерево продолжает лишь цвести, не давая плодов. Проблема может быть не в самом сорте, а во внешних факторах, которые легко исправить.

Новини.LIVE объясняет, почему вишня не плодоносит даже после нескольких лет цветения и как помочь дереву вернуть плодовитость.

Отсутствие опыления

Многие сорта вишни самобесплодны, то есть не могут образовывать завязь без пыльцы с другого дерева. Если рядом растет только одна вишня, цветение будет бесполезным.
Что делать:

  • Посадите рядом еще один или два разносортных саженца, которые цветут в тот же период.
  • Можно привить ветку другого сорта к уже имеющемуся дереву — это тоже поможет с опылением.
  • Для привлечения пчел во время цветения не используйте химикаты и сажайте рядом медоносы — это улучшит процесс опыления.

Подмерзание ветвей зимой

Даже морозостойкие сорта вишни могут подмерзать зимой, особенно молодые деревья. Поврежденные побеги весной цветут, но не выдерживают нагрузки, и завязи опадают.
Что делать:

  • Если участок открытый, защищайте вишню от ветра с помощью экранов или посаженных рядом кустов.
  • Зимой накрывайте ствол и ветки агроволокном или мешковиной.
  • Перед морозами внесите суперфосфат или золу, чтобы укрепить ткани дерева и повысить его устойчивость к холоду.

Дополнительные советы

  • Не забывайте о регулярной обрезке старых и сухих веток — это стимулирует обновление.
  • Подкармливайте дерево весной азотом, а осенью — фосфором и калием.
  • Раз в несколько лет рыхлите землю вокруг ствола, чтобы корни получали больше кислорода.

урожай деревья огород сад вишня
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
