Чому вишня цвіте, але не дає плодів - дві основні причини від експертів

Вишня цвіте, але без плодів — головні причини, чому немає врожаю
Багато господарів помічають: вишня рясно цвіте навесні, але ягід немає. Навіть через кілька років дерево продовжує лише цвісти, не даючи плодів. Проблема може бути не в самому сорті, а у зовнішніх факторах, які легко виправити.
Новини.LIVE пояснює, чому вишня не плодоносить навіть після кількох років цвітіння і як допомогти дереву повернути плодючість.
Відсутність запилення
Багато сортів вишні самобезплідні, тобто не можуть утворювати зав’язь без пилку з іншого дерева. Якщо поруч росте лише одна вишня, цвітіння буде марним.
Що робити:
- Посадіть поруч ще один або два різносортні саджанці, які цвітуть у той самий період.
- Можна прищепити гілку іншого сорту до вже наявного дерева — це теж допоможе із запиленням.
- Для приваблення бджіл під час цвітіння не використовуйте хімікати й садіть поряд медоноси — це покращить процес запилення.
Підмерзання гілок узимку
Навіть морозостійкі сорти вишні можуть підмерзати взимку, особливо молоді дерева. Пошкоджені пагони навесні цвітуть, але не витримують навантаження, і зав’язі опадають.
Що робити:
- Якщо ділянка відкрита, захищайте вишню від вітру за допомогою екранів або посаджених поруч кущів.
- Взимку накривайте стовбур і гілки агроволокном або мішковиною.
- Перед морозами внесіть суперфосфат або золу, щоб укріпити тканини дерева та підвищити його стійкість до холоду.
Додаткові поради
- Не забувайте про регулярну обрізку старих і сухих гілок — це стимулює оновлення.
- Підживлюйте дерево навесні азотом, а восени — фосфором і калієм.
- Раз на кілька років рихліть землю навколо стовбура, щоб коріння отримувало більше кисню.
