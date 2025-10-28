Чому вишня цвіте, але не дає плодів - дві основні причини від експертів

Вишня росте у саду. Фото: Pixabay

Багато господарів помічають: вишня рясно цвіте навесні, але ягід немає. Навіть через кілька років дерево продовжує лише цвісти, не даючи плодів. Проблема може бути не в самому сорті, а у зовнішніх факторах, які легко виправити.

Новини.LIVE пояснює, чому вишня не плодоносить навіть після кількох років цвітіння і як допомогти дереву повернути плодючість.

Відсутність запилення

Багато сортів вишні самобезплідні, тобто не можуть утворювати зав’язь без пилку з іншого дерева. Якщо поруч росте лише одна вишня, цвітіння буде марним.

Що робити:

Посадіть поруч ще один або два різносортні саджанці, які цвітуть у той самий період.

Можна прищепити гілку іншого сорту до вже наявного дерева — це теж допоможе із запиленням.

Для приваблення бджіл під час цвітіння не використовуйте хімікати й садіть поряд медоноси — це покращить процес запилення.

Підмерзання гілок узимку

Навіть морозостійкі сорти вишні можуть підмерзати взимку, особливо молоді дерева. Пошкоджені пагони навесні цвітуть, але не витримують навантаження, і зав’язі опадають.

Що робити:

Якщо ділянка відкрита, захищайте вишню від вітру за допомогою екранів або посаджених поруч кущів.

Взимку накривайте стовбур і гілки агроволокном або мішковиною.

Перед морозами внесіть суперфосфат або золу, щоб укріпити тканини дерева та підвищити його стійкість до холоду.

Додаткові поради

Не забувайте про регулярну обрізку старих і сухих гілок — це стимулює оновлення.

Підживлюйте дерево навесні азотом, а восени — фосфором і калієм.

Раз на кілька років рихліть землю навколо стовбура, щоб коріння отримувало більше кисню.

