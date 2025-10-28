Відео
Вишня цвіте, але без плодів — головні причини, чому немає врожаю

Ua ru
Дата публікації: 28 жовтня 2025 16:54
Оновлено: 14:36
Чому вишня цвіте, але не дає плодів - дві основні причини від експертів
Вишня росте у саду. Фото: Pixabay

Багато господарів помічають: вишня рясно цвіте навесні, але ягід немає. Навіть через кілька років дерево продовжує лише цвісти, не даючи плодів. Проблема може бути не в самому сорті, а у зовнішніх факторах, які легко виправити.

Новини.LIVE пояснює, чому вишня не плодоносить навіть після кількох років цвітіння і як допомогти дереву повернути плодючість.

Читайте також:

Відсутність запилення

Багато сортів вишні самобезплідні, тобто не можуть утворювати зав’язь без пилку з іншого дерева. Якщо поруч росте лише одна вишня, цвітіння буде марним.
Що робити:

  • Посадіть поруч ще один або два різносортні саджанці, які цвітуть у той самий період.
  • Можна прищепити гілку іншого сорту до вже наявного дерева — це теж допоможе із запиленням.
  • Для приваблення бджіл під час цвітіння не використовуйте хімікати й садіть поряд медоноси — це покращить процес запилення.

Підмерзання гілок узимку

Навіть морозостійкі сорти вишні можуть підмерзати взимку, особливо молоді дерева. Пошкоджені пагони навесні цвітуть, але не витримують навантаження, і зав’язі опадають.
Що робити:

  • Якщо ділянка відкрита, захищайте вишню від вітру за допомогою екранів або посаджених поруч кущів.
  • Взимку накривайте стовбур і гілки агроволокном або мішковиною.
  • Перед морозами внесіть суперфосфат або золу, щоб укріпити тканини дерева та підвищити його стійкість до холоду.

Додаткові поради

  • Не забувайте про регулярну обрізку старих і сухих гілок — це стимулює оновлення.
  • Підживлюйте дерево навесні азотом, а восени — фосфором і калієм.
  • Раз на кілька років рихліть землю навколо стовбура, щоб коріння отримувало більше кисню.

Ми вже писали про те, яких помилок уникати, щоб мульчування принесло користь, а не втрату врожаю.

Раніше пояснювали те, як вирізати гарбуз на Хелловін швидко й без помилок.

Детальніше розповідали про те, коли саме краще обрізати виноград і чому поспіх може зашкодити вашому врожаю.

врожай дерева город сад вишня
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
