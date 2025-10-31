Видео
Видео

Дом и огород Пересадка гортензии — как избежать хлороза и стресса растения

Пересадка гортензии — как избежать хлороза и стресса растения

Ua ru
Дата публикации 31 октября 2025 14:37
обновлено: 19:06
Как пересадить гортензию, чтобы она не заболела хлорозом - советы садоводам
Человек пересаживает гортензию. Фото: Pinterest

Гортензия — капризная красавица, которая требует особого ухода. Во время пересадки важно правильно выбрать почву и не повредить корни, чтобы растение не заболело.

Новини.LIVE рассказывает, как пересадить гортензию без стресса для растения и избежать хлороза.

Читайте также:

На что обратить внимание перед пересадкой

Гортензии нужна кислая почва — показатель кислотности pH 3-5. Если земля нейтральная или щелочная, растение быстро начинает болеть, листья желтеют — это признак хлороза. Чтобы этого не произошло, используйте готовый кислый субстрат или компост для рододендронов.

Как пересадить без стресса

  • Аккуратно разомните земляной ком руками, чтобы корни легче прижились.
  • Не промывайте корни — старый грунт поможет адаптироваться к новой среде.
  • Заполните все полости вокруг корней кислым субстратом и немного утрамбуйте землю.
  • После пересадки слегка полейте и поставьте горшок или клумбу в полутень.

Уход после пересадки

Первые две недели растение лучше держать в полутени, пока оно восстанавливает корневую систему. Если погода сухая, увлажняйте почву только вокруг ствола. При соблюдении этих правил гортензия легко адаптируется, не заболеет хлорозом и уже в следующем сезоне порадует роскошным цветением.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
