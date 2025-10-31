Как пересадить гортензию, чтобы она не заболела хлорозом - советы садоводам

Человек пересаживает гортензию. Фото: Pinterest

Гортензия — капризная красавица, которая требует особого ухода. Во время пересадки важно правильно выбрать почву и не повредить корни, чтобы растение не заболело.

Новини.LIVE рассказывает, как пересадить гортензию без стресса для растения и избежать хлороза.

На что обратить внимание перед пересадкой

Гортензии нужна кислая почва — показатель кислотности pH 3-5. Если земля нейтральная или щелочная, растение быстро начинает болеть, листья желтеют — это признак хлороза. Чтобы этого не произошло, используйте готовый кислый субстрат или компост для рододендронов.

Как пересадить без стресса

Аккуратно разомните земляной ком руками, чтобы корни легче прижились.

Не промывайте корни — старый грунт поможет адаптироваться к новой среде.

Заполните все полости вокруг корней кислым субстратом и немного утрамбуйте землю.

После пересадки слегка полейте и поставьте горшок или клумбу в полутень.

Уход после пересадки

Первые две недели растение лучше держать в полутени, пока оно восстанавливает корневую систему. Если погода сухая, увлажняйте почву только вокруг ствола. При соблюдении этих правил гортензия легко адаптируется, не заболеет хлорозом и уже в следующем сезоне порадует роскошным цветением.

