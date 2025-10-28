Відео
Головна Дім та город Чим підживити лаванду для пишного цвітіння — секретне добриво

Чим підживити лаванду для пишного цвітіння — секретне добриво

Ua ru
Дата публікації: 28 жовтня 2025 19:30
Оновлено: 16:12
Чим підживити лаванду — секретне добриво для пишного цвітіння, що доступне кожному
Дівчина збирає лаванду в саду. Фото: freepik.com

Лаванда — особлива рослина в саду, що радує яскравими квітами, приємним ароматом та своїми лікувальними властивостями. Але, як і будь-яка садова культура, вона потребує правильного догляду та підживлення. Досвідчені садівники зізнаються: секрет буйного цвітіння лаванди — у добривах. Причому достатньо тих засобів, які знайдуться у кожного на кухні.

Новини.LIVE з посиланням на Daily Express розповідає, коли і чим підживити лаванду, щоб вона щедро віддячила вам фіолетовим килимом квітів.

Читайте також:

Чим підживити лаванду — секретні добрива з вашої кухні

Кавова гуща — для міцного росту

Використана кавова гуща — чудове джерело азоту, який допомагає рослинам формувати здорові пагони. Достатньо легенько посипати нею землю навколо куща лаванди та злегка вмішати у верхній шар ґрунту. Це не лише стимулює розвиток самої лаванди, а й покращує стан інших квітів — гортензій і троянд.

Бананова шкірка — для рясного цвітіння

Бананова шкірка — справжнє природне джерело калію. Саме цей елемент відповідає за кількість і яскравість квітів. Наріжте шкірку на дрібні шматочки й закопайте її біля коріння лаванди. Таке підживлення допоможе рослині рясно квітнути та краще перенести спеку. Бананові шкірки корисні й для інших квітучих рослин — орхідей і троянд.

Овочеві відходи — натуральний компост

Не поспішайте викидати обрізки овочів — морквяне бадилля, листя салату чи шкірку інших овочів. З них легко зробити домашній компост, який збагатить землю органічними речовинами. Для цього складіть рослинні залишки у компостер разом із сухим листям чи скошеною травою. Через кілька тижнів отримаєте поживну суміш, яку можна додати в ґрунт навесні.

 

Чим підживити лаванду — секретні добрива з вашої кухні
Лаванда у саду. Фото: australianplantsonline.com.au

Як не нашкодити лаванді

Слід пам'ятати, що найкращий час для підживлення — рання весна, коли лаванда прокидається після зими та починається активний ріст.

Навіть натуральні підживлення слід використовувати обережно. Експерти наголошують: кухонні відходи не повинні бути єдиним джерелом живлення. Достатньо їх внести один раз на початку весни — це забезпечить м'яке, але ефективне живлення без ризику перенасичення. Надлишок добрив призводить до того, що лаванда нарощує зелену масу, але квітів стає менше, або рослина взагалі слабшає. 

Також пропонуємо інші корисні теми з садівництва

Які декоративні рослини можна посадити восени, щоб навесні отримати яскравий квітучий сад або клумбу.

Який період найкращий для посадки тюльпанів восени та як це правильно зробити.

Коли і як правильно висаджувати айстри під зиму.

Що слід зробити, щоб хризантеми цвіли довше й залишалися яскравими всю осінь.

Як підготувати півонії до зими.

Марина Коваленко - Редактор
Автор:
Марина Коваленко
