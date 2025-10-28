Чим підживити лаванду — секретне добриво для пишного цвітіння, що доступне кожному

Дівчина збирає лаванду в саду. Фото: freepik.com

Лаванда — особлива рослина в саду, що радує яскравими квітами, приємним ароматом та своїми лікувальними властивостями. Але, як і будь-яка садова культура, вона потребує правильного догляду та підживлення. Досвідчені садівники зізнаються: секрет буйного цвітіння лаванди — у добривах. Причому достатньо тих засобів, які знайдуться у кожного на кухні.

Новини.LIVE з посиланням на Daily Express розповідає, коли і чим підживити лаванду, щоб вона щедро віддячила вам фіолетовим килимом квітів.

Чим підживити лаванду — секретні добрива з вашої кухні

Кавова гуща — для міцного росту

Використана кавова гуща — чудове джерело азоту, який допомагає рослинам формувати здорові пагони. Достатньо легенько посипати нею землю навколо куща лаванди та злегка вмішати у верхній шар ґрунту. Це не лише стимулює розвиток самої лаванди, а й покращує стан інших квітів — гортензій і троянд.

Бананова шкірка — для рясного цвітіння

Бананова шкірка — справжнє природне джерело калію. Саме цей елемент відповідає за кількість і яскравість квітів. Наріжте шкірку на дрібні шматочки й закопайте її біля коріння лаванди. Таке підживлення допоможе рослині рясно квітнути та краще перенести спеку. Бананові шкірки корисні й для інших квітучих рослин — орхідей і троянд.

Овочеві відходи — натуральний компост

Не поспішайте викидати обрізки овочів — морквяне бадилля, листя салату чи шкірку інших овочів. З них легко зробити домашній компост, який збагатить землю органічними речовинами. Для цього складіть рослинні залишки у компостер разом із сухим листям чи скошеною травою. Через кілька тижнів отримаєте поживну суміш, яку можна додати в ґрунт навесні.

Лаванда у саду. Фото: australianplantsonline.com.au

Як не нашкодити лаванді

Слід пам'ятати, що найкращий час для підживлення — рання весна, коли лаванда прокидається після зими та починається активний ріст.

Навіть натуральні підживлення слід використовувати обережно. Експерти наголошують: кухонні відходи не повинні бути єдиним джерелом живлення. Достатньо їх внести один раз на початку весни — це забезпечить м'яке, але ефективне живлення без ризику перенасичення. Надлишок добрив призводить до того, що лаванда нарощує зелену масу, але квітів стає менше, або рослина взагалі слабшає.

