Як обрізати півонії восени - поради, щоб у 2026 році отримати пишне цвітіння

Півонії ростуть у саду. Фото: Pinterest

Восени півоніям потрібна обрізка — без неї квіти не зацвітуть наступного року. Важливо зробити все вчасно й правильно, і головне — не руками, щоб не пошкодити кореневу систему.

Новини.LIVE розповідає, коли і як правильно обрізати півонії восени 2025 року, щоб навесні 2026-го насолоджуватись пишним цвітінням.

Коли обрізати півонії

Не поспішайте видаляти стебла — зелена маса живить коріння. Обрізку варто проводити, коли листя пожовтіє і поляжe. Це сигнал, що рослина перейшла у стан спокою й готова до процедури. Рання обрізка може ослабити кущ і позбавити його цвітіння.

Як правильно проводити обрізку

Трав’янисті та ІТО-півонії зрізайте секатором, залишивши пеньки заввишки 3 см.

Не обривайте руками, щоб не пошкодити кореневу систему.

Обробіть зрізи деревним попелом — близько трьох жменей на кущ.

Проводьте процедуру у суху сонячну погоду, щоб уникнути гнилі.

Догляд за деревоподібними півоніями

Торішні пагони не зрізайте — на них формуються бутони. Видаліть лише сухе чи хворе листя, а старі гілки підріжте для формування куща. Після цього можна трохи підгорнути землю або замульчувати основу.

