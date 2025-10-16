Відео
Головна Дім та город Як підготувати півонії до зими — правильна осіння обрізка

Як підготувати півонії до зими — правильна осіння обрізка

Ua ru
Дата публікації: 16 жовтня 2025 12:22
Як обрізати півонії восени - поради, щоб у 2026 році отримати пишне цвітіння
Півонії ростуть у саду. Фото: Pinterest

Восени півоніям потрібна обрізка — без неї квіти не зацвітуть наступного року. Важливо зробити все вчасно й правильно, і головне — не руками, щоб не пошкодити кореневу систему.

Новини.LIVE розповідає, коли і як правильно обрізати півонії восени 2025 року, щоб навесні 2026-го насолоджуватись пишним цвітінням.

Читайте також:

Коли обрізати півонії

Не поспішайте видаляти стебла — зелена маса живить коріння. Обрізку варто проводити, коли листя пожовтіє і поляжe. Це сигнал, що рослина перейшла у стан спокою й готова до процедури. Рання обрізка може ослабити кущ і позбавити його цвітіння.

Як правильно проводити обрізку

  • Трав’янисті та ІТО-півонії зрізайте секатором, залишивши пеньки заввишки 3 см.
  • Не обривайте руками, щоб не пошкодити кореневу систему.
  • Обробіть зрізи деревним попелом — близько трьох жменей на кущ.
  • Проводьте процедуру у суху сонячну погоду, щоб уникнути гнилі.

Догляд за деревоподібними півоніями

Торішні пагони не зрізайте — на них формуються бутони. Видаліть лише сухе чи хворе листя, а старі гілки підріжте для формування куща. Після цього можна трохи підгорнути землю або замульчувати основу.

Ми вже писали про те, які квіти не можна обрізати восени.

Раніше пояснювали те, як відновити орхідею з сухим корінням.

Детальніше розповідали про те, як виростити міцну товстянку та дочекатися її рідкісного цвітіння.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
