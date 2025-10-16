Как обрезать пионы осенью - советы, чтобы в 2026 году получить пышное цветение

Пионы растут в саду. Фото: Pinterest

Осенью пионам нужна обрезка — без нее цветы не зацветут на следующий год. Важно сделать все вовремя и правильно, и главное — не руками, чтобы не повредить корневую систему.

Новини.LIVE рассказывает, когда и как правильно обрезать пионы осенью 2025 года, чтобы весной 2026-го наслаждаться пышным цветением.

Реклама

Читайте также:

Когда обрезать пионы

Не спешите удалять стебли — зеленая масса питает корни. Обрезку стоит проводить, когда листья пожелтеют и полежат. Это сигнал, что растение перешло в состояние покоя и готово к процедуре. Ранняя обрезка может ослабить куст и лишить его цветения.

Как правильно проводить обрезку

Травянистые и ИТО-пионы срезайте секатором, оставив пеньки высотой 3 см.

Не обрывайте руками, чтобы не повредить корневую систему.

Обработайте срезы древесной золой — около трех горстей на куст.

Проводите процедуру в сухую солнечную погоду, чтобы избежать гнили.

Уход за древовидными пионами

Прошлогодние побеги не срезайте — на них формируются бутоны. Удалите только сухие или больные листья, а старые ветки подрежьте для формирования куста. После этого можно немного окучить землю или замульчировать основание.

Мы уже писали о том, какие цветы нельзя обрезать осенью.

Ранее объясняли то, как восстановить орхидею с сухими корнями.

Подробнее рассказывали о том, как вырастить крепкую толстянку и дождаться ее редкого цветения.