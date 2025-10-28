Чем подкормить лаванду — секретное удобрение для пышного цветения, доступное каждому

Девушка собирает лаванду в саду. Фото: freepik.com

Лаванда — особое растение в саду, радующее яркими цветами, приятным ароматом и своими лечебными свойствами. Но, как и любая садовая культура, она нуждается в правильном уходе и подкормке. Опытные садоводы признаются: секрет буйного цветения лаванды — в удобрениях. Причем достаточно тех средств, которые найдутся у каждого на кухне.

Чем подкормить лаванду — секретные удобрения из вашей кухни

Кофейная гуща — для крепкого роста

Использованная кофейная гуща — отличный источник азота, который помогает растениям формировать здоровые побеги. Достаточно слегка посыпать ею землю вокруг куста лаванды и слегка вмешать в верхний слой почвы. Это не только стимулирует развитие самой лаванды, но и улучшает состояние других цветов — гортензий и роз.

Банановая кожура — для обильного цветения

Банановая кожура — настоящий природный источник калия. Именно этот элемент отвечает за количество и яркость цветов. Нарежьте кожуру на мелкие кусочки и закопайте ее у корней лаванды. Такая подкормка поможет растению обильно цвести и лучше перенести жару. Банановые кожуры полезны и для других цветущих растений — орхидей и роз.

Овощные отходы — натуральный компост

Не спешите выбрасывать обрезки овощей — морковную ботву, листья салата или кожуру других овощей. Из них легко сделать домашний компост, который обогатит землю органическими веществами. Для этого сложите растительные остатки в компостер вместе с сухими листьями или скошенной травой. Через несколько недель получите питательную смесь, которую можно добавить в почву весной.

Лаванда в саду. Фото: australianplantsonline.com.au

Как не навредить лаванде

Следует помнить, что лучшее время для подкормки — ранняя весна, когда лаванда просыпается после зимы и начинается активный рост.

Даже натуральные подкормки следует использовать осторожно. Эксперты отмечают: кухонные отходы не должны быть единственным источником питания. Достаточно их внести один раз в начале весны — это обеспечит мягкое, но эффективное питание без риска перенасыщения. Избыток удобрений приводит к тому, что лаванда наращивает зеленую массу, но цветов становится меньше, или растение вообще ослабевает.

