Когда и как сажать тюльпаны осенью 2025 — секреты садоводов и лунный календарь

Тюльпаны — настоящее украшение сада. В зависимости от сорта, этими удивительными цветами можно наслаждаться с марта по июнь. А чтобы весной ваш цветник утопал в ярких красках, важно правильно высадить луковицы осенью. Именно осенняя посадка обеспечивает крепкие корни, крупные бутоны и раннее цветение. Главное — выбрать удачную дату, подготовить почву и узнать секреты опытных садоводов, которые гарантируют обильное цветение после зимы.

Новини.LIVE делится лунным календарем благоприятных дат на осень 2025 и главными правилами осенней посадки тюльпанов.

Почему тюльпаны стоит сажать именно осенью

Осенняя посадка — это естественный цикл для тюльпанов. Именно осенью внутри луковицы формируется будущий цветок. Луковицы должны пройти период охлаждения, что гарантирует крепкие стебли и крупные бутоны.

Если же высадить луковицы весной, они не успеют пройти естественную "зимнюю закалку" и цветение будет слабым или вовсе не наступит. Именно поэтому опытные садоводы называют осень лучшим временем для посадки тюльпанов.

Посадка тюльпанов осенью. Фото: istockphoto.com

Какие оптимальные сроки посадки тюльпанов осенью

Золотой ориентир — за 25-30 дней до первых устойчивых морозов. Это позволяет луковицам хорошо укорениться, но не прорасти раньше времени.

В зависимости от региона Украины, тюльпаны высаживают с начала октября до начала ноября. Температура почвы должна снизиться от +10 до +8°C.

Лунный календарь благоприятных дней для посадки тюльпанов осенью 2025

Благоприятные дни для посадки тюльпанов: 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25 октября.

Благоприятные дни для посадки тюльпанов в ноябре 2025: 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20 число.

Как выбрать здоровые луковицы тюльпанов

Луковицы должны отвечать следующим требованиям:

Быть крепкими, плотными, без пятен и плесени. Сухая оболочка без трещин. Диаметр — от 3 до 4 см.

Перед посадкой замочите на 30 минут в слабом растворе марганцовки или фунгицида — это защитит от грибковых инфекций.

Посадка тюльпанов под зиму. Фото: shutterstock.com

Посадка тюльпанов осенью — пошаговая инструкция

Чтобы удачно посадить тюльпаны осенью, нужно придерживаться таких простых инструкций:

Место. Выбирайте хорошо освещенный участок без застоя воды. Почва. Легкая и рыхлая, с добавлением песка и перегноя. Удобрение. В каждую лунку добавьте чайную ложку золы или суперфосфата. Глубина. Крупные луковицы — 12-15 см, мелкие — 8-10 см. Расстояние. Между луковицами — 10-12 см, между рядами — 20-25 см. Мульчирование. После посадки грядку укрыть торфом, перегноем или сухими листьями.

Если осень сухая — полейте грядки после посадки.

В регионах с малоснежными зимами стоит дополнительно укрыть участок соломой или лапником. Весной укрытие снимают, как только снег начинает таять, чтобы не допустить выпревания ростков.

Не сажайте тюльпаны на одном месте более 4 лет — это истощает почву и способствует болезням. Комбинируйте посадки с нарциссами, мускари или крокусами — такая композиция выглядит особенно эффектно.

