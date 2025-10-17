Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Когда сажать тюльпаны осенью — секреты садоводов и особые даты

Когда сажать тюльпаны осенью — секреты садоводов и особые даты

Ua ru
Дата публикации 17 октября 2025 06:01
обновлено: 05:47
Когда и как сажать тюльпаны осенью 2025 — секреты садоводов и лунный календарь
Посадка тюльпанов под зиму. Коллаж: Новини.LIVE

Тюльпаны — настоящее украшение сада. В зависимости от сорта, этими удивительными цветами можно наслаждаться с марта по июнь. А чтобы весной ваш цветник утопал в ярких красках, важно правильно высадить луковицы осенью. Именно осенняя посадка обеспечивает крепкие корни, крупные бутоны и раннее цветение. Главное — выбрать удачную дату, подготовить почву и узнать секреты опытных садоводов, которые гарантируют обильное цветение после зимы.

Новини.LIVE делится лунным календарем благоприятных дат на осень 2025 и главными правилами осенней посадки тюльпанов.

Реклама
Читайте также:

Почему тюльпаны стоит сажать именно осенью

Осенняя посадка — это естественный цикл для тюльпанов. Именно осенью внутри луковицы формируется будущий цветок. Луковицы должны пройти период охлаждения, что гарантирует крепкие стебли и крупные бутоны.

Если же высадить луковицы весной, они не успеют пройти естественную "зимнюю закалку" и цветение будет слабым или вовсе не наступит. Именно поэтому опытные садоводы называют осень лучшим временем для посадки тюльпанов.

 

Почему тюльпаны стоит сажать именно осенью
Посадка тюльпанов осенью. Фото: istockphoto.com

Какие оптимальные сроки посадки тюльпанов осенью

Золотой ориентир — за 25-30 дней до первых устойчивых морозов. Это позволяет луковицам хорошо укорениться, но не прорасти раньше времени.

В зависимости от региона Украины, тюльпаны высаживают с начала октября до начала ноября. Температура почвы должна снизиться от +10 до +8°C.

Лунный календарь благоприятных дней для посадки тюльпанов осенью 2025

Благоприятные дни для посадки тюльпанов: 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25 октября.

Благоприятные дни для посадки тюльпанов в ноябре 2025: 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20 число.

Как выбрать здоровые луковицы тюльпанов

Луковицы должны отвечать следующим требованиям:

  1. Быть крепкими, плотными, без пятен и плесени.
  2. Сухая оболочка без трещин.
  3. Диаметр — от 3 до 4 см.

Перед посадкой замочите на 30 минут в слабом растворе марганцовки или фунгицида — это защитит от грибковых инфекций.

 

Лунный календарь благоприятных дней для посадки тюльпанов осенью 2025
Посадка тюльпанов под зиму. Фото: shutterstock.com

Посадка тюльпанов осенью — пошаговая инструкция

Чтобы удачно посадить тюльпаны осенью, нужно придерживаться таких простых инструкций:

  1. Место. Выбирайте хорошо освещенный участок без застоя воды.
  2. Почва. Легкая и рыхлая, с добавлением песка и перегноя.
  3. Удобрение. В каждую лунку добавьте чайную ложку золы или суперфосфата.
  4. Глубина. Крупные луковицы — 12-15 см, мелкие — 8-10 см.
  5. Расстояние. Между луковицами — 10-12 см, между рядами — 20-25 см.
  6. Мульчирование. После посадки грядку укрыть торфом, перегноем или сухими листьями.

Если осень сухая — полейте грядки после посадки.
В регионах с малоснежными зимами стоит дополнительно укрыть участок соломой или лапником. Весной укрытие снимают, как только снег начинает таять, чтобы не допустить выпревания ростков.

Не сажайте тюльпаны на одном месте более 4 лет — это истощает почву и способствует болезням. Комбинируйте посадки с нарциссами, мускари или крокусами — такая композиция выглядит особенно эффектно.

Также предлагаем другие интересные новости по садоводству

Какие декоративные растения посадить осенью, чтобы весной сад заиграл цветами.

Что следует сделать, чтобы хризантемы цвели дольше и оставались яркими всю осень.

Как правильно ухаживать за ирисами, чтобы подготовить к зиме.

Какие простые советы помогут подготовить пионы к зиме.

Как вырастить многолетний декоративный мак в саду.

цветы советы сад лунный календарь тюльпаны клумба
Марина Коваленко - Редактор
Автор:
Марина Коваленко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации