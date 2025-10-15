Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Сохраните тюльпаны до весны — лучшие условия для луковиц

Сохраните тюльпаны до весны — лучшие условия для луковиц

Ua ru
Дата публикации 15 октября 2025 12:20
Как хранить луковицы тюльпанов зимой - условия, температура и советы для дома
Женщина ухаживает за тюльпанами. Фото: Freepik

Если осенью не удалось высадить тюльпаны, важно сохранить луковицы до весны, чтобы они не высохли и не сгнили. Для этого нужно создать условия, приближенные к естественным — прохладу, умеренную влажность и хорошую вентиляцию.

Новини.LIVE рассказывает, где лучше всего хранить луковицы тюльпанов зимой, чтобы они остались живыми и здоровыми до посадки.

Реклама
Читайте также:

Как хранить тюльпаны в квартире или доме

Для хранения выберите деревянные ящики — они обеспечивают вентиляцию и не задерживают влагу. Разложите луковицы в 1-2 слоя, присыпьте сухим песком, опилками или вермикулитом. Оптимальная температура — +1...+4°C, влажность — 40-50%. Подойдут подвал, кладовка или застекленный балкон.

Как сохранить луковицы в холодильнике

Этот вариант удобен для квартир без подвала.

  • Оберните каждую луковицу несколькими слоями бумаги, оставив небольшие отверстия для воздуха.
  • Положите в отделение для овощей, подальше от фруктов.
  • Не храните рядом с яблоками или грушами — они выделяют этилен, который повреждает цветочную почку.

Дополнительные советы

  • Раз в две недели проверяйте луковицы — если появилась плесень или гниль, сразу удалите поврежденные.
  • При необходимости можно посадить луковицы во влажный субстрат и держать в прохладе, периодически проветривая помещение.

Соблюдая эти простые правила, весной получите здоровые тюльпаны с красивыми цветами.

Мы уже рассказывали о том, как продлить цветение бархатцев.

Также ранее объясняли то, как правильно обрезать цветы, которые уже отцвели.

Подробнее мы рассказывали о том, как подготовить гладиолусы к посадке и обеспечить им хороший старт.

цветы советы сад эффективные способы тюльпаны
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации