Как хранить луковицы тюльпанов зимой - условия, температура и советы для дома

Если осенью не удалось высадить тюльпаны, важно сохранить луковицы до весны, чтобы они не высохли и не сгнили. Для этого нужно создать условия, приближенные к естественным — прохладу, умеренную влажность и хорошую вентиляцию.

Новини.LIVE рассказывает, где лучше всего хранить луковицы тюльпанов зимой, чтобы они остались живыми и здоровыми до посадки.

Как хранить тюльпаны в квартире или доме

Для хранения выберите деревянные ящики — они обеспечивают вентиляцию и не задерживают влагу. Разложите луковицы в 1-2 слоя, присыпьте сухим песком, опилками или вермикулитом. Оптимальная температура — +1...+4°C, влажность — 40-50%. Подойдут подвал, кладовка или застекленный балкон.

Как сохранить луковицы в холодильнике

Этот вариант удобен для квартир без подвала.

Оберните каждую луковицу несколькими слоями бумаги, оставив небольшие отверстия для воздуха.

Положите в отделение для овощей, подальше от фруктов.

Не храните рядом с яблоками или грушами — они выделяют этилен, который повреждает цветочную почку.

Дополнительные советы

Раз в две недели проверяйте луковицы — если появилась плесень или гниль, сразу удалите поврежденные.

При необходимости можно посадить луковицы во влажный субстрат и держать в прохладе, периодически проветривая помещение.

Соблюдая эти простые правила, весной получите здоровые тюльпаны с красивыми цветами.

