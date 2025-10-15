Відео
Головна Дім та город Збережіть тюльпани до весни — найкращі умови для цибулин

Збережіть тюльпани до весни — найкращі умови для цибулин

Ua ru
Дата публікації: 15 жовтня 2025 12:20
Як зберігати цибулини тюльпанів узимку - умови, температура nf поради для дому
Жінка доглядає тюльпани. Фото: Freepik

Якщо восени не вдалося висадити тюльпани, важливо зберегти цибулини до весни, щоб вони не висохли й не згнили. Для цього потрібно створити умови, наближені до природних — прохолоду, помірну вологість і хорошу вентиляцію.

Новини.LIVE розповідає, де найкраще зберігати цибулини тюльпанів узимку, щоб вони залишилися живими й здоровими до посадки.

Читайте також:

Як зберігати тюльпани у квартирі чи будинку

Для зберігання оберіть дерев’яні ящики — вони забезпечують вентиляцію й не затримують вологу. Розкладіть цибулини в 1-2 шари, присипте сухим піском, тирсою або вермикулітом. Оптимальна температура — +1…+4°C, вологість — 40-50%. Підійдуть підвал, комора або засклений балкон.

Як зберегти цибулини в холодильнику

Цей варіант зручний для квартир без підвалу.

  • Обгорніть кожну цибулину кількома шарами паперу, залишивши невеликі отвори для повітря.
  • Покладіть у відділення для овочів, подалі від фруктів.
  • Не зберігайте поруч із яблуками чи грушами — вони виділяють етилен, який пошкоджує квіткову бруньку.

Додаткові поради

  • Раз на два тижні перевіряйте цибулини — якщо з’явилася пліснява чи гниль, одразу видаліть пошкоджені.
  • За потреби можна посадити цибулини у вологий субстрат і тримати в прохолоді, періодично провітрюючи приміщення.

Дотримуючись цих простих правил, навесні отримаєте здорові тюльпани з гарними квітами.

Ми вже розповідали про те, як продовжити цвітіння чорнобривців.

Також раніше пояснювали те, як правильно обрізати квіти, які вже відцвіли.

Детальніше ми розповідали про те, як підготувати гладіолуси до посадки й забезпечити їм гарний старт.

Леонід Волков
Автор:
Леонід Волков
