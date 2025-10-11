Відео
Головна Дім та город Посадка гладіолусів — коли і як садити, щоб рясно цвіли

Посадка гладіолусів — коли і як садити, щоб рясно цвіли

Ua ru
Дата публікації: 11 жовтня 2025 07:45
Як правильно садити гладіолуси - підготовка цибулин, глибина та умови посадки
Гладіолуси цвітуть у саду. Фото: Pinterest

Гладіолуси — ефектні квіти, які прикрасять будь-яку клумбу, якщо посадити їх правильно. Досвідчені квіткарі розповіли, коли та як висаджувати цибулини, щоб отримати розкішне цвітіння.

Новини.LIVE ділиться простими порадами, як підготувати гладіолуси до посадки й забезпечити їм гарний старт.

Читайте також:

Підготовка цибулин перед посадкою

Перед висадкою навесні огляньте всі цибулини.

  • Очистіть їх від старої луски.
  • Відбракуйте гнилі або уражені грибком.
  • Пошкоджені місця акуратно зріжте ножем.
  • Замочіть у розчині марганцівки або часниковому настої (30 г на 1 л води) на 2-3 години для знезараження.

Коли садити гладіолуси

Висаджуйте, коли ґрунт прогріється до +10-12 °C і мине загроза заморозків.

  • Глибина лунок — 10-15 см.
  • Відстань між ними — 20 см.
  • Обирайте сонячне місце, бо у тіні гладіолуси ростуть гірше й майже не цвітуть.

Догляд після посадки

Після висадки землю варто злегка замульчувати, щоб зберегти вологу. Поливати потрібно регулярно, але без застою води. Коли з’являться перші пагони, підживіть рослини калійно-фосфорними добривами — це стимулює утворення великих суцвіть.

Ми вже писали про те, як правильно подбати про кімнатні квіти взимку.

Раніше пояснювали те, як доглядати за ліліями восени.

Детальніше розповідали про те, як зберегти петунію взимку та уникнути пересушення ґрунту.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
