Як правильно садити гладіолуси - підготовка цибулин, глибина та умови посадки

Гладіолуси — ефектні квіти, які прикрасять будь-яку клумбу, якщо посадити їх правильно. Досвідчені квіткарі розповіли, коли та як висаджувати цибулини, щоб отримати розкішне цвітіння.

Новини.LIVE ділиться простими порадами, як підготувати гладіолуси до посадки й забезпечити їм гарний старт.

Підготовка цибулин перед посадкою

Перед висадкою навесні огляньте всі цибулини.

Очистіть їх від старої луски.

Відбракуйте гнилі або уражені грибком.

Пошкоджені місця акуратно зріжте ножем.

Замочіть у розчині марганцівки або часниковому настої (30 г на 1 л води) на 2-3 години для знезараження.

Коли садити гладіолуси

Висаджуйте, коли ґрунт прогріється до +10-12 °C і мине загроза заморозків.

Глибина лунок — 10-15 см.

Відстань між ними — 20 см.

Обирайте сонячне місце, бо у тіні гладіолуси ростуть гірше й майже не цвітуть.

Догляд після посадки

Після висадки землю варто злегка замульчувати, щоб зберегти вологу. Поливати потрібно регулярно, але без застою води. Коли з’являться перші пагони, підживіть рослини калійно-фосфорними добривами — це стимулює утворення великих суцвіть.

