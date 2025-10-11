Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Посадка гладиолусов — когда и как сажать, чтобы обильно цвели

Посадка гладиолусов — когда и как сажать, чтобы обильно цвели

Ua ru
Дата публикации 11 октября 2025 07:45
Как правильно сажать гладиолусы - подготовка луковиц, глубина и условия посадки
Гладиолусы цветут в саду. Фото: Pinterest

Гладиолусы — эффектные цветы, которые украсят любую клумбу, если посадить их правильно. Опытные цветоводы рассказали, когда и как высаживать луковицы, чтобы получить роскошное цветение.

Новини.LIVE делится простыми советами, как подготовить гладиолусы к посадке и обеспечить им хороший старт.

Реклама
Читайте также:

Подготовка луковиц перед посадкой

Перед высадкой весной осмотрите все луковицы.

  • Очистите их от старой чешуи.
  • Отбракуйте гнилые или пораженные грибком.
  • Поврежденные места аккуратно срежьте ножом.
  • Замочите в растворе марганцовки или чесночном настое (30 г на 1 л воды) на 2-3 часа для обеззараживания.

Когда сажать гладиолусы

Высаживайте, когда почва прогреется до +10-12 °С и минует угроза заморозков.

  • Глубина лунок — 10-15 см.
  • Расстояние между ними — 20 см.
  • Выбирайте солнечное место, потому что в тени гладиолусы растут хуже и почти не цветут.

Уход после посадки

После высадки землю стоит слегка замульчировать, чтобы сохранить влагу. Поливать нужно регулярно, но без застоя воды. Когда появятся первые побеги, подкормите растения калийно-фосфорными удобрениями — это стимулирует образование крупных соцветий.

Мы уже писали о том, как правильно позаботиться о комнатных цветах зимой.

Ранее объясняли то, как ухаживать за лилиями осенью.

Подробнее рассказывали о том, как сохранить петунию зимой и избежать пересушивания почвы.

растения цветы советы сад гладиолусы
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации