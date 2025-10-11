Как правильно сажать гладиолусы - подготовка луковиц, глубина и условия посадки

Гладиолусы цветут в саду. Фото: Pinterest

Гладиолусы — эффектные цветы, которые украсят любую клумбу, если посадить их правильно. Опытные цветоводы рассказали, когда и как высаживать луковицы, чтобы получить роскошное цветение.

Новини.LIVE делится простыми советами, как подготовить гладиолусы к посадке и обеспечить им хороший старт.

Реклама

Читайте также:

Подготовка луковиц перед посадкой

Перед высадкой весной осмотрите все луковицы.

Очистите их от старой чешуи.

Отбракуйте гнилые или пораженные грибком.

Поврежденные места аккуратно срежьте ножом.

Замочите в растворе марганцовки или чесночном настое (30 г на 1 л воды) на 2-3 часа для обеззараживания.

Когда сажать гладиолусы

Высаживайте, когда почва прогреется до +10-12 °С и минует угроза заморозков.

Глубина лунок — 10-15 см.

Расстояние между ними — 20 см.

Выбирайте солнечное место, потому что в тени гладиолусы растут хуже и почти не цветут.

Уход после посадки

После высадки землю стоит слегка замульчировать, чтобы сохранить влагу. Поливать нужно регулярно, но без застоя воды. Когда появятся первые побеги, подкормите растения калийно-фосфорными удобрениями — это стимулирует образование крупных соцветий.

Мы уже писали о том, как правильно позаботиться о комнатных цветах зимой.

Ранее объясняли то, как ухаживать за лилиями осенью.

Подробнее рассказывали о том, как сохранить петунию зимой и избежать пересушивания почвы.