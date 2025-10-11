Как правильно сажать гладиолусы - подготовка луковиц, глубина и условия посадки

Посадка гладиолусов — когда и как сажать, чтобы обильно цвели
Гладиолусы — эффектные цветы, которые украсят любую клумбу, если посадить их правильно. Опытные цветоводы рассказали, когда и как высаживать луковицы, чтобы получить роскошное цветение.
Подготовка луковиц перед посадкой
Перед высадкой весной осмотрите все луковицы.
- Очистите их от старой чешуи.
- Отбракуйте гнилые или пораженные грибком.
- Поврежденные места аккуратно срежьте ножом.
- Замочите в растворе марганцовки или чесночном настое (30 г на 1 л воды) на 2-3 часа для обеззараживания.
Когда сажать гладиолусы
Высаживайте, когда почва прогреется до +10-12 °С и минует угроза заморозков.
- Глубина лунок — 10-15 см.
- Расстояние между ними — 20 см.
- Выбирайте солнечное место, потому что в тени гладиолусы растут хуже и почти не цветут.
Уход после посадки
После высадки землю стоит слегка замульчировать, чтобы сохранить влагу. Поливать нужно регулярно, но без застоя воды. Когда появятся первые побеги, подкормите растения калийно-фосфорными удобрениями — это стимулирует образование крупных соцветий.
