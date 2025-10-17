Коли та як садити тюльпани восени 2025 — секрети садівників та місячний календар

Посадка тюльпанів під зиму. Колаж: Новини.LIVE

Тюльпани — справжня прикраса саду. Залежно від сорту, цими дивовижними квітами можна насолоджуватися з березня по червень. А щоб навесні ваш квітник потопав у яскравих барвах, важливо правильно висадити цибулини восени. Саме осіння посадка забезпечує міцне коріння, великі бутони та раннє цвітіння. Головне — вибрати вдалу дату, підготувати ґрунт і дізнатися секрети досвідчених садівників, які гарантують рясне цвітіння після зими.

Новини.LIVE ділиться місячним календарем сприятливих дат на осінь 2025 та головними правилами осінньої посадки тюльпанів.

Чому тюльпани варто садити саме восени

Осіння посадка — це природний цикл для тюльпанів. Саме восени всередині цибулини формується майбутня квітка. Цибулини повинні пройти період охолодження, що гарантує міцні стебла і великі бутони.

Якщо ж висадити цибулини навесні, вони не встигнуть пройти природну "зимову закалку" і цвітіння буде слабким або зовсім не настане. Саме тому досвідчені садівники називають осінь найкращим часом для посадки тюльпанів.

Посадка тюльпанів восени. Фото: istockphoto.com

Які оптимальні терміни посадки тюльпанів восени

Золотий орієнтир — за 25-30 днів до перших стійких морозів. Це дозволяє цибулинам добре вкоренитися, але не прорости завчасно.

Залежно від регіону України, тюльпани висаджують із початку жовтня до початку листопада. Температура ґрунту має знизитися від +10 до +8°C.

Місячний календар сприятливих днів для посадки тюльпанів восени 2025

Сприятливі дні для посадки тюльпанів: 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25 жовтня.

Сприятливі дні для посадки тюльпанів у листопаді 2025: 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20 число.

Як вибрати здорові цибулини тюльпанів

Цибулини мають відповідати таким вимогам:

Бути міцними, щільними, без плям і цвілі. Суха оболонка без тріщин. Діаметр — від 3 до 4 см.

Перед посадкою замочіть на 30 хвилин у слабкому розчині марганцівки або фунгіциду — це захистить від грибкових інфекцій.

Посадка тюльпанів під зиму. Фото: shutterstock.com

Посадка тюльпанів восени — покрокова інструкція

Щоб вдало посадити тюльпани восени, потрібно дотримуватися таких простих інструкцій:

Місце. Вибирайте добре освітлену ділянку без застою води. Ґрунт. Легкий і пухкий, із додаванням піску та перегною. Добриво. У кожну лунку додайте чайну ложку золи або суперфосфату. Глибина. Великі цибулини — 12-15 см, дрібні — 8-10 см. Відстань. Між цибулинами — 10-12 см, між рядами — 20-25 см. Мульчування. Після посадки грядку вкрити торфом, перегноєм чи сухим листям.

Якщо осінь суха — полийте грядки після посадки.

У регіонах із малосніжними зимами варто додатково вкрити ділянку соломою або лапником. Навесні укриття знімають, щойно сніг починає танути, щоб не допустити випрівання паростків.

Не садіть тюльпани на одному місці понад 4 роки — це виснажує ґрунт і сприяє хворобам. Комбінуйте посадки з нарцисами, мускарі або крокусами — така композиція виглядає особливо ефектно.

