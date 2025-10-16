Як доглядати за хризантемами восени, щоб вони цвіли до морозів

Жінка з хризантеми. Фото: Pinterest

Хризантеми — справжня окраса осені. Вони створюють затишок навіть у похмурі дні, але без належного догляду швидко в’януть. Щоб квіти тішили яскравими барвами до перших морозів, достатньо кількох перевірених порад.

Новини.LIVE розповідає, як зробити, щоб хризантеми цвіли довше й залишалися яскравими всю осінь.

Як обрати і пересадити хризантеми

Не купуйте кущі, які вже повністю розквітли — краще обирати ті, що мають багато бутонів. Так ви продовжите період цвітіння вдома чи на ділянці. Після покупки пересадіть рослину у більший горщик або кашпо: коренева система отримає більше простору, а сам кущ стане стійкішим до вітру. Якщо хризантема ростиме на вулиці, контейнер можна прикрасити декоративною мульчею або галькою — це не лише гарно, а й захищає від пересихання.

Умови для тривалого цвітіння

Хризантеми не люблять палючого сонця — ідеально 4-6 годин світла на день.

У спеку перемістіть їх у напівтінь, щоб уникнути перегріву.

Поливайте біля кореня, коли верхній шар ґрунту підсихає.

Не залишайте рослину без уваги — особливо якщо вона стоїть під навісом чи біля дверей.

Поради на кінець сезону

Наприкінці осені горщикові хризантеми бажано перенести до приміщення — поставте їх у прохолодне, добре освітлене місце й поливайте помірно. Рослини, висаджені у відкритий ґрунт, замульчуйте торфом чи перегноєм, щоб вони успішно перезимували. Навесні такі кущі прокинуться і знову порадують рясним цвітінням.

