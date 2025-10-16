Відео
Секрети тривалого цвітіння хризантем — поради садівникам

Секрети тривалого цвітіння хризантем — поради садівникам

Ua ru
Дата публікації: 16 жовтня 2025 17:01
Як доглядати за хризантемами восени, щоб вони цвіли до морозів
Жінка з хризантеми. Фото: Pinterest

Хризантеми — справжня окраса осені. Вони створюють затишок навіть у похмурі дні, але без належного догляду швидко в’януть. Щоб квіти тішили яскравими барвами до перших морозів, достатньо кількох перевірених порад.

Новини.LIVE розповідає, як зробити, щоб хризантеми цвіли довше й залишалися яскравими всю осінь.

Читайте також:

Як обрати і пересадити хризантеми

Не купуйте кущі, які вже повністю розквітли — краще обирати ті, що мають багато бутонів. Так ви продовжите період цвітіння вдома чи на ділянці. Після покупки пересадіть рослину у більший горщик або кашпо: коренева система отримає більше простору, а сам кущ стане стійкішим до вітру. Якщо хризантема ростиме на вулиці, контейнер можна прикрасити декоративною мульчею або галькою — це не лише гарно, а й захищає від пересихання.

Умови для тривалого цвітіння

  • Хризантеми не люблять палючого сонця — ідеально 4-6 годин світла на день.
  • У спеку перемістіть їх у напівтінь, щоб уникнути перегріву.
  • Поливайте біля кореня, коли верхній шар ґрунту підсихає.
  • Не залишайте рослину без уваги — особливо якщо вона стоїть під навісом чи біля дверей.

Поради на кінець сезону

Наприкінці осені горщикові хризантеми бажано перенести до приміщення — поставте їх у прохолодне, добре освітлене місце й поливайте помірно. Рослини, висаджені у відкритий ґрунт, замульчуйте торфом чи перегноєм, щоб вони успішно перезимували. Навесні такі кущі прокинуться і знову порадують рясним цвітінням.

Ми вже писали про те, як правильно подбати про кімнатні квіти взимку.

Раніше повідомлялося про те, як доглядати за ліліями восени для гарного цвітіння наступного року.

Також ми пояснювали те, як зберегти петунію взимку та уникнути пересушення ґрунту.

осінь квіти поради хризантеми сад
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
