Видео

Главная Дом и огород Секреты длительного цветения хризантем — советы садоводам

Секреты длительного цветения хризантем — советы садоводам

Дата публикации 16 октября 2025 17:01
обновлено: 17:51
Как ухаживать за хризантемами осенью, чтобы они цвели до морозов
Женщина с хризантемой. Фото: Pinterest

Хризантемы — настоящее украшение осени. Они создают уют даже в пасмурные дни, но без должного ухода быстро вянут. Чтобы цветы радовали яркими красками до первых морозов, достаточно нескольких проверенных советов.

Новини.LIVE рассказывает, как сделать, чтобы хризантемы цвели дольше и оставались яркими всю осень.

Как выбрать и пересадить хризантемы

Не покупайте кусты, которые уже полностью расцвели — лучше выбирать те, что имеют много бутонов. Так вы продолжите период цветения дома или на участке. После покупки пересадите растение в больший горшок или кашпо: корневая система получит больше пространства, а сам куст станет более устойчивым к ветру. Если хризантема будет расти на улице, контейнер можно украсить декоративной мульчей или галькой — это не только красиво, но и защищает от пересыхания.

Условия для длительного цветения

  • Хризантемы не любят палящего солнца — идеально 4-6 часов света в день.
  • В жару переместите их в полутень, чтобы избежать перегрева.
  • Поливайте у корня, когда верхний слой почвы подсыхает.
  • Не оставляйте растение без внимания — особенно если оно стоит под навесом или у дверей.

Советы на конец сезона

В конце осени горшечные хризантемы желательно перенести в помещение — поставьте их в прохладное, хорошо освещенное место и поливайте умеренно. Растения, высаженные в открытый грунт, замульчируйте торфом или перегноем, чтобы они успешно перезимовали. Весной такие кусты проснутся и снова порадуют обильным цветением.

осень цветы советы хризантемы сад
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
