Когда выкапывать георгины на зиму — главные признаки и советы садоводов

Не опоздайте — как выбрать идеальный день для выкапывания георгин
Осень — время, когда нужно позаботиться о цветах в вашем саду или на клумбе. В особом уходе нуждаются георгины. Если вовремя и правильно не выкопать клубни, до весны растение просто не доживет.
Новини.LIVE рассказывает, как выбрать идеальный момент для выкапывания георгин и какие правила помогут сохранить клубни до следующего сезона.
Почему нужно выкапывать георгины на зиму
Георгины — теплолюбивая и нежная культура, которая не переносит промерзания почвы. Климат в Украине для них несколько суровый. Поэтому в наших условиях оставлять растение в земле — большая ошибка. Клубни георгин чрезвычайно хрупкие, быстро поражаются грибковыми заболеваниями, гнилью и не выдерживают влажности.
Некоторые садоводы считают, что клубни можно оставить зимовать в грунте, укрывая толстым слоем мульчи или листьев, но даже хорошо утепленный грунт не гарантирует сохранность растений. Достаточно нескольких ночей с температурой около нуля — и клубни могут промерзнуть или загнить. Поэтому выкапывание — единственный способ сохранить здоровый посадочный материал до весны.
Когда именно выкапывать георгины осенью
Лучший момент для выкопки — после первых легких заморозков, когда стебли темнеют, а листья теряют упругость. Это означает, что растение завершило вегетацию, а клубни вызрели и готовы к покою.
Ориентировочно это происходит в начале или в середине октября, но главное — наблюдать за погодой. Если три ночи подряд температура опускается ниже -3°C, а почва влажная от дождей — не медлите. Даже если георгины еще цветут, самое время их выкапывать. Перед началом заморозков желательно окучить кусты — это поможет защитить почки, если вдруг ударит мороз раньше, чем вы успеете достать растения из земли.
Как правильно выкапывать георгины — пошаговая инструкция
1. Обрезка стеблей
С помощью секатора срежьте отмершую надземную часть, оставив "пенек" высотой 10-15 см. Не обрезайте под самую землю — именно здесь находятся спящие почки, из которых весной прорастет новое растение.
2. Аккуратная выкопка
Используйте лопату или вилы, обкапывая куст на расстоянии от стебля. Старайтесь не повредить клубни и прикорневую шейку. Не вытягивайте за стебель — клубни могут оторваться.
3. Очистка
После выкапывания встряхните излишки земли. Промывать водой не нужно — лучше оставить небольшой слой грунта, который будет защищать от пересыхания.
4. Подсушивание
Переверните куст вверх клубнями и оставьте на несколько часов в тени, чтобы стекла лишняя влага. Затем перенесите в теплое, сухое, хорошо проветриваемое помещение на 10-14 дней. Первые дни желательно подвесить растения — так из клубней быстрее выйдет лишняя влага.
5. Осмотр и обработка
Проверьте каждый корень. Подгнившие или пораженные участки удалите, срезы обработайте зеленкой или слабым раствором марганцовки.
6. Хранение
Когда клубни полностью высохнут, сложите их в ящики слоями, пересыпая сухим песком, опилками или торфом. Каждый слой должен быть отделен — клубни не должны касаться друг друга.
Оптимальные условия хранения:
- температура от +4 до +10°C;
- влажность воздуха 60-70%;
- темное, хорошо вентилируемое помещение (подвал, кладовая).
Типичные ошибки при выкопке георгин
- Срезание стеблей "под ноль". Без оставленного пенька весной не появятся новые побеги.
- Вытягивание куста за стебель — это травмирует клубни и уничтожает почки.
- Деление кустов осенью. Делать это следует весной, когда видно, какие части живы.
- Промывание клубней водой — это повышает риск гнили во время хранения.
- Неправильная сушка. Клубни должны подсыхать постепенно, в теплом, но не жарком помещении.
