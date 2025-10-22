Видео
Армия
Дата публикации 22 октября 2025 06:01
обновлено: 04:57
Когда выкапывать георгины на зиму — главные признаки и советы садоводов
Выкапывание георгин на зиму. Колаж: Новини.LIVE

Осень — время, когда нужно позаботиться о цветах в вашем саду или на клумбе. В особом уходе нуждаются георгины. Если вовремя и правильно не выкопать клубни, до весны растение просто не доживет.

Новини.LIVE рассказывает, как выбрать идеальный момент для выкапывания георгин и какие правила помогут сохранить клубни до следующего сезона.

Читайте также:

Почему нужно выкапывать георгины на зиму

Георгины — теплолюбивая и нежная культура, которая не переносит промерзания почвы. Климат в Украине для них несколько суровый. Поэтому в наших условиях оставлять растение в земле — большая ошибка. Клубни георгин чрезвычайно хрупкие, быстро поражаются грибковыми заболеваниями, гнилью и не выдерживают влажности.

Некоторые садоводы считают, что клубни можно оставить зимовать в грунте, укрывая толстым слоем мульчи или листьев, но даже хорошо утепленный грунт не гарантирует сохранность растений. Достаточно нескольких ночей с температурой около нуля — и клубни могут промерзнуть или загнить. Поэтому выкапывание — единственный способ сохранить здоровый посадочный материал до весны.

 

Почему нужно выкапывать георгины на зиму
Выкапывание георгин осенью. Фото: shutterstock.com

Когда именно выкапывать георгины осенью

Лучший момент для выкопки — после первых легких заморозков, когда стебли темнеют, а листья теряют упругость. Это означает, что растение завершило вегетацию, а клубни вызрели и готовы к покою.

Ориентировочно это происходит в начале или в середине октября, но главное — наблюдать за погодой. Если три ночи подряд температура опускается ниже -3°C, а почва влажная от дождей — не медлите. Даже если георгины еще цветут, самое время их выкапывать. Перед началом заморозков желательно окучить кусты — это поможет защитить почки, если вдруг ударит мороз раньше, чем вы успеете достать растения из земли.

Как правильно выкапывать георгины — пошаговая инструкция

1. Обрезка стеблей

С помощью секатора срежьте отмершую надземную часть, оставив "пенек" высотой 10-15 см. Не обрезайте под самую землю — именно здесь находятся спящие почки, из которых весной прорастет новое растение.

2. Аккуратная выкопка

Используйте лопату или вилы, обкапывая куст на расстоянии от стебля. Старайтесь не повредить клубни и прикорневую шейку. Не вытягивайте за стебель — клубни могут оторваться.

3. Очистка

После выкапывания встряхните излишки земли. Промывать водой не нужно — лучше оставить небольшой слой грунта, который будет защищать от пересыхания.

4. Подсушивание

Переверните куст вверх клубнями и оставьте на несколько часов в тени, чтобы стекла лишняя влага. Затем перенесите в теплое, сухое, хорошо проветриваемое помещение на 10-14 дней. Первые дни желательно подвесить растения — так из клубней быстрее выйдет лишняя влага.

5. Осмотр и обработка

Проверьте каждый корень. Подгнившие или пораженные участки удалите, срезы обработайте зеленкой или слабым раствором марганцовки.

6. Хранение

Когда клубни полностью высохнут, сложите их в ящики слоями, пересыпая сухим песком, опилками или торфом. Каждый слой должен быть отделен — клубни не должны касаться друг друга.

Оптимальные условия хранения:

  • температура от +4 до +10°C;
  • влажность воздуха 60-70%;
  • темное, хорошо вентилируемое помещение (подвал, кладовая).

 

Как правильно выкапывать георгины — пошаговая инструкция
Выкапывание георгин осенью. Фото: shutterstock.com

Типичные ошибки при выкопке георгин

  1. Срезание стеблей "под ноль". Без оставленного пенька весной не появятся новые побеги.
  2. Вытягивание куста за стебель — это травмирует клубни и уничтожает почки.
  3. Деление кустов осенью. Делать это следует весной, когда видно, какие части живы.
  4. Промывание клубней водой — это повышает риск гнили во время хранения.
  5. Неправильная сушка. Клубни должны подсыхать постепенно, в теплом, но не жарком помещении.

осень цветы советы садоводы сад георгины
Марина Коваленко - Редактор
Автор:
Марина Коваленко
