Коли викопувати жоржини на зиму — головні ознаки та поради садівників

Викопування жоржин на зиму. Колаж: Новини.LIVE

Осінь — час, коли треба подбати про квіти у вашому саду чи на клумбі. Особливого догляду потребують жоржини. Якщо вчасно та правильно не викопати бульби, до весни рослина просто не доживе.

Новини.LIVE розповідає, як обрати ідеальний момент для викопування жоржин і які правила допоможуть зберегти бульби до наступного сезону.

Чому потрібно викопувати жоржини на зиму

Жоржини — теплолюбна та ніжна культура, яка не переносить промерзання ґрунту. Клімат в Україні для них дещо суворий. Тому у наших умовах залишати рослину в землі — велика помилка. Бульби жоржин надзвичайно крихкі, швидко уражаються грибковими захворюваннями, гнилизною та не витримують вологості.

Деякі садівники вважають, що бульби можна залишити зимувати у ґрунті, вкриваючи товстим шаром мульчі або листя, але навіть добре утеплений ґрунт не гарантує збереження рослин. Достатньо кількох ночей із температурою близько нуля — і бульби можуть промерзнути чи загнити. Тому викопування — єдиний спосіб зберегти здоровий посадковий матеріал до весни.

Викопування жоржин восени. Фото: shutterstock.com

Коли саме викопувати жоржини восени

Найкращий момент для викопування — після перших легких заморозків, коли стебла темніють, а листя втрачає пружність. Це означає, що рослина завершила вегетацію, а бульби визріли й готові до спокою.

Орієнтовно це відбувається на початку або в середині жовтня, але головне — спостерігати за погодою. Якщо три ночі поспіль температура опускається нижче –3°C, а ґрунт вологий від дощів — не зволікайте. Навіть якщо жоржини ще цвітуть, саме час їх викопувати. Перед початком заморозків бажано підгорнути кущі — це допоможе захистити бруньки, якщо раптом вдарить мороз раніше, ніж ви встигнете дістати рослини з землі.

Як правильно викопувати жоржини — покрокова інструкція

1. Обрізання стебел

За допомогою секатора зріжте відмерлу надземну частину, залишивши "пеньок" заввишки 10-15 см. Не обрізайте під саму землю — саме тут містяться сплячі бруньки, з яких навесні проросте нова рослина.

2. Акуратне викопування

Використовуйте лопату або вила, обкопуючи кущ на відстані від стебла. Намагайтеся не пошкодити бульби й прикореневу шийку. Не витягуйте за стебло — бульби можуть відірватися.

3. Очищення

Після викопування струсіть надлишки землі. Промивати водою не потрібно — краще залишити невеликий шар ґрунту, який захищатиме від пересихання.

4. Підсушування

Переверніть кущ догори бульбами і залиште на кілька годин у тіні, щоб стекла зайва волога. Потім перенесіть у тепле, сухе, добре провітрюване приміщення на 10-14 днів. Перші дні бажано підвісити рослини — так із бульб швидше вийде зайва волога.

5. Огляд і обробка

Перевірте кожен корінь. Підгнилі або уражені ділянки видаліть, зрізи обробіть зеленкою чи слабким розчином марганцівки.

6. Зберігання

Коли бульби повністю висохнуть, складіть їх у ящики шарами, пересипаючи сухим піском, тирсою або торфом. Кожен шар має бути відокремлений — бульби не повинні торкатися одна одної.

Оптимальні умови зберігання:

температура від +4 до +10°C;

вологість повітря 60-70%;

темне, добре вентильоване приміщення (підвал, комора).

Викопування жоржин восени. Фото: shutterstock.com

Типові помилки під час викопування жоржин

Зрізання стебел "під нуль". Без залишеного пенька навесні не з'являться нові пагони. Витягування куща за стебло — це травмує бульби й знищує бруньки. Поділ кущів восени. Робити це слід навесні, коли видно, які частини живі. Промивання бульб водою — це підвищує ризик гнилі під час зберігання. Неправильне сушіння. Бульби мають підсихати поступово, у теплому, але не спекотному приміщенні.

