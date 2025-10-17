Як висаджувати айстри під зиму - поради для пишного цвітіння до 50 днів

Айстри цвітуть у саду. Фото: Pinterest

Айстри — улюблені квіти багатьох господарів, але не завжди вдається виростити їх міцними й рясно квітучими. Озимий посів вирішує цю проблему: насіння природно загартовується взимку, тому навесні сходи з’являються швидше й дружніше.

Новини.LIVE розповідає, коли і як правильно висаджувати айстри під зиму, щоб насолоджуватися їхнім цвітінням.

Реклама

Читайте також:

Чому варто сіяти айстри під зиму

Озимий посів має головну перевагу — природне загартування насіння. За зиму воно проходить природну стратифікацію, а навесні дає сильні, здорові сходи.

Такі айстри зазвичай:

не хворіють після проростання;

формують міцні кущі;

цвітуть до 50 днів поспіль.

Як підготувати грядку

Підготовку проводять у вересні, коли ґрунт ще м’який:

Перекопайте ділянку, зробіть борозенки глибиною 1 см на відстані 10-12 см.

Насіння розкладіть через кожні 3-4 см.

Засипте сухим ґрунтом і не поливайте.

Важливо: земля має бути сухою, щоб насіння не проросло раніше морозів.

Коли сіяти

Посів виконують, коли ґрунт промерз на 2-3 см і не відтає вдень. У південних регіонах це зазвичай початок листопада. Не заглиблюйте насіння — айстри проростають лише з 1 см, інакше весняні паростки не проб’ються.

Ми вже писали про те, які квіти не можна обрізати восени.

Раніше пояснювали те, як відновити орхідею з сухим корінням.

Детальніше розповідали про те, як виростити міцну товстянку та дочекатися її рідкісного цвітіння.