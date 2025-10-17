Як висаджувати айстри під зиму - поради для пишного цвітіння до 50 днів

Як виростити айстри, які цвітуть безперервно два місяці
Айстри — улюблені квіти багатьох господарів, але не завжди вдається виростити їх міцними й рясно квітучими. Озимий посів вирішує цю проблему: насіння природно загартовується взимку, тому навесні сходи з’являються швидше й дружніше.
Новини.LIVE розповідає, коли і як правильно висаджувати айстри під зиму, щоб насолоджуватися їхнім цвітінням.
Чому варто сіяти айстри під зиму
Озимий посів має головну перевагу — природне загартування насіння. За зиму воно проходить природну стратифікацію, а навесні дає сильні, здорові сходи.
Такі айстри зазвичай:
- не хворіють після проростання;
- формують міцні кущі;
- цвітуть до 50 днів поспіль.
Як підготувати грядку
Підготовку проводять у вересні, коли ґрунт ще м’який:
- Перекопайте ділянку, зробіть борозенки глибиною 1 см на відстані 10-12 см.
- Насіння розкладіть через кожні 3-4 см.
- Засипте сухим ґрунтом і не поливайте.
Важливо: земля має бути сухою, щоб насіння не проросло раніше морозів.
Коли сіяти
Посів виконують, коли ґрунт промерз на 2-3 см і не відтає вдень. У південних регіонах це зазвичай початок листопада. Не заглиблюйте насіння — айстри проростають лише з 1 см, інакше весняні паростки не проб’ються.
Ми вже писали про те, які квіти не можна обрізати восени.
Раніше пояснювали те, як відновити орхідею з сухим корінням.
Детальніше розповідали про те, як виростити міцну товстянку та дочекатися її рідкісного цвітіння.
Читайте Новини.LIVE!