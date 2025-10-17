Как высаживать астры под зиму - советы для пышного цветения до 50 дней

Как вырастить астры, которые цветут непрерывно два месяца
Астры — любимые цветы многих хозяев, но не всегда удается вырастить их крепкими и обильно цветущими. Озимый посев решает эту проблему: семена естественно закаляются зимой, поэтому весной всходы появляются быстрее и дружнее.
Новини.LIVE рассказывает, когда и как правильно высаживать астры под зиму, чтобы наслаждаться их цветением.
Почему стоит сеять астры под зиму
Озимый посев имеет главное преимущество — естественная закалка семян. За зиму они проходят естественную стратификацию, а весной дают сильные, здоровые всходы.
Такие астры обычно:
- не болеют после прорастания;
- формируют крепкие кусты;
- цветут до 50 дней подряд.
Как подготовить грядку
Подготовку проводят в сентябре, когда почва еще мягкая:
- Перекопайте участок, сделайте бороздки глубиной 1 см на расстоянии 10-12 см.
- Семена разложите через каждые 3-4 см.
- Засыпьте сухой почвой и не поливайте.
Важно: земля должна быть сухой, чтобы семена не проросли раньше морозов.
Когда сеять
Посев выполняют, когда почва промерзла на 2-3 см и не оттает днем. В южных регионах это обычно начало ноября. Не заглубляйте семена — астры прорастают лишь с 1 см, иначе весенние ростки не пробьются.
