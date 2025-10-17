Как высаживать астры под зиму - советы для пышного цветения до 50 дней

Астры цветут в саду. Фото: Pinterest

Астры — любимые цветы многих хозяев, но не всегда удается вырастить их крепкими и обильно цветущими. Озимый посев решает эту проблему: семена естественно закаляются зимой, поэтому весной всходы появляются быстрее и дружнее.

Новини.LIVE рассказывает, когда и как правильно высаживать астры под зиму, чтобы наслаждаться их цветением.

Почему стоит сеять астры под зиму

Озимый посев имеет главное преимущество — естественная закалка семян. За зиму они проходят естественную стратификацию, а весной дают сильные, здоровые всходы.

Такие астры обычно:

не болеют после прорастания;

формируют крепкие кусты;

цветут до 50 дней подряд.

Как подготовить грядку

Подготовку проводят в сентябре, когда почва еще мягкая:

Перекопайте участок, сделайте бороздки глубиной 1 см на расстоянии 10-12 см.

Семена разложите через каждые 3-4 см.

Засыпьте сухой почвой и не поливайте.

Важно: земля должна быть сухой, чтобы семена не проросли раньше морозов.

Когда сеять

Посев выполняют, когда почва промерзла на 2-3 см и не оттает днем. В южных регионах это обычно начало ноября. Не заглубляйте семена — астры прорастают лишь с 1 см, иначе весенние ростки не пробьются.

