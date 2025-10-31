Як виростити редиску в домашніх умовах за 25 днів - поради дачникам

Зібраний врожай редиски. Фото: Freepik

Редиску можна вирощувати не лише на городі, а й просто вдома — на балконі чи підвіконні. Цей овоч швидко дозріває, невибагливий у догляді й приносить свіжий урожай за лічені тижні.

Новини.LIVE розповідає, як правильно посадити редиску в контейнерах і отримати врожай через 25 днів.

Як обрати сорт і підготувати ґрунт

Для домашнього вирощування підійдуть майже всі сорти редиски. Круглі види добре ростуть у контейнерах, а довгі — у глибших горщиках до 30 см. Найпопулярніші сорти — Solaris, Holmes Royal Red (урожай за 25 днів) і China Rose, який дозріває трохи довше, але має ніжний смак.

Ґрунт має бути легким і пухким. Ідеальна суміш — садова земля з компостом. Добрива зазвичай не потрібні, але якщо вносите підживлення, обирайте ті, що містять мінімум азоту.

Посів і догляд

Насіння сіють на глибину 1,5 см із відстанню 5 см між рядками. Горщики ставлять у прохолодне, добре освітлене місце.

Поливати потрібно регулярно, але помірно: пересихання викликає стрілки, а надлишок вологи — гниття й деформацію плодів.

Корисні поради

Стежте за шкідниками — попелицею, блішками, слимаками.

Для дрібнолистих сортів достатньо ємності глибиною 15 см.

Щоб редиска не втрачала смаку, не тримайте її в спеку — краще прохолода та тінь.

Такий простий догляд дозволяє насолоджуватись свіжою редискою просто з домашнього підвіконня — у будь-яку пору року.

