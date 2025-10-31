Відео
Головна Дім та город Редиска за 25 днів — простий спосіб виростити овоч вдома

Редиска за 25 днів — простий спосіб виростити овоч вдома

Ua ru
Дата публікації: 31 жовтня 2025 07:32
Оновлено: 19:06
Як виростити редиску в домашніх умовах за 25 днів - поради дачникам
Зібраний врожай редиски. Фото: Freepik

Редиску можна вирощувати не лише на городі, а й просто вдома — на балконі чи підвіконні. Цей овоч швидко дозріває, невибагливий у догляді й приносить свіжий урожай за лічені тижні.

Новини.LIVE розповідає, як правильно посадити редиску в контейнерах і отримати врожай через 25 днів.

Читайте також:

Як обрати сорт і підготувати ґрунт

Для домашнього вирощування підійдуть майже всі сорти редиски. Круглі види добре ростуть у контейнерах, а довгі — у глибших горщиках до 30 см. Найпопулярніші сорти — Solaris, Holmes Royal Red (урожай за 25 днів) і China Rose, який дозріває трохи довше, але має ніжний смак.

Ґрунт має бути легким і пухким. Ідеальна суміш — садова земля з компостом. Добрива зазвичай не потрібні, але якщо вносите підживлення, обирайте ті, що містять мінімум азоту.

Посів і догляд

  • Насіння сіють на глибину 1,5 см із відстанню 5 см між рядками. Горщики ставлять у прохолодне, добре освітлене місце.
  • Поливати потрібно регулярно, але помірно: пересихання викликає стрілки, а надлишок вологи — гниття й деформацію плодів.

Корисні поради

  • Стежте за шкідниками — попелицею, блішками, слимаками.
  • Для дрібнолистих сортів достатньо ємності глибиною 15 см.
  • Щоб редиска не втрачала смаку, не тримайте її в спеку — краще прохолода та тінь.

Такий простий догляд дозволяє насолоджуватись свіжою редискою просто з домашнього підвіконня — у будь-яку пору року.

Ми вже писали про те, як правильно випрати пуховик у машині, щоб він не зіпсувався.

Раніше пояснювали те, які сорти цибулі варто садити під зиму, щоб навесні отримати якісні врожаї.

Детальніше розповідали про те, як садити помідори під зиму.

врожай поради будинок редиска ефективні способи
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
