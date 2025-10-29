Відео
Головна Дім та город Як прати пуховик, щоб не збився пух — дієві поради

Як прати пуховик, щоб не збився пух — дієві поради

Ua ru
Дата публікації: 29 жовтня 2025 18:46
Оновлено: 19:02
Як правильно прати пуховик у машині - щоб виглядав, як новий і не злипся пух
Господиня стирає речі. Фото: Freepik

Пуховик — головна річ у зимовому гардеробі, але більшість боїться прати його вдома. Насправді, дотримавшись кількох простих правил, можна освіжити куртку в пральній машині без шкоди для форми чи наповнювача.

Новини.LIVE пояснює, як правильно випрати пуховик у машині, щоб він не зіпсувався, не збився і виглядав так само, як після покупки.

Підготовка пуховика до прання

Перед пранням застебніть усі блискавки, кнопки та липучки, виверніть куртку й перевірте кишені. Плями попередньо обробіть господарським милом або м’яким засобом. Це допоможе уникнути пошкоджень тканини та зробить прання ефективнішим.

Правильний режим і засіб

Пуховик періть на делікатному або ручному режимі при температурі 30°C. Використовуйте рідкий засіб для пуху або делікатних тканин — порошки можуть залишити плями та зіпсувати наповнювач. Не додавайте кондиціонер: він робить пух важчим і зменшує об’єм.

Головний секрет — кульки для прання

Покладіть у барабан 2-3 спеціальні кульки або тенісні м’ячики. Вони не дадуть пуху збитися в грудки й допоможуть рівномірно розподілити наповнювач. Саме цей трюк робить пуховик після прання таким же пишним, як у магазині.

Як правильно сушити

Не сушіть куртку на батареї чи під прямим сонцем. Після прання обережно відтисніть воду, розкладіть пуховик горизонтально на рушнику та час від часу перевертайте. Щоб повернути об’єм, можна скористатися сушильною машинкою з м’ячиками — це найефективніший спосіб зберегти форму.

поради Пральна машина ефективні способи прання пуховики
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
