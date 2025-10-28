Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Ідеальний декор до Геловіну — привиди своїми руками

Ідеальний декор до Геловіну — привиди своїми руками

Ua ru
Дата публікації: 28 жовтня 2025 18:46
Оновлено: 16:25
Привиди на Геловін своїми руками - покрокова інструкція декору для дому
Привиди на тлі стіни. Фото: Freepik

Хочеш створити вдома атмосферу свята без витрат і страшилок — зроби милих привидів власноруч. Такий декор допоможе додати осіннього затишку й геловінської магії навіть у звичайній кімнаті.

Новини.LIVE ділиться простим і швидким способом створити святкових привидів із підручних матеріалів.

Реклама
Читайте також:

Як зробити милих привидів власноруч

Для створення чарівного декору потрібно лише кілька речей, які знайдуться вдома:

  • аквапалка або палиця;
  • дитячі штанці та черевички;
  • біла тканина й трохи вати;
  • чорний папір для очей;
  • клей, мотузка й дрібний декор — павучки, стрічки чи LED-свічки.

Покрокова інструкція

  1. Створи основу. Зігни аквапалку й встав у черевички — це "тіло" привида.
  2. Додай голову. Наповни шматок тканини ватою, сформуй кулю й закріпи зверху.
  3. Накрий тканиною. Білий матеріал має легко спадати, утворюючи силует привида.
  4. Приклей очі. Використай чорний папір або фетр.

Корисні поради

  • Додай під тканину LED-свічку — привид сяятиме в темряві.
  • Використай марлю чи фатин для легкості.
  • Створи кілька привидів різного розміру — для підвіконня, столу чи полиці.

Такий декор чудово поєднується з гарбузами, свічками та гірляндами, створюючи затишну геловінську атмосферу вдома.

Ми вже писали про те, як посадити огірки в приміщенні та що потрібно для гарного врожаю цілий рік.

Раніше пояснювали те, чому заражену картоплю не варто тримати в погребі.

Детальніше розповідали про те, як підготувати землю перед посадкою часнику восени.

поради будинок декор свято інструкція
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації