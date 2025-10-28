Привиди на Геловін своїми руками - покрокова інструкція декору для дому

Ідеальний декор до Геловіну — привиди своїми руками
Хочеш створити вдома атмосферу свята без витрат і страшилок — зроби милих привидів власноруч. Такий декор допоможе додати осіннього затишку й геловінської магії навіть у звичайній кімнаті.
Новини.LIVE ділиться простим і швидким способом створити святкових привидів із підручних матеріалів.
Як зробити милих привидів власноруч
Для створення чарівного декору потрібно лише кілька речей, які знайдуться вдома:
- аквапалка або палиця;
- дитячі штанці та черевички;
- біла тканина й трохи вати;
- чорний папір для очей;
- клей, мотузка й дрібний декор — павучки, стрічки чи LED-свічки.
Покрокова інструкція
- Створи основу. Зігни аквапалку й встав у черевички — це "тіло" привида.
- Додай голову. Наповни шматок тканини ватою, сформуй кулю й закріпи зверху.
- Накрий тканиною. Білий матеріал має легко спадати, утворюючи силует привида.
- Приклей очі. Використай чорний папір або фетр.
Корисні поради
- Додай під тканину LED-свічку — привид сяятиме в темряві.
- Використай марлю чи фатин для легкості.
- Створи кілька привидів різного розміру — для підвіконня, столу чи полиці.
Такий декор чудово поєднується з гарбузами, свічками та гірляндами, створюючи затишну геловінську атмосферу вдома.
