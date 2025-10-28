Привиди на Геловін своїми руками - покрокова інструкція декору для дому

Привиди на тлі стіни. Фото: Freepik

Хочеш створити вдома атмосферу свята без витрат і страшилок — зроби милих привидів власноруч. Такий декор допоможе додати осіннього затишку й геловінської магії навіть у звичайній кімнаті.

Новини.LIVE ділиться простим і швидким способом створити святкових привидів із підручних матеріалів.

Як зробити милих привидів власноруч

Для створення чарівного декору потрібно лише кілька речей, які знайдуться вдома:

аквапалка або палиця;

дитячі штанці та черевички;

біла тканина й трохи вати;

чорний папір для очей;

клей, мотузка й дрібний декор — павучки, стрічки чи LED-свічки.

Покрокова інструкція

Створи основу. Зігни аквапалку й встав у черевички — це "тіло" привида. Додай голову. Наповни шматок тканини ватою, сформуй кулю й закріпи зверху. Накрий тканиною. Білий матеріал має легко спадати, утворюючи силует привида. Приклей очі. Використай чорний папір або фетр.

Корисні поради

Додай під тканину LED-свічку — привид сяятиме в темряві.

Використай марлю чи фатин для легкості.

Створи кілька привидів різного розміру — для підвіконня, столу чи полиці.

Такий декор чудово поєднується з гарбузами, свічками та гірляндами, створюючи затишну геловінську атмосферу вдома.

