Чи можна зберігати картоплю з фітофторозом - поради агрономів і городників

Фітофтороз — небезпечна грибкова хвороба, яка швидко поширюється й може знищити більшу частину врожаю картоплі. Але чи можна залишати уражені бульби на зберігання — питання, яке турбує багатьох дачників.

Новини.LIVE пояснює, як розпізнати фітофтору, чому заражену картоплю не варто тримати в погребі та як запобігти хворобі наступного сезону.

Як виглядає фітофтороз на картоплі

Фітофтора вражає не лише листя, а й самі бульби. На картоплі з’являються темні плями, грубі нарости та іржавий наліт, під яким овоч починає гнити. Якщо зараження ігнорувати, до 70% урожаю може бути втрачено. Першими сигналами хвороби є бурі плями на листках і білий наліт біля основи куща.

Чи можна зберігати заражену картоплю

Фахівці радять не залишати хворі бульби на зберігання. Через гниття заражені овочі швидко інфікують сусідні, і весь запас буде зіпсований. Навіть якщо картопля виглядає здоровою, але росла поруч із ураженими кущами — її варто ретельно просушити й перевірити перед зберіганням.

Як запобігти фітофторі

Висаджуйте стійкі сорти — "Удача", "Ред Скарлет", "Чародій", "Натхнення".

У період росту обприскуйте "Фітоспорином-М" або "Трихоцином".

Підгортайте кущі та додавайте фосфорні й калійні добрива.

Збирайте врожай лише в суху погоду, а перед зберіганням добре просушуйте бульби.

