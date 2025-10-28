Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Картопля з фітофторою — чи виживе врожай під час зберігання

Картопля з фітофторою — чи виживе врожай під час зберігання

Ua ru
Дата публікації: 28 жовтня 2025 10:08
Оновлено: 08:23
Чи можна зберігати картоплю з фітофторозом - поради агрономів і городників
Картопля в землі. Фото: Potatoes

Фітофтороз — небезпечна грибкова хвороба, яка швидко поширюється й може знищити більшу частину врожаю картоплі. Але чи можна залишати уражені бульби на зберігання — питання, яке турбує багатьох дачників.

Новини.LIVE пояснює, як розпізнати фітофтору, чому заражену картоплю не варто тримати в погребі та як запобігти хворобі наступного сезону.

Реклама
Читайте також:

Як виглядає фітофтороз на картоплі

Фітофтора вражає не лише листя, а й самі бульби. На картоплі з’являються темні плями, грубі нарости та іржавий наліт, під яким овоч починає гнити. Якщо зараження ігнорувати, до 70% урожаю може бути втрачено. Першими сигналами хвороби є бурі плями на листках і білий наліт біля основи куща.

Чи можна зберігати заражену картоплю

Фахівці радять не залишати хворі бульби на зберігання. Через гниття заражені овочі швидко інфікують сусідні, і весь запас буде зіпсований. Навіть якщо картопля виглядає здоровою, але росла поруч із ураженими кущами — її варто ретельно просушити й перевірити перед зберіганням.

Як запобігти фітофторі

  • Висаджуйте стійкі сорти — "Удача", "Ред Скарлет", "Чародій", "Натхнення".
  • У період росту обприскуйте "Фітоспорином-М" або "Трихоцином".
  • Підгортайте кущі та додавайте фосфорні й калійні добрива.
  • Збирайте врожай лише в суху погоду, а перед зберіганням добре просушуйте бульби.

Ми вже писали про те, яке добриво вносити у ґрунт восени, щоб наступного сезону врожай картоплі приємно вразив.

Раніше повідомлялося про те, які саме роботи потрібно зробити восени для підвищення врожайності картоплі.

Також ми пояснювали те, як правильно посадити картоплю восени й захистити врожай від холодів.

врожай поради город картопля зберігання вдома фітофтора
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації