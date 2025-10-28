Можно ли хранить картофель с фитофторозом - советы агрономов и огородников

Картофель с фитофторой — выживет ли урожай во время хранения
Фитофтороз — опасная грибковая болезнь, которая быстро распространяется и может уничтожить большую часть урожая картофеля. Но можно ли оставлять пораженные клубни на хранение — вопрос, который беспокоит многих дачников.
Новини.LIVE объясняет, как распознать фитофтору, почему зараженный картофель не стоит держать в погребе и как предотвратить болезнь в следующем сезоне.
Как выглядит фитофтороз на картофеле
Фитофтора поражает не только листья, но и сами клубни. На картофеле появляются темные пятна, грубые наросты и ржавый налет, под которым овощ начинает гнить. Если заражение игнорировать, до 70% урожая может быть потеряно. Первыми сигналами болезни являются бурые пятна на листьях и белый налет у основания куста.
Можно ли хранить зараженный картофель
Специалисты советуют не оставлять больные клубни на хранение. Из-за гниения зараженные овощи быстро инфицируют соседние, и весь запас будет испорчен. Даже если картофель выглядит здоровым, но рос рядом с пораженными кустами — его стоит тщательно просушить и проверить перед хранением.
Как предотвратить фитофтору
- Высаживайте устойчивые сорта — "Удача", "Ред Скарлет", "Чародей", "Вдохновение".
- В период роста опрыскивайте "Фитоспорином-М" или "Трихоцином".
- Окучивайте кусты и добавляйте фосфорные и калийные удобрения.
- Собирайте урожай только в сухую погоду, а перед хранением хорошо просушивайте клубни.
