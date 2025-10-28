Видео
Видео

Картофель с фитофторой — выживет ли урожай во время хранения

Картофель с фитофторой — выживет ли урожай во время хранения

Ua ru
Дата публикации 28 октября 2025 10:08
обновлено: 08:23
Можно ли хранить картофель с фитофторозом - советы агрономов и огородников
Картофель в земле. Фото: Potatoes

Фитофтороз — опасная грибковая болезнь, которая быстро распространяется и может уничтожить большую часть урожая картофеля. Но можно ли оставлять пораженные клубни на хранение — вопрос, который беспокоит многих дачников.

Новини.LIVE объясняет, как распознать фитофтору, почему зараженный картофель не стоит держать в погребе и как предотвратить болезнь в следующем сезоне.

Как выглядит фитофтороз на картофеле

Фитофтора поражает не только листья, но и сами клубни. На картофеле появляются темные пятна, грубые наросты и ржавый налет, под которым овощ начинает гнить. Если заражение игнорировать, до 70% урожая может быть потеряно. Первыми сигналами болезни являются бурые пятна на листьях и белый налет у основания куста.

Можно ли хранить зараженный картофель

Специалисты советуют не оставлять больные клубни на хранение. Из-за гниения зараженные овощи быстро инфицируют соседние, и весь запас будет испорчен. Даже если картофель выглядит здоровым, но рос рядом с пораженными кустами — его стоит тщательно просушить и проверить перед хранением.

Как предотвратить фитофтору

  • Высаживайте устойчивые сорта — "Удача", "Ред Скарлет", "Чародей", "Вдохновение".
  • В период роста опрыскивайте "Фитоспорином-М" или "Трихоцином".
  • Окучивайте кусты и добавляйте фосфорные и калийные удобрения.
  • Собирайте урожай только в сухую погоду, а перед хранением хорошо просушивайте клубни.

урожай советы огород картошка хранение дома фитофтора
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
