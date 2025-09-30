Как сажать картофель осенью в открытый грунт, чтобы собрать обильный урожай

Осенняя посадка картофеля — простые шаги к богатому урожаю
Осенняя посадка картофеля позволяет получить второй урожай даже перед зимой. Она уменьшает риск вредителей и обеспечивает плотные клубни с хорошим вкусом.
Почему стоит сажать картофель осенью
- Второй урожай. Можно получить свежие клубни в конце сезона.
- Меньше вредителей. Колорадский жук менее активен.
- Прохладный климат. Способствует быстрому формированию плотных клубней.
Как выбрать сорт
Для осенней посадки подходят ранние и среднеспелые: Славянка, Розара, Импала. Они успевают созреть до морозов.
Посадка и уход за семенами
- Прорастите семенные клубни, используйте только здоровые.
- Сажайте в подготовленную почву на глубину 8-10 см, оставляя 25-30 см между лунками.
- Добавьте перегной, компост и древесную золу.
- Замульчируйте грядку соломой или сеном, чтобы защитить от холода.
- Поливайте 2-3 раза в неделю и окучивайте всходы при высоте 10-15 см.
Когда собирать и как хранить
Выкапывать картофель стоит через 90 дней, когда ботва пожелтеет. Храните в темном, прохладном месте с вентиляцией.
