Главная Дом и огород Осенняя посадка картофеля — простые шаги к богатому урожаю

Осенняя посадка картофеля — простые шаги к богатому урожаю

Ua ru
Дата публикации 30 сентября 2025 19:30
Как сажать картофель осенью в открытый грунт, чтобы собрать обильный урожай
Людина збирає картоплю на городі. Фото: Freepik

Осенняя посадка картофеля позволяет получить второй урожай даже перед зимой. Она уменьшает риск вредителей и обеспечивает плотные клубни с хорошим вкусом.

Новини.LIVE делится простыми советами, как правильно посадить картофель осенью и защитить урожай от холодов.

Почему стоит сажать картофель осенью

  • Второй урожай. Можно получить свежие клубни в конце сезона.
  • Меньше вредителей. Колорадский жук менее активен.
  • Прохладный климат. Способствует быстрому формированию плотных клубней.

Как выбрать сорт

Для осенней посадки подходят ранние и среднеспелые: Славянка, Розара, Импала. Они успевают созреть до морозов.

Посадка и уход за семенами

  1. Прорастите семенные клубни, используйте только здоровые.
  2. Сажайте в подготовленную почву на глубину 8-10 см, оставляя 25-30 см между лунками.
  3. Добавьте перегной, компост и древесную золу.
  4. Замульчируйте грядку соломой или сеном, чтобы защитить от холода.
  5. Поливайте 2-3 раза в неделю и окучивайте всходы при высоте 10-15 см.

Когда собирать и как хранить

Выкапывать картофель стоит через 90 дней, когда ботва пожелтеет. Храните в темном, прохладном месте с вентиляцией.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
