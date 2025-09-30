Как сажать картофель осенью в открытый грунт, чтобы собрать обильный урожай

Людина збирає картоплю на городі. Фото: Freepik

Осенняя посадка картофеля позволяет получить второй урожай даже перед зимой. Она уменьшает риск вредителей и обеспечивает плотные клубни с хорошим вкусом.

Новини.LIVE делится простыми советами, как правильно посадить картофель осенью и защитить урожай от холодов.

Почему стоит сажать картофель осенью

Второй урожай. Можно получить свежие клубни в конце сезона.

Можно получить свежие клубни в конце сезона. Меньше вредителей. Колорадский жук менее активен.

Колорадский жук менее активен. Прохладный климат. Способствует быстрому формированию плотных клубней.

Как выбрать сорт

Для осенней посадки подходят ранние и среднеспелые: Славянка, Розара, Импала. Они успевают созреть до морозов.

Посадка и уход за семенами

Прорастите семенные клубни, используйте только здоровые. Сажайте в подготовленную почву на глубину 8-10 см, оставляя 25-30 см между лунками. Добавьте перегной, компост и древесную золу. Замульчируйте грядку соломой или сеном, чтобы защитить от холода. Поливайте 2-3 раза в неделю и окучивайте всходы при высоте 10-15 см.

Когда собирать и как хранить

Выкапывать картофель стоит через 90 дней, когда ботва пожелтеет. Храните в темном, прохладном месте с вентиляцией.

