Як садити картоплю восени у відкритий ґрунт, щоб зібрати рясний урожай

Осіннє садіння картоплі дозволяє отримати другий урожай навіть перед зимою. Воно зменшує ризик шкідників і забезпечує щільні бульби з гарним смаком.

Новини.LIVE ділиться простими порадами, як правильно посадити картоплю восени й захистити врожай від холодів.

Чому варто садити картоплю восени

Другий урожай. Можна отримати свіжі бульби наприкінці сезону.

Можна отримати свіжі бульби наприкінці сезону. Менше шкідників. Колорадський жук менш активний.

Колорадський жук менш активний. Прохолодний клімат. Сприяє швидкому формуванню щільних бульб.

Як обрати сорт

Для осінньої посадки підходять ранні та середньостиглі: Слов’янка, Розара, Імпала. Вони встигають дозріти до морозів.

Посадка та догляд

Проростіть насіннєві бульби, використовуйте тільки здорові. Садіть у підготовлений ґрунт на глибину 8-10 см, залишаючи 25-30 см між лунками. Додайте перегній, компост і деревний попіл. Замульчуйте грядку соломою чи сіном, щоб захистити від холоду. Поливайте 2-3 рази на тиждень і підгорніть сходи при висоті 10-15 см.

Коли збирати та як зберігати

Викопувати картоплю варто через 90 днів, коли бадилля пожовкне. Зберігайте у темному, прохолодному місці з вентиляцією.

