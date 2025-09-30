Відео
Головна Дім та город Осіння посадка картоплі — прості кроки до багатого врожаю

Осіння посадка картоплі — прості кроки до багатого врожаю

Дата публікації: 30 вересня 2025 19:30
Як садити картоплю восени у відкритий ґрунт, щоб зібрати рясний урожай
Людина збирає картоплю на городі. Фото: Freepik

Осіннє садіння картоплі дозволяє отримати другий урожай навіть перед зимою. Воно зменшує ризик шкідників і забезпечує щільні бульби з гарним смаком.

Новини.LIVE ділиться простими порадами, як правильно посадити картоплю восени й захистити врожай від холодів.

Читайте також:

Чому варто садити картоплю восени

  • Другий урожай. Можна отримати свіжі бульби наприкінці сезону.
  • Менше шкідників. Колорадський жук менш активний.
  • Прохолодний клімат. Сприяє швидкому формуванню щільних бульб.

Як обрати сорт

Для осінньої посадки підходять ранні та середньостиглі: Слов’янка, Розара, Імпала. Вони встигають дозріти до морозів.

Посадка та догляд

  1. Проростіть насіннєві бульби, використовуйте тільки здорові.
  2. Садіть у підготовлений ґрунт на глибину 8-10 см, залишаючи 25-30 см між лунками.
  3. Додайте перегній, компост і деревний попіл.
  4. Замульчуйте грядку соломою чи сіном, щоб захистити від холоду.
  5. Поливайте 2-3 рази на тиждень і підгорніть сходи при висоті 10-15 см.

Коли збирати та як зберігати

Викопувати картоплю варто через 90 днів, коли бадилля пожовкне. Зберігайте у темному, прохолодному місці з вентиляцією.

Ми пояснювали те, коли копати картоплю та цибулю восени.

Також розповідали про те, чому картоплю треба зберігати з буряком.

Раніше повідомлялося про те, чому картопля росте дрібною.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
