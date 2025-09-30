Як садити картоплю восени у відкритий ґрунт, щоб зібрати рясний урожай

Осіння посадка картоплі — прості кроки до багатого врожаю
Осіннє садіння картоплі дозволяє отримати другий урожай навіть перед зимою. Воно зменшує ризик шкідників і забезпечує щільні бульби з гарним смаком.
Чому варто садити картоплю восени
- Другий урожай. Можна отримати свіжі бульби наприкінці сезону.
- Менше шкідників. Колорадський жук менш активний.
- Прохолодний клімат. Сприяє швидкому формуванню щільних бульб.
Як обрати сорт
Для осінньої посадки підходять ранні та середньостиглі: Слов’янка, Розара, Імпала. Вони встигають дозріти до морозів.
Посадка та догляд
- Проростіть насіннєві бульби, використовуйте тільки здорові.
- Садіть у підготовлений ґрунт на глибину 8-10 см, залишаючи 25-30 см між лунками.
- Додайте перегній, компост і деревний попіл.
- Замульчуйте грядку соломою чи сіном, щоб захистити від холоду.
- Поливайте 2-3 рази на тиждень і підгорніть сходи при висоті 10-15 см.
Коли збирати та як зберігати
Викопувати картоплю варто через 90 днів, коли бадилля пожовкне. Зберігайте у темному, прохолодному місці з вентиляцією.
