Україна
Главная Дом и огород Картошка будет с большой кулак — что внести в почву осенью

Картошка будет с большой кулак — что внести в почву осенью

Дата публикации 25 октября 2025 09:01
обновлено: 23:38
Какое удобрение увеличит размер картофеля вдвое — внесите в почву осенью
Большой урожай картофеля. Фото: shutterstock.com

Каждый огородник, который сажает картофель, надеется собрать щедрый урожай крупных клубней. Но даже самые лучшие сорта не дадут желаемого результата, если почва истощена и бедна питательными веществами. Именно поэтому еще осенью необходимо правильно подкормить землю. Есть простая, но очень эффективная процедура, после которой картофель на следующий год вырастет размером с кулак, а храниться будет до самой весны.

Новини.LIVE рассказывает, какое удобрение вносить в почву осенью, чтобы в следующем сезоне урожай картофеля приятно поразил.

Читайте также:

Почему осенью важно удобрять почву под картофель

Чтобы вырастить большие клубни, землю нужно насыщать питательными веществами не только весной, но и осенью. Именно в этот период происходит восстановление структуры почвы, и все удобрения успевают глубоко проникнуть в землю, создавая плодородный слой. Это позволяет картофелю в следующем сезоне развиваться быстрее, иметь крепкую корневую систему и формировать крупные плоды.

Лучшее удобрение для крупных клубней

Среди осенних подкормок отдельно выделяют калимагнезию — удобрение, которое буквально "увеличивает картофель вдвое". Оно содержит не только калий, отвечающий за размер и вкус клубней, но и 10% магния, который укрепляет растение и повышает урожайность.

Вносить калимагнезию лучше всего во время осенней перекопки. На одну сотку земли рекомендуют использовать около 3 кг удобрения. Его равномерно рассыпают по поверхности, после чего перекапывают участок, чтобы средство смешалось со слоем почвы. Это позволяет питательным веществам равномерно распределиться и подготовить землю к зиме.

Чтобы усилить эффект, огородники часто высевают сидераты — белую горчицу, фацелию или рожь. Они дополнительно обогащают землю органикой, улучшают ее структуру и уничтожают патогены.

 

Яке добриво збільшить розмір картоплі вдвічі — внесіть у ґрунт восени
Перекопка земли на огороде. Фото: shutterstock.com

Как защитить почву и картофель от вредителей

Кроме подкормки, осенью нужно позаботиться и об обеззараживании почвы. Это поможет избежать проблем с проволочником, нематодой и колорадским жуком, которые часто уничтожают молодые ростки.

Такие простые средства помогают сохранить здоровье почвы:

  1. От проволочника эффективно помогает древесная зола, известь или доломитовая мука.
  2. От нематоды — доломитовая мука, зола или посев сидератов.
  3. От колорадского жука спасает глубокая перекопка почвы в октябре.
  4. Для общего обеззараживания участка следует использовать раствор медного купороса.

Также предлагаем другие интересные новости по огородничеству

Когда сажать картофель под зиму и как подготовить почву.

Чем обработать грядки осенью, чтобы защитить почву от промерзания.

Каким средством осенью полить участок на огороде, где росли баклажаны, чтобы восстановить плодородие земли.

Чем подкормить грядки после капусты.

Как подготовить грядку для озимого чеснока, чтобы в следующем году собирать большой урожай.

удобрения огород картошка подкормка почва
Марина Коваленко - Редактор
Автор:
Марина Коваленко
