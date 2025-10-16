Видео
Видео

Главная Дом и огород Посадите картофель под зиму в эти дни — урожай побьет все рекорды

Посадите картофель под зиму в эти дни — урожай побьет все рекорды

Ua ru
Дата публикации 16 октября 2025 06:01
Когда сажать картофель под зиму по лунному календарю — самые урожайные дни осени
Посадка картофеля под зиму. Фото: pixabay.com

Посадка картофеля под зиму — это ноу-хау для большинства украинцев. Те, кто уже пробовал этот метод, знают, что это настоящий секрет рекордных урожаев. А еще один важный секрет — правильно выбранная дата посадки.

Новини.LIVE рассказывает, когда именно сажать картофель под зиму, как подготовить почву и клубни, а также какие дни по лунному календарю осенью 2025 года принесут самый щедрый урожай.

Читайте также:

Почему стоит сажать картофель под зиму — главные преимущества

Посадка картофеля осенью имеет ряд преимуществ:

  1. Ранний и мощный урожай. Картофель, посаженный осенью, начинает расти сразу после весеннего потепления. Уже в мае вы можете копать молодые клубни, тогда как другие только сажают свои.
  2. Меньше вредителей и болезней. Подзимний картофель закаляется естественно — холод делает его сильнее, поэтому фитофтороз и колорадский жук не наносят большого вреда. Часто урожай успевают собрать еще до активности вредителей.
  3. Выигрыш времени весной. Весна — горячая пора для огородников. Когда другие только начинают перекапывать грядки, ваши уже работают на вас. К тому же осенняя почва мягче и легче поддается обработке.
  4. Картофель лучше переносит заморозки. Клубни, посаженные в охлажденную землю, проходят естественную закалку и весной быстрее адаптируются. Ранние всходы успевают окрепнуть еще до возвращения холодов.

Когда сажать картофель под зиму — погодные условия

Идеальное время для подзимней посадки — конец октября или начало ноября, когда среднесуточная температура почвы снижается от +7 до +5°C. В регионах с более теплыми зимами можно сажать до середины ноября, в северных — ориентируйтесь на последнюю декаду октября. Если посадить раньше, клубни могут прорасти и погибнуть зимой; если позже — не успеют прижиться.

Главное правило: земля уже холодная, но еще не промерзла.

 

Когда сажать картофель под зиму — погодные условия
Посадка картофеля под зиму. Фото: shutterstock.com

Благоприятные дни для посадки картофеля осенью по лунному календарю 2025 года

Луна имеет большое влияние на развитие всех растений — и картофель не исключение. Лучшие даты для посадки картофеля в октябре 2025: 9, 10, 11, 14, 15, 19, 24, 25, 26 число.

Самые благоприятные дни для посадки картофеля в ноябре 2025: 3, 4, 5, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 18, 19 число. В эти дни стоит высаживать картофель, чтобы клубни быстрее укоренились, а урожай был мощным и здоровым.

 

Благоприятные дни для посадки картофеля осенью по лунному календарю 2025 года
Посадка картофеля под зиму. Фото: alamy.com

Как сажать картофель под зиму — действенные и практичные советы

1. Подготовка почвы

Грядки стоит подготовить заранее — перекопать землю на глубину 20-25 см, внести диаммофоску или компост, а также древесную золу (примерно стакан на квадратный метр). Удобрения насытят почву фосфором и калием, необходимыми для развития клубней.

2. Выбор сортов

Подходят ранние или ультраранние сорта, устойчивые к низким температурам и болезням:

  • Ривьера;
  • Ароза;
  • Ред Скарлет;
  • Белая Роса;
  • Гала.

3. Обработка клубней

Перед посадкой картофель желательно просушить и замочить в растворе фунгицида (например, Фундазола) — это защитит его от гнили и плесени. Дополнительно можно опудрить золой.

4. Посадка

Глубина лунок — 10-15 см. В каждую ямку добавляют горсть золы или немного компоста. Расстояние между клубнями — 25-30 см. После посадки грядку обязательно мульчируют слоем соломы, торфа или камыша (10-15 см). Мульча не только сохраняет тепло, но и предотвращает пересыхание и прорастание сорняков. Если зима ожидается бесснежной, стоит дополнительно накрыть грядку лапником или пленкой.

Также предлагаем другие интересные новости по огородничеству

В какие даты октября можно сеять морковь под зиму по лунному календарю 2025.

Когда сажать озимый чеснок в октябре по лунному календарю.

Какие дни октября благоприятны для посадки лука в открытый грунт.

Когда сеять свеклу под зиму по лунному календарю, чтобы получить ранние и здоровые всходы.

Когда сеять редиску в октябре, чтобы успеть собрать урожай до морозов.

урожай овощи советы огород картошка лунный календарь
Марина Коваленко - Редактор
Автор:
Марина Коваленко
