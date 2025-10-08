Видео
Главная Дом и огород Эти дни октября подарят богатый урожай редиса — когда сеять овощ

Эти дни октября подарят богатый урожай редиса — когда сеять овощ

Ua ru
Дата публикации 8 октября 2025 06:01
Когда сеять редис в октябре 2025 — благоприятные даты по лунному календарю
Посев редиса осенью для раннего урожая. Коллаж: Новини.LIVE

Осень — это еще не конец огородного сезона, а шанс собрать еще один щедрый урожай. Опытные хозяева знают: если в октябре посеять редис, то уже в ноябре можно лакомиться хрустящими и сочными корнеплодами. Но важно правильно выбрать сорт овоща и дату посева.

Новини.LIVE рассказывает, какие даты октября будут самые благоприятные для посева редиса по лунному календарю и как правильно вырастить осенний урожай овоща.

Почему стоит сеять редис в октябре

Редис — один из немногих овощей, который спокойно переносит холода. А его короткий вегетационный период делает посев в октябре не только возможным, но и выгодным решением:

  1. Быстрое созревание. От всходов до сбора урожая проходит всего 25-30 дней, поэтому даже в прохладную осеннюю пору можно получить молодые сочные корнеплоды.
  2. Устойчивость к заморозкам. Легкие морозы редису не страшны — он выдерживает температуру до -2°C.
  3. Минимум вредителей. Осенью активность насекомых заметно снижается, поэтому урожай будет чище и здоровее.
  4. Насыщенный вкус. Осенняя прохлада способствует образованию плотной, сочной мякоти без пустот.

Лунный календарь посева редиса на октябрь 2025 — благоприятные дни

Благоприятные дни для посева редиса по лунному календарю на октябрь 2025:

  • 10-12 октября — Луна в Близнецах: посевы дадут крепкие всходы.
  • 17-19 октября — Луна в Деве: лучшие дни для посева корнеплодов, в частности редиса.
  • 24-26 октября — Луна в Стрельце: подходит для посева под зиму, редис закалится естественно.

Неблагоприятные дни: 7, 8, 20 и 21 октября — в это время Луна переходит в новую фазу, и энергия роста нестабильна.

 

Місячний календар посіву редиски на жовтень 2025 — сприятливі дні
Посев редиса в открытый грунт. Фото: gardenary.com

Какие условия для успешного посева редиса в октябре

Чтобы получить хороший осенний урожай редиса, необходимо придерживаться таких простых правил:

1. Температура

Редис лучше всего прорастает при дневной температуре от +10 до +15°C. Если ночи холодные, грядку стоит укрыть агроволокном или пленкой.

2. Почва

Для редиса нужна легкая, рыхлая почва с нейтральной кислотностью. Перед посевом желательно внести перегной или компост и хорошо разрыхлить землю.

3. Освещение

Осенью световой день короче, поэтому редис сеют на солнечных участках — это залог крепких и сочных корнеплодов.

4. Полив

Полив должен быть умеренным. Избыток влаги приводит к загниванию, а недостаток — к горечи во вкусе. Идеальный вариант — поддерживать стабильную влажность без застоя воды.

Какие сорта редиса самые лучшие для осеннего посева

  • Сакса. Ранний сорт, созревает за 20-25 дней, имеет сочную мякоть и насыщенный вкус.
  • Дабел F1. Устойчивый к болезням гибрид со стабильным урожаем даже в прохладную погоду. Наиболее скороспелый гибрид редиса. Вегетационный период длится примерно 18-23 дня от посева.
  • Диего F1. Гибридный редис, который славится высокой урожайностью сладких плодов с пикантной ноткой. Созревает всего за 18-22 дня после посева. Прекрасно переносит недостаток света и перепады температур.

Как ухаживать за редисом после посева

Важно также обеспечить осенние посевы качественным уходом:

  1. Рыхление. Каждые 5-7 дней осторожно рыхлите почву, чтобы корнеплоды имели доступ к кислороду.
  2. Прореживание. Если семена взошли густо, оставляйте между растениями 4-5 см.
  3. Подкормки. В октябре обычно достаточно осеннего удобрения, но при необходимости можно внести немного калийных удобрений.
  4. Укрытие. Если синоптики прогнозируют снижение температуры ниже -3°C, накройте посевы пленкой или агроволокном.

урожай овощи огород редиска лунный календарь
Марина Коваленко - Редактор
Автор:
Марина Коваленко
