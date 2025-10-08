Коли сіяти редиску у жовтні 2025 — сприятливі дати за місячним календарем

Ці дні жовтня подарують багатий врожай редиски — коли сіяти овоч
Осінь — це ще не кінець городнього сезону, а шанс зібрати ще один щедрий урожай. Досвідчені господарі знають: якщо у жовтні посіяти редиску, то вже у листопаді можна ласувати хрусткими та соковитими коренеплодами. Але важливо правильно обрати сорт овочу і дату посіву.
Новини.LIVE розповідає, які дати жовтня будуть найсприятливіші для посіву редиски за місячним календарем та як правильно виростити осінній врожай овочу.
Чому варто сіяти редис у жовтні
Редис — один із небагатьох овочів, який спокійно переносить холод. А його короткий вегетаційний період робить посів у жовтні не лише можливим, а й вигідним рішенням:
- Швидке достигання. Від сходів до збору врожаю минає лише 25–30 днів, тож навіть у прохолодну осінню пору можна отримати молоді соковиті коренеплоди.
- Стійкість до заморозків. Легкі морози редисці не страшні — вона витримує температуру до –2°C.
- Мінімум шкідників. Восени активність комах помітно знижується, тож урожай буде чистішим і здоровішим.
- Насичений смак. Осіння прохолода сприяє утворенню щільної, соковитої м'якоті без пустот.
Місячний календар посіву редиски на жовтень 2025 — сприятливі дні
Сприятливі дні для посіву редиски за місячним календарем на жовтень 2025:
- 10-12 жовтня — Місяць у Близнюках: посіви дадуть міцні сходи.
- 17-19 жовтня — Місяць у Діві: найкращі дні для висівання коренеплодів, зокрема редиски.
- 24-26 жовтня — Місяць у Стрільці: підходить для посіву під зиму, редис загартується природно.
Несприятливі дні: 7, 8, 20 та 21 жовтня — у цей час Місяць переходить у нову фазу, і енергія росту нестабільна.
Які умови для успішного посіву редиски в жовтні
Щоб отримати гарний осінній врожай редиски, необхідно дотримуватися таких простих правил:
1. Температура
Редис найкраще проростає при денній температурі від +10 до +15°C. Якщо ночі холодні, грядку варто вкрити агроволокном або плівкою.
2. Ґрунт
Для редиски потрібен легкий, пухкий ґрунт із нейтральною кислотністю. Перед посівом бажано внести перегній або компост і добре розпушити землю.
3. Освітлення
Восени світловий день коротший, тому редис сіють на сонячних ділянках — це запорука міцних і соковитих коренеплодів.
4. Полив
Полив має бути помірним. Надлишок вологи призводить до загнивання, а нестача — до гіркоти в смаку. Ідеальний варіант — підтримувати стабільну вологість без застою води.
Які сорти редиски найкращі для осіннього посіву
- Сакса. Ранній сорт, достигає за 20-25 днів, має соковиту м'якоть і насичений смак.
- Дабел F1. Стійкий до хвороб гібрид із стабільним урожаєм навіть у прохолодну погоду. Найбільш скоростиглий гібрид редиски. Вегетаційний період триває приблизно 18-23 дні від посіву.
- Дієго F1. Гібридна редиска, яка славиться високою врожайністю солодких плодів із пікантною ноткою. Дозріває всього за 18-22 дні після посіву. Чудово переносить нестачу світла та перепади температур.
Як доглядати за редисом після посіву
Важливо також забезпечити осінні посіви якісним доглядом:
- Розпушування. Кожні 5-7 днів обережно розпушуйте ґрунт, щоб коренеплоди мали доступ до кисню.
- Проріджування. Якщо насіння зійшло густо, залишайте між рослинами 4-5 см.
- Підживлення. У жовтні зазвичай достатньо осіннього удобрення, але за потреби можна внести трохи калійних добрив.
- Укриття. Якщо синоптики прогнозують зниження температури нижче -3°C, накрийте посіви плівкою чи агроволокном.
