Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Ці дні жовтня подарують багатий врожай редиски — коли сіяти овоч

Ці дні жовтня подарують багатий врожай редиски — коли сіяти овоч

Ua ru
Дата публікації: 8 жовтня 2025 06:01
Коли сіяти редиску у жовтні 2025 — сприятливі дати за місячним календарем
Посів редиски восени для раннього врожаю. Колаж: Новини.LIVE

Осінь — це ще не кінець городнього сезону, а шанс зібрати ще один щедрий урожай. Досвідчені господарі знають: якщо у жовтні посіяти редиску, то вже у листопаді можна ласувати хрусткими та соковитими коренеплодами. Але важливо правильно обрати сорт овочу і дату посіву.

Новини.LIVE розповідає, які дати жовтня будуть найсприятливіші для посіву редиски за місячним календарем та як правильно виростити осінній врожай овочу.

Реклама
Читайте також:

Чому варто сіяти редис у жовтні

Редис — один із небагатьох овочів, який спокійно переносить холод. А його короткий вегетаційний період робить посів у жовтні не лише можливим, а й вигідним рішенням:

  1. Швидке достигання. Від сходів до збору врожаю минає лише 25–30 днів, тож навіть у прохолодну осінню пору можна отримати молоді соковиті коренеплоди.
  2. Стійкість до заморозків. Легкі морози редисці не страшні — вона витримує температуру до –2°C.
  3. Мінімум шкідників. Восени активність комах помітно знижується, тож урожай буде чистішим і здоровішим.
  4. Насичений смак. Осіння прохолода сприяє утворенню щільної, соковитої м'якоті без пустот.

Місячний календар посіву редиски на жовтень 2025 — сприятливі дні

Сприятливі дні для посіву редиски за місячним календарем на жовтень 2025:

  • 10-12 жовтня — Місяць у Близнюках: посіви дадуть міцні сходи.
  • 17-19 жовтня — Місяць у Діві: найкращі дні для висівання коренеплодів, зокрема редиски.
  • 24-26 жовтня — Місяць у Стрільці: підходить для посіву під зиму, редис загартується природно.

Несприятливі дні: 7, 8, 20 та 21 жовтня — у цей час Місяць переходить у нову фазу, і енергія росту нестабільна.

 

Місячний календар посіву редиски на жовтень 2025 — сприятливі дні
Посів редиски у відкритий ґрунт. Фото: gardenary.com

Які умови для успішного посіву редиски в жовтні

Щоб отримати гарний осінній врожай редиски, необхідно дотримуватися таких простих правил:

1. Температура

Редис найкраще проростає при денній температурі від +10 до +15°C. Якщо ночі холодні, грядку варто вкрити агроволокном або плівкою.

2. Ґрунт

Для редиски потрібен легкий, пухкий ґрунт із нейтральною кислотністю. Перед посівом бажано внести перегній або компост і добре розпушити землю.

3. Освітлення

Восени світловий день коротший, тому редис сіють на сонячних ділянках — це запорука міцних і соковитих коренеплодів.

4. Полив

Полив має бути помірним. Надлишок вологи призводить до загнивання, а нестача — до гіркоти в смаку. Ідеальний варіант — підтримувати стабільну вологість без застою води.

Які сорти редиски найкращі для осіннього посіву

  • Сакса. Ранній сорт, достигає за 20-25 днів, має соковиту м'якоть і насичений смак.
  • Дабел F1. Стійкий до хвороб гібрид із стабільним урожаєм навіть у прохолодну погоду. Найбільш скоростиглий гібрид редиски. Вегетаційний період триває приблизно 18-23 дні від посіву.
  • Дієго F1. Гібридна редиска, яка славиться високою врожайністю солодких плодів із пікантною ноткою. Дозріває всього за 18-22 дні після посіву. Чудово переносить нестачу світла та перепади температур.

Як доглядати за редисом після посіву

Важливо також забезпечити осінні посіви якісним доглядом:

  1. Розпушування. Кожні 5-7 днів обережно розпушуйте ґрунт, щоб коренеплоди мали доступ до кисню.
  2. Проріджування. Якщо насіння зійшло густо, залишайте між рослинами 4-5 см.
  3. Підживлення. У жовтні зазвичай достатньо осіннього удобрення, але за потреби можна внести трохи калійних добрив.
  4. Укриття. Якщо синоптики прогнозують зниження температури нижче -3°C, накрийте посіви плівкою чи агроволокном.

Також пропонуємо інші цікаві новини із городництва

Як правильно посадити картоплю восени й захистити врожай від холодів.

Коли можна садити цибулю у жовтні.

Які дні жовтня найсприятливіші для посадки озимого часнику.

Як виростити щедрий врожай гострого перцю на підвіконні.

Які овочі можна вирощувати у холодну пору року.

врожай овочі город редиска місячний календар
Марина Коваленко - Редактор
Автор:
Марина Коваленко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації