Коли сіяти редиску у жовтні 2025 — сприятливі дати за місячним календарем

Посів редиски восени для раннього врожаю. Колаж: Новини.LIVE

Осінь — це ще не кінець городнього сезону, а шанс зібрати ще один щедрий урожай. Досвідчені господарі знають: якщо у жовтні посіяти редиску, то вже у листопаді можна ласувати хрусткими та соковитими коренеплодами. Але важливо правильно обрати сорт овочу і дату посіву.

Новини.LIVE розповідає, які дати жовтня будуть найсприятливіші для посіву редиски за місячним календарем та як правильно виростити осінній врожай овочу.

Реклама

Читайте також:

Чому варто сіяти редис у жовтні

Редис — один із небагатьох овочів, який спокійно переносить холод. А його короткий вегетаційний період робить посів у жовтні не лише можливим, а й вигідним рішенням:

Швидке достигання. Від сходів до збору врожаю минає лише 25–30 днів, тож навіть у прохолодну осінню пору можна отримати молоді соковиті коренеплоди. Стійкість до заморозків. Легкі морози редисці не страшні — вона витримує температуру до –2°C. Мінімум шкідників. Восени активність комах помітно знижується, тож урожай буде чистішим і здоровішим. Насичений смак. Осіння прохолода сприяє утворенню щільної, соковитої м'якоті без пустот.

Місячний календар посіву редиски на жовтень 2025 — сприятливі дні

Сприятливі дні для посіву редиски за місячним календарем на жовтень 2025:

10-12 жовтня — Місяць у Близнюках: посіви дадуть міцні сходи.

17-19 жовтня — Місяць у Діві: найкращі дні для висівання коренеплодів, зокрема редиски.

24-26 жовтня — Місяць у Стрільці: підходить для посіву під зиму, редис загартується природно.

Несприятливі дні: 7, 8, 20 та 21 жовтня — у цей час Місяць переходить у нову фазу, і енергія росту нестабільна.

Посів редиски у відкритий ґрунт. Фото: gardenary.com

Які умови для успішного посіву редиски в жовтні

Щоб отримати гарний осінній врожай редиски, необхідно дотримуватися таких простих правил:

1. Температура

Редис найкраще проростає при денній температурі від +10 до +15°C. Якщо ночі холодні, грядку варто вкрити агроволокном або плівкою.

2. Ґрунт

Для редиски потрібен легкий, пухкий ґрунт із нейтральною кислотністю. Перед посівом бажано внести перегній або компост і добре розпушити землю.

3. Освітлення

Восени світловий день коротший, тому редис сіють на сонячних ділянках — це запорука міцних і соковитих коренеплодів.

4. Полив

Полив має бути помірним. Надлишок вологи призводить до загнивання, а нестача — до гіркоти в смаку. Ідеальний варіант — підтримувати стабільну вологість без застою води.

Які сорти редиски найкращі для осіннього посіву

Сакса . Ранній сорт, достигає за 20-25 днів, має соковиту м'якоть і насичений смак.

. Ранній сорт, достигає за 20-25 днів, має соковиту м'якоть і насичений смак. Дабел F1 . Стійкий до хвороб гібрид із стабільним урожаєм навіть у прохолодну погоду. Найбільш скоростиглий гібрид редиски. Вегетаційний період триває приблизно 18-23 дні від посіву.

. Стійкий до хвороб гібрид із стабільним урожаєм навіть у прохолодну погоду. Найбільш скоростиглий гібрид редиски. Вегетаційний період триває приблизно 18-23 дні від посіву. Дієго F1. Гібридна редиска, яка славиться високою врожайністю солодких плодів із пікантною ноткою. Дозріває всього за 18-22 дні після посіву. Чудово переносить нестачу світла та перепади температур.

Як доглядати за редисом після посіву

Важливо також забезпечити осінні посіви якісним доглядом:

Розпушування. Кожні 5-7 днів обережно розпушуйте ґрунт, щоб коренеплоди мали доступ до кисню. Проріджування. Якщо насіння зійшло густо, залишайте між рослинами 4-5 см. Підживлення. У жовтні зазвичай достатньо осіннього удобрення, але за потреби можна внести трохи калійних добрив. Укриття. Якщо синоптики прогнозують зниження температури нижче -3°C, накрийте посіви плівкою чи агроволокном.

Також пропонуємо інші цікаві новини із городництва

Як правильно посадити картоплю восени й захистити врожай від холодів.

Коли можна садити цибулю у жовтні.

Які дні жовтня найсприятливіші для посадки озимого часнику.

Як виростити щедрий врожай гострого перцю на підвіконні.

Які овочі можна вирощувати у холодну пору року.