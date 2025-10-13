Видео
Эти дни осени подарят щедрый урожай свеклы — когда сеять овощ

Дата публикации 13 октября 2025 06:01
Когда сеять свеклу под зиму — лунный календарь на осень 2025
Посев свеклы в открытый грунт под зиму. Коллаж: Новини.LIVE

Подзимний посев свеклы — это настоящий секрет опытных аграриев, который позволяет получить ранний урожай без лишних хлопот весной. Когда другие только начинают готовить грядки, ваша свекла уже будет зеленеть и крепнуть после зимней закалки. А правильно выбранные даты по лунному календарю могут приумножить урожайность вдвое.

Новини.LIVE рассказывает, когда именно стоит сеять свеклу под зиму в 2025 году по лунному календарю, какие погодные условия выбрать, как подготовить почву и семена.

Какие преимущества посева свеклы осенью

Осенний посев имеет ряд преимуществ, которые оценят и новички, и опытные огородники:

  1. Грядки, засеянные осенью, не нуждаются в перекопке или дополнительной подготовке — весной семена уже "ждут" тепла, чтобы прорасти.
  2. Всходы появляются независимо от того, какая весна — холодная или сухая.
  3. За зиму семена адаптируются, становятся выносливыми к заморозкам и болезням.
  4. Влажность осеннего грунта достаточная, чтобы семена прижились без частого увлажнения.
  5. Весной подзимние посевы стартуют раньше, поэтому свекла созревает быстрее, чем при весеннем посеве.

 

Когда сеять свеклу осенью — погодные условия
Посев свеклы в открытый грунт. Фото: shutterstock.com

Когда сеять свеклу осенью — погодные условия

Главное правило — не спешить. Если семена посеять слишком рано, они могут прорасти и погибнуть от морозов. Оптимальная температура воздуха для подзимнего посева - от 0 до -5°C, а почва должна остыть до -2°C. Обычно этот период приходится на конец октября или на середину ноября, в зависимости от региона. Почва должна быть сухой, без избытка влаги. В дождливые дни сеять не стоит — лучше дождаться устойчивой прохлады.

Важно: свекла нуждается в солнечном месте — в тени она растет плохо, становится волокнистой и несладкой.

Когда сеять свеклу под зиму — лунный календарь на октябрь и ноябрь 2025

Подзимний посев лучше всего проводить в благоприятные дни по лунному календарю, когда энергия Луны поддерживает развитие корнеплодов.

Благоприятные дни в октябре 2025: 22, 23, 25, 26, 29 число.

Благоприятные дни в ноябре 2025: 2, 3, 6, 9, 10, 18, 19 число.

Как правильно сеять свеклу под зиму

1. Подготовьте почву

За несколько недель до посева перекопайте грядки на глубину около 25 см, удалите сорняки и внесите золу или доломитовую муку (250 г на 1 м²), чтобы снизить кислотность, если это необходимо.

2. Выберите семена

Для осеннего посева подойдут морозостойкие сорта:

  • Атаман;
  • Монокль;
  • Бордо;
  • Кадет.

3. Разметьте борозды

Расстояние между ними — 20 см, глубина — 4 см. Семена кладут в сухую почву на расстоянии 6-8 см друг от друга.

4. Не поливайте

Влага из осеннего воздуха достаточна — полив может лишь спровоцировать преждевременное прорастание.

5. Замульчируйте

Присыпьте грядки торфом или смесью песка с перегноем слоем 3 см.

6. Утеплите на зиму

В регионах с морозными зимами используйте опилки или сухие листья для дополнительной защиты.

Как ухаживать за подзимними посевами

Весной, когда снег сойдет, снимите мульчу и внесите легкую азотную подкормку. Чтобы ускорить появление всходов, можно накрыть грядки пленкой — это даст урожай на 7-10 дней раньше. После появления первых ростков обязательно проредите всходы, оставляя лишь самые крепкие растения. Далее уход стандартный — рыхление, полив при необходимости и контроль сорняков.

Марина Коваленко
Автор:
Марина Коваленко
