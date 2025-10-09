Когда сеять морковь в октябре 2025 — благоприятные дни по лунному календарю

Когда сеять морковь в октябре 2025 — самые урожайные даты
Посев моркови в октябре — секрет раннего и здорового весеннего урожая. А чтобы получить большие, сладкие и сочные корнеплоды, стоит выбрать правильную дату по лунному календарю и правильно подготовить грядку.
Новини.LIVE делится лунным календарем на октябрь 2025 и секретами огородников, как посеять морковь осенью.
Почему стоит сеять морковь осенью
Посев моркови под зиму имеет ряд преимуществ, которые ценят даже опытные фермеры:
- Ранний урожай. Семена естественно проходят период стратификации и проклевываются сразу после схода снега.
- Меньше сорняков. Осенняя морковь растет быстрее сорняков, которые еще не успели восстановиться после зимы.
- Устойчивость к болезням. Озимые посевы закалены холодом, поэтому меньше поражаются вредителями.
- Рациональное использование времени. Весной можно сосредоточиться на других культурах, а не на посеве корнеплодов.
Лунный календарь посева моркови на октябрь 2025
Для моркови, как и для большинства корнеплодов, благоприятными являются дни убывающей Луны. В октябре 2025 выбирайте следующие урожайные даты:
- 12-13 октября — Луна в Раке, хорошее время для корнеплодов;
- 16-18 октября — Луна в Деве, высокое плодородие;
- 22-24 октября — Луна в Скорпионе, идеальный период для посева под зиму;
- 27-29 октября — Луна в Козероге, дает крепкую, сладкую морковь.
Неблагоприятные дни: 6, 7, 8, 20, 21, 31 октября.
Когда сеять морковь в октябре — погода условия
Главная ошибка огородников — слишком ранний посев. Если морковь прорастет до морозов, ее всходы погибнут. Поэтому ждать стоит стабильного похолодания.
Идеальные условия для посева:
- среднесуточная температура держится на уровне от +3 до +5°C;
- ночные заморозки становятся регулярными;
- почва промерзла на 5-8 см, но еще не покрылась ледяной коркой.
По прогнозам синоптиков, октябрь 2025 года в Украине будет мягким, с короткими периодами заморозков в конце месяца. Поэтому, оптимальные даты для посева моркови — с 24 по 31 октября, когда температура стабильно снизится, а дневное тепло уже не спровоцирует прорастание семян.
Как подготовить грядки для посева моркови
Грядку нужно подготовить заранее — за 1-2 недели до посева. Вот несколько главных правил:
- Выбирайте легкую, рыхлую и плодородную почву с pH 6-7. Если земля кислая — добавьте доломитовую известь или древесную золу.
- Перекопайте участок с добавлением размельченной соломы, песка или торфа — это улучшит воздухообмен и задержит влагу.
- На 1 кв. м добавьте: около 3 кг перегноя, 25 г суперфосфата и 10 г калийного удобрения.
- Грядка должна быть на возвышении — так весной она быстрее прогреется.
- Перед посевом сделайте бороздки глубиной 3 см с междурядьями не менее 30 см. Землю для засыпки бороздок заранее соберите в сухом месте — она понадобится после высева.
Также предлагаем другие интересные новости по огородничеству
Когда в октябре сеять редис по лунному календарю, чтобы собрать урожай уже в ноябре.
Какие дни второго месяца осени благоприятны для посадки лука на огороде.
Как правильно посадить картофель осенью и защитить урожай от холодов.
Какие дни октября самые благоприятные для посадки озимого чеснока.
Какие овощи можно выращивать в холодное время года.
Читайте Новини.LIVE!