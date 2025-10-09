Когда сеять морковь в октябре 2025 — благоприятные дни по лунному календарю

Посев моркови осенью для раннего урожая. Коллаж: Новини.LIVE

Посев моркови в октябре — секрет раннего и здорового весеннего урожая. А чтобы получить большие, сладкие и сочные корнеплоды, стоит выбрать правильную дату по лунному календарю и правильно подготовить грядку.

Новини.LIVE делится лунным календарем на октябрь 2025 и секретами огородников, как посеять морковь осенью.

Реклама

Читайте также:

Почему стоит сеять морковь осенью

Посев моркови под зиму имеет ряд преимуществ, которые ценят даже опытные фермеры:

Ранний урожай. Семена естественно проходят период стратификации и проклевываются сразу после схода снега. Меньше сорняков. Осенняя морковь растет быстрее сорняков, которые еще не успели восстановиться после зимы. Устойчивость к болезням. Озимые посевы закалены холодом, поэтому меньше поражаются вредителями. Рациональное использование времени. Весной можно сосредоточиться на других культурах, а не на посеве корнеплодов.

Посев моркови в открытый грунт. Фото: shutterstock.com

Лунный календарь посева моркови на октябрь 2025

Для моркови, как и для большинства корнеплодов, благоприятными являются дни убывающей Луны. В октябре 2025 выбирайте следующие урожайные даты:

12-13 октября — Луна в Раке, хорошее время для корнеплодов;

— Луна в Раке, хорошее время для корнеплодов; 16-18 октября — Луна в Деве, высокое плодородие;

— Луна в Деве, высокое плодородие; 22-24 октября — Луна в Скорпионе, идеальный период для посева под зиму;

— Луна в Скорпионе, идеальный период для посева под зиму; 27-29 октября — Луна в Козероге, дает крепкую, сладкую морковь.

Неблагоприятные дни: 6, 7, 8, 20, 21, 31 октября.

Когда сеять морковь в октябре — погода условия

Главная ошибка огородников — слишком ранний посев. Если морковь прорастет до морозов, ее всходы погибнут. Поэтому ждать стоит стабильного похолодания.

Идеальные условия для посева:

среднесуточная температура держится на уровне от +3 до +5°C;

ночные заморозки становятся регулярными;

почва промерзла на 5-8 см, но еще не покрылась ледяной коркой.

По прогнозам синоптиков, октябрь 2025 года в Украине будет мягким, с короткими периодами заморозков в конце месяца. Поэтому, оптимальные даты для посева моркови — с 24 по 31 октября, когда температура стабильно снизится, а дневное тепло уже не спровоцирует прорастание семян.

Подготовка грядок к посевам. Фото: shutterstock.com

Как подготовить грядки для посева моркови

Грядку нужно подготовить заранее — за 1-2 недели до посева. Вот несколько главных правил:

Выбирайте легкую, рыхлую и плодородную почву с pH 6-7. Если земля кислая — добавьте доломитовую известь или древесную золу. Перекопайте участок с добавлением размельченной соломы, песка или торфа — это улучшит воздухообмен и задержит влагу. На 1 кв. м добавьте: около 3 кг перегноя, 25 г суперфосфата и 10 г калийного удобрения. Грядка должна быть на возвышении — так весной она быстрее прогреется. Перед посевом сделайте бороздки глубиной 3 см с междурядьями не менее 30 см. Землю для засыпки бороздок заранее соберите в сухом месте — она понадобится после высева.

Также предлагаем другие интересные новости по огородничеству

Когда в октябре сеять редис по лунному календарю, чтобы собрать урожай уже в ноябре.

Какие дни второго месяца осени благоприятны для посадки лука на огороде.

Как правильно посадить картофель осенью и защитить урожай от холодов.

Какие дни октября самые благоприятные для посадки озимого чеснока.

Какие овощи можно выращивать в холодное время года.