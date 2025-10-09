Коли сіяти моркву в жовтні 2025 — сприятливі дні за місячним календарем

Посів моркви восени для раннього врожаю. Колаж: Новини.LIVE

Посів моркви у жовтні — секрет раннього та здорового весняного врожаю. А щоб отримати великі, солодкі та соковиті коренеплоди, варто обрати правильну дату за місячним календарем та правильно підготувати грядку.

Новини.LIVE ділиться місячним календарем на жовтень 2025 та секретами городників, як посіяти моркву восени.

Реклама

Читайте також:

Чому варто сіяти моркву восени

Посів моркви під зиму має низку переваг, які цінують навіть досвідчені фермери:

Ранній урожай. Насіння природно проходить період стратифікації та прокльовується відразу після сходу снігу. Менше бур'янів. Осіння морква росте швидше за бур'яни, які ще не встигли відновитися після зими. Стійкість до хвороб. Озимі посіви загартовані холодом, тому менше уражаються шкідниками. Раціональне використання часу. Весною можна зосередитись на інших культурах, а не на посіві коренеплодів.

Посів моркви у відкритий ґрунт. Фото: shutterstock.com

Місячний календар посіву моркви на жовтень 2025

Для моркви, як і для більшості коренеплодів, сприятливими є дні спадного Місяця. У жовтні 2025 обирайте наступні врожайні дати:

12-13 жовтня — Місяць у Раку, гарний час для коренеплодів;

— Місяць у Раку, гарний час для коренеплодів; 16-18 жовтня — Місяць у Діві, висока родючість;

— Місяць у Діві, висока родючість; 22-24 жовтня — Місяць у Скорпіоні, ідеальний період для посіву під зиму;

— Місяць у Скорпіоні, ідеальний період для посіву під зиму; 27-29 жовтня — Місяць у Козерозі, дає міцну, солодку моркву.

Несприятливі дні: 6, 7, 8, 20, 21, 31 жовтня.

Коли сіяти моркву в жовтні — погода та умови

Головна помилка городників — надто ранній посів. Якщо морква проросте до морозів, її сходи загинуть. Тож чекати варто стабільного похолодання.

Ідеальні умови для посіву:

середньодобова температура тримається на рівні від +3 до +5°C;

нічні заморозки стають регулярними;

ґрунт промерз на 5-8 см, але ще не покрився льодовою кіркою.

За прогнозами синоптиків, жовтень 2025 року в Україні буде м'яким, з короткими періодами заморозків наприкінці місяця. Тож, оптимальні дати для посіву моркви — з 24 по 31 жовтня, коли температура стабільно знизиться, а денне тепло вже не спровокує проростання насіння.

Підготовка грядок до посівів. Фото: shutterstock.com

Як підготувати грядки для посіву моркви

Грядку потрібно підготувати заздалегідь — за 1-2 тижні до посіву. Ось кілька головних правил:

Обирайте легкий, пухкий і родючий ґрунт із pH 6-7. Якщо земля кисла — додайте доломітове вапно або деревну золу. Перекопайте ділянку з додаванням роздрібненої соломи, піску чи торфу — це покращить повітрообмін і затримає вологу. На 1 кв. м додайте: близько 3 кг перегною, 25 г суперфосфату і 10 г калійного добрива. Грядка має бути на підвищенні — так навесні вона швидше прогріється. Перед посівом зробіть борозенки глибиною 3 см з міжряддями не менше 30 см. Землю для засипання борозенок заздалегідь зберіть у сухому місці — вона знадобиться після висіву.

Також пропонуємо інші цікаві новини із городництва

Коли у жовтні сіяти редиску за місячним календарем, щоб зібрати врожай вже у листопаді.

Які дні другого місяця осені сприятливі для посадки цибулі на городі.

Як правильно посадити картоплю восени й захистити врожай від холодів.

Які дні жовтня найсприятливіші для посадки озимого часнику.

Які овочі можна вирощувати у холодну пору року.