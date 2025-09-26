Найсолодші сорти моркви для вирощування в Україні - три сорти від агрономів

Дівчина тримає врожай моркви в руках. Фото: Everypixel

Деякі сорти солодкої моркви мають підвищений вміст цукру та соковитість. Агрономи виокремили три найкращі варіанти для вирощування на українських грядках.

Новини.LIVE ділиться порадами, які сорти моркви варто обрати для врожаю

Чому важливо обрати правильний сорт

Солодкість моркви залежить від умов вирощування та догляду, але найбільше — від сорту. Саме він визначає, скільки природних цукрів накопичує коренеплід. Тому від правильного вибору насіння залежить смак і користь майбутнього врожаю.

Три найсолодші сорти моркви для вирощування в Україні

Дитяча солодка



Середньостиглий сорт із насиченим помаранчевим кольором і ніжною серцевиною. Коренеплоди досягають 20 см, ідеальні для дитячого харчування, випічки та свіжого споживання.

Маестро F-1



Ранній гібрид, стійкий до хвороб і перепадів погоди. Морква має класичну конічну форму, соковита й солодка без гіркоти. Підходить для кулінарії та десертів.

Імператор



Пізній сорт, який добре зберігається до весни. Має рівні довгі плоди з насиченим кольором, стійкий до грибкових і бактеріальних хвороб. Смак — солодкий і соковитий.

Обравши найсолодші сорти моркви для вирощування в Україні, ви забезпечите себе врожаєм із чудовим смаком. Така морква підходить для кулінарії, десертів, дитячого харчування та зберігається до весни.

