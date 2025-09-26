Відео
Головна Дім та город Найсолодша морква для городу — три перевірені сорти

Найсолодша морква для городу — три перевірені сорти

Ua ru
Дата публікації: 26 вересня 2025 03:20
Найсолодші сорти моркви для вирощування в Україні - три сорти від агрономів
Дівчина тримає врожай моркви в руках. Фото: Everypixel

Деякі сорти солодкої моркви мають підвищений вміст цукру та соковитість. Агрономи виокремили три найкращі варіанти для вирощування на українських грядках.

Новини.LIVE ділиться порадами, які сорти моркви варто обрати для врожаю

Читайте також:

Чому важливо обрати правильний сорт

Солодкість моркви залежить від умов вирощування та догляду, але найбільше — від сорту. Саме він визначає, скільки природних цукрів накопичує коренеплід. Тому від правильного вибору насіння залежить смак і користь майбутнього врожаю.

Три найсолодші сорти моркви для вирощування в Україні

  1. Дитяча солодка

    Середньостиглий сорт із насиченим помаранчевим кольором і ніжною серцевиною. Коренеплоди досягають 20 см, ідеальні для дитячого харчування, випічки та свіжого споживання.
     
  2. Маестро F-1

    Ранній гібрид, стійкий до хвороб і перепадів погоди. Морква має класичну конічну форму, соковита й солодка без гіркоти. Підходить для кулінарії та десертів.
     
  3. Імператор

    Пізній сорт, який добре зберігається до весни. Має рівні довгі плоди з насиченим кольором, стійкий до грибкових і бактеріальних хвороб. Смак — солодкий і соковитий.

Обравши найсолодші сорти моркви для вирощування в Україні, ви забезпечите себе врожаєм із чудовим смаком. Така морква підходить для кулінарії, десертів, дитячого харчування та зберігається до весни.

Ми вже писали про те, коли садити озиму цибулю у жовтні 2025.

Раніше пояснювали те, що посіяти на зиму, щоб не росли бур’яни.

Детальніше розповідали про те, які найгірші сорти моркви для вирощування та зберігання.

врожай поради морква город сорт
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
