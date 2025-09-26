Видео
Самая сладкая морковь для огорода — три проверенных сорта

Дата публикации 26 сентября 2025 03:20
Самые сладкие сорта моркови для выращивания в Украине - три сорта от агрономов
Девушка держит урожай моркови в руках. Фото: Everypixel

Некоторые сорта сладкой моркови имеют повышенное содержание сахара и сочность. Агрономы выделили три лучших варианта для выращивания на украинских грядках.

Новини.LIVE делится советами, какие сорта моркови стоит выбрать для урожая

Читайте также:

Почему важно выбрать правильный сорт

Сладость моркови зависит от условий выращивания и ухода, но больше всего — от сорта. Именно он определяет, сколько природных сахаров накапливает корнеплод. Поэтому от правильного выбора семян зависит вкус и польза будущего урожая.

Три самых сладких сорта моркови для выращивания в Украине

  1. Детская сладкая

    Среднеспелый сорт с насыщенным оранжевым цветом и нежной сердцевиной. Корнеплоды достигают 20 см, идеальны для детского питания, выпечки и свежего потребления.
     
  2. Маэстро F-1

    Ранний гибрид, устойчивый к болезням и перепадам погоды. Морковь имеет классическую коническую форму, сочная и сладкая без горечи. Подходит для кулинарии и десертов.
     
  3. Император

    Поздний сорт, который хорошо хранится до весны. Имеет ровные длинные плоды с насыщенным цветом, устойчив к грибковым и бактериальным болезням. Вкус — сладкий и сочный.

Выбрав самые сладкие сорта моркови для выращивания в Украине, вы обеспечите себя урожаем с превосходным вкусом. Такая морковь подходит для кулинарии, десертов, детского питания и хранится до весны.

урожай советы морковь огород сорт
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
