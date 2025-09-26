Самые сладкие сорта моркови для выращивания в Украине - три сорта от агрономов

Самая сладкая морковь для огорода — три проверенных сорта
Некоторые сорта сладкой моркови имеют повышенное содержание сахара и сочность. Агрономы выделили три лучших варианта для выращивания на украинских грядках.
Почему важно выбрать правильный сорт
Сладость моркови зависит от условий выращивания и ухода, но больше всего — от сорта. Именно он определяет, сколько природных сахаров накапливает корнеплод. Поэтому от правильного выбора семян зависит вкус и польза будущего урожая.
Три самых сладких сорта моркови для выращивания в Украине
- Детская сладкая
Среднеспелый сорт с насыщенным оранжевым цветом и нежной сердцевиной. Корнеплоды достигают 20 см, идеальны для детского питания, выпечки и свежего потребления.
- Маэстро F-1
Ранний гибрид, устойчивый к болезням и перепадам погоды. Морковь имеет классическую коническую форму, сочная и сладкая без горечи. Подходит для кулинарии и десертов.
- Император
Поздний сорт, который хорошо хранится до весны. Имеет ровные длинные плоды с насыщенным цветом, устойчив к грибковым и бактериальным болезням. Вкус — сладкий и сочный.
Выбрав самые сладкие сорта моркови для выращивания в Украине, вы обеспечите себя урожаем с превосходным вкусом. Такая морковь подходит для кулинарии, десертов, детского питания и хранится до весны.
