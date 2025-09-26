Самые сладкие сорта моркови для выращивания в Украине - три сорта от агрономов

Девушка держит урожай моркови в руках. Фото: Everypixel

Некоторые сорта сладкой моркови имеют повышенное содержание сахара и сочность. Агрономы выделили три лучших варианта для выращивания на украинских грядках.

Новини.LIVE делится советами, какие сорта моркови стоит выбрать для урожая

Реклама

Читайте также:

Почему важно выбрать правильный сорт

Сладость моркови зависит от условий выращивания и ухода, но больше всего — от сорта. Именно он определяет, сколько природных сахаров накапливает корнеплод. Поэтому от правильного выбора семян зависит вкус и польза будущего урожая.

Три самых сладких сорта моркови для выращивания в Украине

Детская сладкая



Среднеспелый сорт с насыщенным оранжевым цветом и нежной сердцевиной. Корнеплоды достигают 20 см, идеальны для детского питания, выпечки и свежего потребления.

Маэстро F-1



Ранний гибрид, устойчивый к болезням и перепадам погоды. Морковь имеет классическую коническую форму, сочная и сладкая без горечи. Подходит для кулинарии и десертов.

Император



Поздний сорт, который хорошо хранится до весны. Имеет ровные длинные плоды с насыщенным цветом, устойчив к грибковым и бактериальным болезням. Вкус — сладкий и сочный.

Выбрав самые сладкие сорта моркови для выращивания в Украине, вы обеспечите себя урожаем с превосходным вкусом. Такая морковь подходит для кулинарии, десертов, детского питания и хранится до весны.

Мы уже писали о том, когда сажать озимый лук в октябре 2025.

Ранее объясняли то, что посеять на зиму, чтобы не росли сорняки.

Подробнее рассказывали о том, какие худшие сорта моркови для выращивания и хранения.