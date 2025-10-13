Коли сіяти буряки під зиму — місячний календар на осінь 2025

Посів буряку у відкритий ґрунт під зиму. Колаж: Новини.LIVE

Підзимовий посів буряка — це справжній секрет досвідчених аграріїв, який дозволяє отримати ранній урожай без зайвого клопоту навесні. Коли інші лише починають готувати грядки, ваш буряк уже зеленітиме і міцнішатиме після зимового загартування. А правильно вибрані дати за місячним календарем можуть примножити врожайність удвічі.

Новини.LIVE розповідає, коли саме варто сіяти буряк під зиму у 2025 році за місячним календарем, які погодні умови обрати, як підготувати ґрунт і насіння.

Реклама

Читайте також:

Які переваги посіву буряка восени

Осінній посів має низку переваг, які оцінять і новачки, і досвідчені городники:

Грядки, засіяні восени, не потребують перекопування чи додаткової підготовки — навесні насіння вже "чекає" тепла, щоб прорости. Сходи з'являються незалежно від того, яка весна — холодна чи суха. За зиму насіння адаптується, стає витривалим до заморозків і хвороб. Вологість осіннього ґрунту достатня, щоб насіння прижилося без частого зволоження. Навесні підзимові посіви стартують раніше, тож буряк дозріває швидше, ніж при весняному посіві.

Посів буряка у відкритий ґрунт. Фото: shutterstock.com

Коли сіяти буряк восени — погодні умови

Головне правило — не поспішати. Якщо насіння посіяти занадто рано, воно може прорости й загинути від морозів. Оптимальна температура повітря для підзимового посіву — від 0 до -5°C, а ґрунт має охолонути до -2°C. Зазвичай цей період припадає на кінець жовтня або на середину листопада, залежно від регіону. Ґрунт має бути сухим, без надлишку вологи. У дощові дні сіяти не варто — краще дочекатися стійкої прохолоди.

Важливо: буряк потребує сонячного місця — у тіні він росте погано, стає волокнистим і несолодким.

Коли сіяти буряк під зиму — місячний календар на жовтень та листопад 2025

Підзимовий посів найкраще проводити у сприятливі дні за місячним календарем, коли енергія Місяця підтримує розвиток коренеплодів.

Сприятливі дні у жовтні 2025: 22, 23, 25, 26, 29 число.

Сприятливі дні у листопаді 2025: 2, 3, 6, 9, 10, 18, 19 число.

Як правильно сіяти буряк під зиму

1. Підготуйте ґрунт

За кілька тижнів до посіву перекопайте грядки на глибину близько 25 см, видаліть бур'яни та внесіть золу або доломітове борошно (250 г на 1 м²), щоб знизити кислотність, якщо це необхідно.

2. Виберіть насіння

Для осіннього посіву підійдуть морозостійкі сорти:

Отаман;

Монокль;

Бордо;

Кадет.

3. Розмітьте борозни

Відстань між ними — 20 см, глибина — 4 см. Насіння кладуть у сухий ґрунт на відстані 6-8 см одне від одного.

4. Не поливайте

Волога з осіннього повітря достатня — полив може лише спровокувати передчасне проростання.

5. Замульчуйте

Присипте грядки торфом або сумішшю піску з перегноєм шаром 3 см.

6. Утепліть на зиму

У регіонах із морозними зимами використовуйте тирсу або сухе листя для додаткового захисту.

Як доглядати за підзимовими посівами

Навесні, коли сніг зійде, зніміть мульчу і внесіть легке азотне підживлення. Щоб прискорити появу сходів, можна накрити грядки плівкою — це дасть урожай на 7-10 днів раніше. Після появи перших паростків обов'язково прорідіть сходи, залишаючи лише найміцніші рослини. Далі догляд стандартний — розпушування, полив за потреби й контроль бур'янів.

Також пропонуємо інші цікаві новини із городництва

У які дати жовтня можна сіяти моркву за місячним календарем 2025, щоб отримати багатий врожай наступного сезону.

Які дні жовтня сприятливі для посадки цибулі у відкритий ґрунт.

Коли сіяти редиску за місячним календарем на жовтень 2025, щоб зібрати врожай вже у листопаді.

Які дні жовтня найсприятливіші для посадки озимого часнику.

Яким засобом полити грядки після баклажанів восени, щоб відновити родючість землі.