Коли сіяти буряки під зиму — місячний календар на осінь 2025

Підзимовий посів буряка — це справжній секрет досвідчених аграріїв, який дозволяє отримати ранній урожай без зайвого клопоту навесні. Коли інші лише починають готувати грядки, ваш буряк уже зеленітиме і міцнішатиме після зимового загартування. А правильно вибрані дати за місячним календарем можуть примножити врожайність удвічі.
Новини.LIVE розповідає, коли саме варто сіяти буряк під зиму у 2025 році за місячним календарем, які погодні умови обрати, як підготувати ґрунт і насіння.
Які переваги посіву буряка восени
Осінній посів має низку переваг, які оцінять і новачки, і досвідчені городники:
- Грядки, засіяні восени, не потребують перекопування чи додаткової підготовки — навесні насіння вже "чекає" тепла, щоб прорости.
- Сходи з'являються незалежно від того, яка весна — холодна чи суха.
- За зиму насіння адаптується, стає витривалим до заморозків і хвороб.
- Вологість осіннього ґрунту достатня, щоб насіння прижилося без частого зволоження.
- Навесні підзимові посіви стартують раніше, тож буряк дозріває швидше, ніж при весняному посіві.
Коли сіяти буряк восени — погодні умови
Головне правило — не поспішати. Якщо насіння посіяти занадто рано, воно може прорости й загинути від морозів. Оптимальна температура повітря для підзимового посіву — від 0 до -5°C, а ґрунт має охолонути до -2°C. Зазвичай цей період припадає на кінець жовтня або на середину листопада, залежно від регіону. Ґрунт має бути сухим, без надлишку вологи. У дощові дні сіяти не варто — краще дочекатися стійкої прохолоди.
Важливо: буряк потребує сонячного місця — у тіні він росте погано, стає волокнистим і несолодким.
Коли сіяти буряк під зиму — місячний календар на жовтень та листопад 2025
Підзимовий посів найкраще проводити у сприятливі дні за місячним календарем, коли енергія Місяця підтримує розвиток коренеплодів.
Сприятливі дні у жовтні 2025: 22, 23, 25, 26, 29 число.
Сприятливі дні у листопаді 2025: 2, 3, 6, 9, 10, 18, 19 число.
Як правильно сіяти буряк під зиму
1. Підготуйте ґрунт
За кілька тижнів до посіву перекопайте грядки на глибину близько 25 см, видаліть бур'яни та внесіть золу або доломітове борошно (250 г на 1 м²), щоб знизити кислотність, якщо це необхідно.
2. Виберіть насіння
Для осіннього посіву підійдуть морозостійкі сорти:
- Отаман;
- Монокль;
- Бордо;
- Кадет.
3. Розмітьте борозни
Відстань між ними — 20 см, глибина — 4 см. Насіння кладуть у сухий ґрунт на відстані 6-8 см одне від одного.
4. Не поливайте
Волога з осіннього повітря достатня — полив може лише спровокувати передчасне проростання.
5. Замульчуйте
Присипте грядки торфом або сумішшю піску з перегноєм шаром 3 см.
6. Утепліть на зиму
У регіонах із морозними зимами використовуйте тирсу або сухе листя для додаткового захисту.
Як доглядати за підзимовими посівами
Навесні, коли сніг зійде, зніміть мульчу і внесіть легке азотне підживлення. Щоб прискорити появу сходів, можна накрити грядки плівкою — це дасть урожай на 7-10 днів раніше. Після появи перших паростків обов'язково прорідіть сходи, залишаючи лише найміцніші рослини. Далі догляд стандартний — розпушування, полив за потреби й контроль бур'янів.
