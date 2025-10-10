Гватемальская картофельная моль в Украине - симптомы заражения и советы, как защитить урожай

Пораженный картофель молью. Фото: Potatoes

Фитосанитарные службы предупреждают: в Украину может попасть новый карантинный вредитель — гватемальская картофельная моль. Она быстро уничтожает урожай пасленовых и особенно опасна во время хранения клубней.

Об этом сообщает Держпродспоживслужба.

Что известно о вредителе

Гватемальская картофельная моль (Tecia solanivora) происходит из Центральной Америки и уже распространилась в Европе. Она может попасть в Украину вместе с зараженными клубнями. За 2-3 недели вредитель способен полностью уничтожить урожай раннего картофеля.

Признаки заражения

Темные пятна вокруг глазков.

Мелкие отверстия и ходы, заполненные экскрементами.

Гниение клубней и губчатая структура внутри.

Как предотвратить заражение

Перед хранением перебрать и просушить клубни.

Поддерживать температуру +3...+5°C.

Использовать феромонные ловушки для контроля.

Сообщать Госпродпотребслужбу при подозрении на заражение.

Своевременная профилактика поможет избежать потерь и уберечь пасленовые культуры в следующем сезоне.

