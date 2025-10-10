Гватемальская картофельная моль в Украине - симптомы заражения и советы, как защитить урожай

Новый вредитель угрожает картошке в Украине — как распознать моль
Фитосанитарные службы предупреждают: в Украину может попасть новый карантинный вредитель — гватемальская картофельная моль. Она быстро уничтожает урожай пасленовых и особенно опасна во время хранения клубней.
Об этом сообщает Держпродспоживслужба.
Что известно о вредителе
Гватемальская картофельная моль (Tecia solanivora) происходит из Центральной Америки и уже распространилась в Европе. Она может попасть в Украину вместе с зараженными клубнями. За 2-3 недели вредитель способен полностью уничтожить урожай раннего картофеля.
Признаки заражения
- Темные пятна вокруг глазков.
- Мелкие отверстия и ходы, заполненные экскрементами.
- Гниение клубней и губчатая структура внутри.
Как предотвратить заражение
- Перед хранением перебрать и просушить клубни.
- Поддерживать температуру +3...+5°C.
- Использовать феромонные ловушки для контроля.
- Сообщать Госпродпотребслужбу при подозрении на заражение.
Своевременная профилактика поможет избежать потерь и уберечь пасленовые культуры в следующем сезоне.
