Гватемальська картопляна міль в Україні - симптоми зараження та поради, як захистити врожай

Новий шкідник загрожує картоплі в Україні — як розпізнати міль
Фітосанітарні служби попереджають: в Україну може потрапити новий карантинний шкідник — гватемальська картопляна міль. Вона швидко знищує врожай пасльонових і особливо небезпечна під час зберігання бульб.
Про це повідомляє Держпродспоживслужба.
Що відомо про шкідника
Гватемальська картопляна міль (Tecia solanivora) походить із Центральної Америки й уже поширилася в Європі. Вона може потрапити до України разом із зараженими бульбами. За 2-3 тижні шкідник здатен повністю знищити урожай ранньої картоплі.
Ознаки зараження
- Темні плями навколо вічок.
- Дрібні отвори й ходи, заповнені екскрементами.
- Гниття бульб і губчаста структура всередині.
Як запобігти зараженню
- Перед зберіганням перебрати та просушити бульби.
- Підтримувати температуру +3…+5°C.
- Використовувати феромонні пастки для контролю.
- Повідомляти Держпродспоживслужбу при підозрі на зараження.
Своєчасна профілактика допоможе уникнути втрат і вберегти пасльонові культури наступного сезону.
Ми пояснювали те, як складати дрова на зиму, щоб вони не зіпсувалися.
Також розповідали про те, як пересадити магнолію восени.
Раніше повідомлялося про те, як і чим підживити лохину восени.
Читайте Новини.LIVE!