Україна
Новий шкідник загрожує картоплі в Україні — як розпізнати міль

Новий шкідник загрожує картоплі в Україні — як розпізнати міль

Ua ru
Дата публікації: 10 жовтня 2025 19:59
Гватемальська картопляна міль в Україні - симптоми зараження та поради, як захистити врожай
Вражена картопля міллю. Фото: Potatoes

Фітосанітарні служби попереджають: в Україну може потрапити новий карантинний шкідник — гватемальська картопляна міль. Вона швидко знищує врожай пасльонових і особливо небезпечна під час зберігання бульб.

Про це повідомляє Держпродспоживслужба.

Читайте також:

Що відомо про шкідника

Гватемальська картопляна міль (Tecia solanivora) походить із Центральної Америки й уже поширилася в Європі. Вона може потрапити до України разом із зараженими бульбами. За 2-3 тижні шкідник здатен повністю знищити урожай ранньої картоплі.

Ознаки зараження

  • Темні плями навколо вічок.
  • Дрібні отвори й ходи, заповнені екскрементами.
  • Гниття бульб і губчаста структура всередині.

Як запобігти зараженню

  • Перед зберіганням перебрати та просушити бульби.
  • Підтримувати температуру +3…+5°C.
  • Використовувати феромонні пастки для контролю.
  • Повідомляти Держпродспоживслужбу при підозрі на зараження.

Своєчасна профілактика допоможе уникнути втрат і вберегти пасльонові культури наступного сезону.

Ми пояснювали те, як складати дрова на зиму, щоб вони не зіпсувалися.

Також розповідали про те, як пересадити магнолію восени.

Раніше повідомлялося про те, як і чим підживити лохину восени.

врожай поради город картопля шкідники
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
