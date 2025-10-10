Гватемальська картопляна міль в Україні - симптоми зараження та поради, як захистити врожай

Вражена картопля міллю. Фото: Potatoes

Фітосанітарні служби попереджають: в Україну може потрапити новий карантинний шкідник — гватемальська картопляна міль. Вона швидко знищує врожай пасльонових і особливо небезпечна під час зберігання бульб.

Про це повідомляє Держпродспоживслужба.

Що відомо про шкідника

Гватемальська картопляна міль (Tecia solanivora) походить із Центральної Америки й уже поширилася в Європі. Вона може потрапити до України разом із зараженими бульбами. За 2-3 тижні шкідник здатен повністю знищити урожай ранньої картоплі.

Ознаки зараження

Темні плями навколо вічок.

Дрібні отвори й ходи, заповнені екскрементами.

Гниття бульб і губчаста структура всередині.

Як запобігти зараженню

Перед зберіганням перебрати та просушити бульби.

Підтримувати температуру +3…+5°C.

Використовувати феромонні пастки для контролю.

Повідомляти Держпродспоживслужбу при підозрі на зараження.

Своєчасна профілактика допоможе уникнути втрат і вберегти пасльонові культури наступного сезону.

