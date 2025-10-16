Коли садити картоплю під зиму за місячним календарем — найврожайніші дні осені

Посадка картоплі під зиму. Фото: pixabay.com

Посадка картоплі під зиму — це ноу-хау для більшості українців. Ті, хто вже пробував цей метод, знають, що це справжній секрет рекордних урожаїв. А ще один важливий секрет — правильно обрана дата посадки.

Новини.LIVE розповідає, коли саме садити картоплю під зиму, як підготувати ґрунт і бульби, а також які дні за місячним календарем восени 2025 року принесуть найщедріший урожай.

Чому варто садити картоплю під зиму — головні переваги

Посадка картоплі восени має ряд переваг:

Ранній і потужний урожай. Картопля, посаджена восени, починає рости одразу після весняного потепління. Уже в травні ви можете копати молоді бульби, тоді як інші тільки садять свої. Менше шкідників і хвороб. Підзимова картопля загартовується природно — холод робить її сильнішою, тому фітофтороз і колорадський жук не завдають великої шкоди. Часто врожай встигають зібрати ще до активності шкідників. Виграш часу навесні. Весна — гаряча пора для городників. Коли інші тільки починають перекопувати грядки, ваші уже працюють на вас. До того ж осінній ґрунт м'якший і легше піддається обробці. Картопля краще переносить заморозки. Бульби, посаджені в охолоджену землю, проходять природне загартування й навесні швидше адаптуються. Ранні сходи встигають зміцніти ще до повернення холодів.

Коли садити картоплю під зиму — погодні умови

Ідеальний час для підзимової посадки — кінець жовтня або початок листопада, коли середньодобова температура ґрунту знижується від +7 до +5°C. У регіонах із теплішими зимами можна садити до середини листопада, у північних — орієнтуйтеся на останню декаду жовтня. Якщо посадити раніше, бульби можуть прорости і загинути взимку; якщо пізніше — не встигнуть прижитися.

Головне правило: земля вже холодна, але ще не промерзла.

Посадка картоплі під зиму. Фото: shutterstock.com

Сприятливі дні для посадки картоплі восени за місячним календарем 2025

Місяць має великий вплив на розвиток усіх рослин — і картопля не виняток. Найкращі дати для посадки картоплі у жовтні 2025: 9, 10, 11, 14, 15, 19, 24, 25, 26 число.

Найсприятливіші дні для посадки картоплі у листопаді 2025: 3, 4, 5, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 18, 19 число. У ці дні варто висаджувати картоплю, щоб бульби швидше вкорінились, а врожай був потужним і здоровим.

Посадка картоплі під зиму. Фото: alamy.com

Як садити картоплю під зиму — дієві та практичні поради

1. Підготовка ґрунту

Грядки варто підготувати заздалегідь — перекопати землю на глибину 20-25 см, внести діамофоску або компост, а також деревну золу (приблизно склянка на квадратний метр). Добрива наситять ґрунт фосфором і калієм, необхідними для розвитку бульб.

2. Вибір сортів

Підходять ранні або ультраранні сорти, стійкі до низьких температур і хвороб:

Рів’єра;

Ароза;

Ред Скарлет;

Бела Роса;

Гала.

3. Обробка бульб

Перед посадкою картоплю бажано просушити й замочити у розчині фунгіциду (наприклад, Фундазолу) — це захистить її від гнилі та плісняви. Додатково можна обпудрити попелом.

4. Посадка

Глибина лунок — 10-15 см. У кожну ямку додають жменю золи або трохи компосту. Відстань між бульбами — 25-30 см. Після посадки грядку обов'язково мульчують шаром соломи, торфу або очерету (10-15 см). Мульча не лише зберігає тепло, а й запобігає пересиханню та проростанню бур'янів. Якщо зима очікується безсніжною, варто додатково накрити грядку ялиновим гіллям або плівкою.

