Яке добриво збільшить розмір картоплі вдвічі — внесіть у ґрунт восени

Кожен городник, який садить картоплю, сподівається зібрати щедрий врожай великих бульб. Але навіть найкращі сорти не дадуть бажаного результату, якщо ґрунт виснажений і бідний на поживні речовини. Саме тому ще восени необхідно правильно підживити землю. Є проста, але дуже ефективна процедура, після якої картопля наступного року виросте розміром з кулак, а зберігатися буде до самої весни.

Новини.LIVE розповідає, яке добриво вносити у ґрунт восени, щоб наступного сезону врожай картоплі приємно вразив.

Чому восени важливо удобрювати ґрунт під картоплю

Щоб виростити великі бульби, землю потрібно насичувати поживними речовинами не лише навесні, а й восени. Саме в цей період відбувається відновлення структури ґрунту, і всі добрива встигають глибоко проникнути в землю, створюючи родючий шар. Це дозволяє картоплі наступного сезону розвиватися швидше, мати міцну кореневу систему та формувати великі плоди.

Найкраще добриво для великих бульб

Серед осінніх підживлень окремо виділяють калімагнезію — добриво, яке буквально "збільшує картоплю вдвічі". Воно містить не лише калій, що відповідає за розмір і смак бульб, а й 10% магнію, який зміцнює рослину і підвищує врожайність.

Вносити калімагнезію найкраще під час осіннього перекопування. На одну сотку землі рекомендують використовувати близько 3 кг добрива. Його рівномірно розсипають по поверхні, після чого перекопують ділянку, щоб засіб змішався із шаром ґрунту. Це дозволяє поживним речовинам рівномірно розподілитися та підготувати землю до зими.

Щоб підсилити ефект, городники часто висівають сидерати — білу гірчицю, фацелію або жито. Вони додатково збагачують землю органікою, покращують її структуру і знищують патогени.

Перекопування землі на городі. Фото: shutterstock.com

Як захистити ґрунт і картоплю від шкідників

Окрім підживлення, восени потрібно подбати і про знезараження ґрунту. Це допоможе уникнути проблем із дротяником, нематодою та колорадським жуком, які часто знищують молоді паростки.

Такі прості засоби допомагають зберегти здоров'я ґрунту:

Від дротяника ефективно допомагає деревна зола, вапно або доломітове борошно. Від нематоди — доломітове борошно, зола або посів сидератів. Від колорадського жука рятує глибоке перекопування ґрунту у жовтні. Для загального знезараження ділянки варто використати розчин мідного купоросу.

