Почему картофель зеленеет после выкапывания и чем он опасен

Зеленый картофель — опасность, о которой мало кто знает
Часто дачники сушат картофель на солнце и получают позеленевшие клубни. Употреблять их опасно, ведь образуется токсин соланин. Но есть способ спасти урожай.
Новини.LIVE делится советами огородников, что делать с картофелем после сбора.
Почему картофель зеленеет после сбора
Если оставить клубни под прямым солнцем, в кожуре начинает накапливаться соланин — токсичное вещество. Такой картофель становится опасным: даже срезание зеленых участков не гарантирует безопасности. Симптомы отравления — тошнота, спазмы, рвота, в тяжелых случаях потеря сознания.
Важно: материал носит справочный характер и не является медицинской рекомендацией. Точный диагноз и оценку рисков для здоровья может дать только врач. Реакция организма на потребление даже небольшого количества позеленевшего картофеля может быть разной.
Как правильно сушить картофель после выкопки
- Раскладывайте клубни в тени.
- Обеспечьте хорошую вентиляцию и сухость.
- Не мойте перед сушкой, чтобы избежать гнили.
- Не допускайте прямых солнечных лучей.
- Регулярно перебирайте урожай и отделяйте поврежденные клубни.
- Защищайте место хранения от грызунов.
Можно ли использовать зеленый картофель
В пищу — нет. Позеленевший картофель опасен из-за накопления соланина, даже если срезать зеленую кожуру. Но такие клубни не стоит выбрасывать. Они идеально подходят для посадки на следующий год, ведь лучше хранятся зимой, не подгнивают и дают высокий процент всходов.
Позеленевший картофель опасен для потребления, однако его легко превратить в посадочный материал. Сушите урожай в тени — и ваши клубни прослужат не один сезон.
