Почему картофель зеленеет после выкапывания и чем он опасен

Собранный урожай картофеля на огороде. Фото: Freepik

Часто дачники сушат картофель на солнце и получают позеленевшие клубни. Употреблять их опасно, ведь образуется токсин соланин. Но есть способ спасти урожай.

Новини.LIVE делится советами огородников, что делать с картофелем после сбора.

Почему картофель зеленеет после сбора

Если оставить клубни под прямым солнцем, в кожуре начинает накапливаться соланин — токсичное вещество. Такой картофель становится опасным: даже срезание зеленых участков не гарантирует безопасности. Симптомы отравления — тошнота, спазмы, рвота, в тяжелых случаях потеря сознания.

Важно: материал носит справочный характер и не является медицинской рекомендацией. Точный диагноз и оценку рисков для здоровья может дать только врач. Реакция организма на потребление даже небольшого количества позеленевшего картофеля может быть разной.

Как правильно сушить картофель после выкопки

Раскладывайте клубни в тени.

Обеспечьте хорошую вентиляцию и сухость.

Не мойте перед сушкой, чтобы избежать гнили.

Не допускайте прямых солнечных лучей.

Регулярно перебирайте урожай и отделяйте поврежденные клубни.

Защищайте место хранения от грызунов.

Можно ли использовать зеленый картофель

В пищу — нет. Позеленевший картофель опасен из-за накопления соланина, даже если срезать зеленую кожуру. Но такие клубни не стоит выбрасывать. Они идеально подходят для посадки на следующий год, ведь лучше хранятся зимой, не подгнивают и дают высокий процент всходов.

Позеленевший картофель опасен для потребления, однако его легко превратить в посадочный материал. Сушите урожай в тени — и ваши клубни прослужат не один сезон.

